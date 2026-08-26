10 seriale SF considerate capodopere absolute

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Science-fiction-ul a fost mereu unul dintre cele mai generoase genuri atunci când vine vorba despre povești care depășesc limitele realității. De la lumi aflate la ani-lumină distanță și inteligență artificială, până la dileme filozofice și societăți distopice, unele seriale au reușit să transforme genul într-o adevărată formă de artă.

1. The Twilight Zone

Puține seriale au avut un impact atât de mare asupra televiziunii precum The Twilight Zone. Lansată în 1959 și creată de Rod Serling, seria antologică a redefinit modul în care science-fiction-ul putea fi spus pe micul ecran. Fiecare episod prezenta o poveste diferită, explorând teme precum călătoria în timp, invaziile extraterestre, inteligența artificială sau societățile distopice.

Succesul serialului nu s-a datorat doar ideilor inovatoare, ci și modului în care acestea erau folosite pentru a comenta probleme sociale și politice. Chiar și după mai bine de șase decenii, multe dintre episoade rămân surprinzător de actuale.

2. Cowboy Bebop

Pentru mulți fani ai animației japoneze, „Cowboy Bebop” reprezintă definiția serialului SF perfect. Povestea urmărește o echipă de vânători de recompense care călătoresc prin galaxie, într-un univers în care influențele western, noir și cyberpunk se împletesc spectaculos.

Unul dintre cele mai apreciate aspecte ale producției este coloana sonoră jazz compusă de Yoko Kanno, considerată și astăzi una dintre cele mai bune din istoria televiziunii. Atmosfera unică și personajele memorabile au transformat serialul într-un adevărat fenomen cultural.

3. Battlestar Galactica

Remake-ul din 2004 al serialului „Battlestar Galactica” este adesea considerat una dintre cele mai importante producții SF moderne. Povestea urmărește supraviețuirea ultimilor oameni după un atac devastator al roboților Cylons, explorând teme precum războiul, religia, politica și identitatea umană.

Serialul a demonstrat că science-fiction-ul poate avea aceeași complexitate dramatică precum cele mai apreciate seriale politice sau istorice, influențând numeroase producții apărute ulterior.

4. Andor

În universul Star Wars, puține producții au fost primite atât de bine de critici precum Andor. Serialul îl urmărește pe Cassian Andor înainte de evenimentele din filmul „Rogue One” și oferă o perspectivă mult mai matură asupra luptei împotriva Imperiului.

Spre deosebire de multe alte producții din franciză, „Andor” pune accent pe personaje, tensiune politică și realism, fiind considerat de mulți cea mai bună serie Star Wars realizată până acum.

5. Firefly

Deși a avut un singur sezon, „Firefly” rămâne unul dintre cele mai iubite seriale SF din toate timpurile. Creat de Joss Whedon, serialul urmărește echipajul navei Serenity într-un univers care combină aventura spațială cu elemente de western.

Anularea sa prematură a stârnit furia fanilor, însă popularitatea uriașă a dus ulterior la realizarea filmului Serenity, care a oferit un final poveștii.

6. Star Trek: The Next Generation

Pentru mulți spectatori, „Star Trek: The Next Generation” reprezintă vârful francizei Star Trek. Cu Patrick Stewart în rolul căpitanului Jean-Luc Picard, serialul a extins universul creat de Gene Roddenberry și a introdus unele dintre cele mai memorabile povești SF din istorie.

Seria este apreciată pentru optimismul său, pentru întrebările filozofice pe care le ridică și pentru modul în care explorează relația dintre tehnologie și umanitate.

7. The Expanse

Bazat pe romanele scrise de James S. A. Corey, „The Expanse” este considerat unul dintre cele mai realiste seriale SF realizate vreodată. Acțiunea se desfășoară într-un viitor în care omenirea a colonizat sistemul solar, iar conflictele dintre Pământ, Marte și centura de asteroizi amenință să declanșeze un război devastator.

Complexitatea politică, atenția acordată detaliilor științifice și personajele bine construite au transformat serialul într-un favorit al criticilor și fanilor genului.

8. Scavengers Reign

Una dintre cele mai apreciate surprize ale ultimilor ani este „Scavengers Reign”. Serialul animat urmărește un grup de supraviețuitori blocați pe o planetă extraterestră misterioasă, unde fiecare formă de viață pare să funcționeze după reguli complet diferite de cele cunoscute pe Pământ.

Criticii au lăudat în special stilul vizual spectaculos și creativitatea lumii imaginare, considerând serialul o demonstrație a potențialului uriaș pe care îl are animația în zona science-fiction.

9. Orphan Black

Cu o interpretare remarcabilă a actriței Tatiana Maslany, „Orphan Black” a devenit rapid un fenomen. Povestea începe în momentul în care o tânără descoperă că este una dintre numeroasele clone identice create în secret.

Serialul combină thrillerul, drama și science-fiction-ul într-un mod inteligent, explorând teme precum identitatea, etica cercetării genetice și controlul asupra propriului corp.

10. Foundation

Inspirat de celebra serie de romane a lui Isaac Asimov, „Foundation” urmărește prăbușirea unui imperiu galactic și încercările matematicianului Hari Seldon de a salva cunoașterea umană.

Producția impresionează prin amploarea vizuală și ambiția narativă, fiind una dintre cele mai spectaculoase adaptări SF realizate pentru televiziune în ultimii ani.

Citește și:

Actori care au refuzat un rol de supererou pentru a juca altul diferit

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro