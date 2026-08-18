Află cum se schimbă tenul tău după 30 de ani și ce poți face pentru a-l păstra ca la 20

Tenul tău trece prin schimbări în mod constant. Dacă la 15 ani singura problemă pe care o avea era dată de acnee, la 30 de ani, este supus mult mai multor transformări, de la apariția petelor pigmentare la primele riduri.

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  de  ELLE.ro
Află cum se schimbă tenul tău după 30 de ani și ce poți face pentru a-l păstra ca la 20

Din păcate tenul este primul care începe să ne trădeze vârsta. După 30 de ani, apar ridurile fine și liniile de expresie, porii se dilată, pielea își pierde din elasticitate, iar celulele se regenerează tot mai greu. Sunt schimbări normale, pe care nu le putem împiedica, însă astăzi, mai mult ca niciodată, putem să amânăm apariția lor. Industria de frumusețe ne pune la îndemână toate armele necesare pentru a ne bucura cât mai mult timp de un chip tânăr, sănătos și strălucitor.

Iată care sunt principalele schimbări pe care tenul tău le suferă după 30 de ani, și cum poți să le previi sau să le tratezi.

1.Regenerarea celulară încetinește

În jurul vârstei de 30 ani, regenerarea celulelor se produce tot mai greu. Dacă până atunci avea nevoie de 20 de zile, acum e posibil ca întregul proces să dureze  până la 40 de zile. Pielea avea o textură catifelată și un aspect strălucitor, fiindcă reușea mult mai repede să înlocuiască celulele moarte cu unele noi. După 30 de ani, vei observa că tenul tău își poarte pierde din aceste calități. Vestea bună este însă că, datorită tehnologiei și tuturor cercetărilor din industria beauty, putem să stimulăm tenul pentru a arăta ca în urmă cu 10 ani. Medicii dermatologi spun că soluţia este dată de realizarea periodică a unui peeling. Fie că îl faci acasă sau într-un salon, acesta te va ajuta să îți exfoliezi tenul, să scapi de ridurile fine și de petele pigmentare, lăsându-ți un ten sănătos și strălucitor.

2.Schimbările hormonale pot provoca acnee

Ideea potrivit căreia doar adolescenții pot suferi de acnee este un mit. Datorită schimbărilor hormonale care se produc după 30 de ani, multe persoane se pot confruntă din nou cu această problemă. Specialiștii recomandă folosirea cremelor cu retinol, care îți vor regenera tenul și vor lupta împotriva inflamaţiei, pentru a trata acneea.

 3.Porii se dilată

Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât pielea își pierde din elasticitate, lucru ce poate cauza dilatarea porilor. Dermatologii ne explică că pentru a preveni acest lucru, trebuie să avem grijă ca tenul nostru să fie foarte bine curățat în fiecare zi. Nu uita niciodată să te demachiezi, fie că ai purtat machiaj, sau nu. De asemenea, fă-o și dimineața, înainte de a aplica fondul de ten. Tot ei mizează pe folosirea unui gel de curățare în a cărui compoziție se regăsesc ingrediente naturale, și care îți va curăţa tenul într-un mod blând, fără să îți provoace iritații.

 4.Apar ridurile fine

Vei observa acest lucru în primul rând în zona ochilor. Aceasta este prima predispusă apariţiei semnelor îmbătrânirii, fiind mult mai subțire şi mai fragilă decât restul. De asemenea, lucrurile mici, aparent inofensive pe care le faci în fiecare zi, pot provoca apariția prematură a ridurilor în zona ochilor :îți demachiezi ochii într-un mod prea dur, petreci prea mult timp în fața calculatorului, a televizorului sau a telefonului sau te încrunţi prea des. Pentru a preveni apariția ridurilor în jurul ochilor, folosește o cremă specială pentru această zonă în fiecare seară, și asigură-te că îți hidratezi tenul suficient.

5.Soarele se dovedește a nu fi prietenul tău

După 30 de ani e extrem de posibil să începi să regreți zilele petrecute la piscină, când voiai să te bronzezi cât mai repede și mai mult, și nu foloseai o cremă cu protecție solară. Din păcate conştientizăm prea târziu că soarele nu este prietenul nostru, ci din contra, este răspunzător pentru apariția petelor pigmentare și pentru îmbătrânirea  prematură a tenului. Așa că, ferește-te cât poți de razele sale și folosește zilnic protecție solară cu SPF 30.

6.Nivelul de acid hialuronic scade

Acidul hialuronic este un carbohidrat care se găsește în mod natural în corpul nostru, în special în piele. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât volumul de acid scade din epidermă, lucru care duce la pierderea elasticității pielii și la apariția ridurilor. De aceea, după 30 de ani trebuie să îți schimbi rutina de îngrijire, și să folosești creme hidratante și care au în compoziție acid hialuronic.

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Foto: Arhiva ELLE

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