Lena Dunham, creatoarea serialului Girls, a devenit mamă. Prima imagine cu fiica ei

Lena Dunham și soțul ei, Luis Felber, au devenit părinți prin intermediul unei mame-surogat. Actrița a făcut primele declarații după ce familia ei s-a mărit.

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  de  ELLE.ro
Lena Dunham, creatoarea serialului Girls, a devenit mamă. Prima imagine cu fiica ei

Lena Dunham a devenit mamă! Actrița, autoarea și creatoarea serialului fenomen Girls și soțul ei, Luis Felber, au împreună o fetiță care a venit pe lume cu ajutorul unei mame-surogat. 

Lena Dunham a devenit mamă

Lena Dunham a dezvăluit vestea că a devenit mamă în cadrul unui editorial pe care l-a semnat pentru Vogue, în care a dezvăluit și prima imagine cu fiica ei. În articol, actrița vorbește despre întreg procesul pe care l-au urmat ea și soțul ei, Luis Felber, înainte de a veni pe lume fiica lor. Transferul de embrioni a avut loc în noiembrie, înainte de a lega o relație mai puternică cu mama-surogat.

„Sentimentele despre care credeam că vor fi acolo cumva nu existau: și anume gelozia, faptul că această femeie putea face pentru un copil – pentru copilul meu – ceea ce eu nu puteam face. Să o port în siguranță în corpul ei, să o hrănesc și să o adăpostesc, să reglez sistemul nervos în continuă evoluție al bebelușului cu echilibru, inimă și respirație.”

„În schimb am simțit un alt fel de gelozie – față de bebelușul respectiv, pentru șansa de a fi înfășurată în cineva care emana atâta siguranță.”

Lena Dunham a mai dezvăluit că a aflat de sarcina mamei-surogat printr-un mesaj trimis de către aceasta cu o poză cu testul de sarcină pozitiv. 

„Dacă nu aș fi fost deja întinsă, aș fi căzut la pământ, doborâtă de un amestec special de șoc și recunoștință. Așa că acum, tot ce mai rămânea de făcut era să aștept.”

Lena Dunham a mai povestit că fiica ei s-a născut cu două săptămâni înainte de data estimată. 

„Am stat pe un pat de spital, între picioarele unei femei pe care nu o cunoșteam cu un an în urmă, așteptând o licărire a acestei persoane pe care o așteptam. I-am văzut fața, gâfâind la fel ca ea. Ochii ei, mari și neclari, absorbind lumina și umbra, clipind rapid.”

Lena Dunham și-a amintit și primele cuvinte pe care i le-a spus fiicei sale:

„Bună. Sunt mama ta. Nu arăți deloc cum credeam, dar arăți perfect. Te-am așteptat, știi asta? A fost atât de drăguț din partea ta că ai venit.”

O sursă a dezvăluit pentru publicația PEOPLE că Lena Dunham și Luis Felber sunt în al nouălea cer de când au devenit părinți. „Lena este fericită. Și familia îl înconjoară pe bebeluș cu dragoste.

În 2017, când Lena Dunham avea 31 de ani, ea a trecut printr-o histerectomie, o procedură care presupune îndepărtarea în totalitate a uterului, din cauza durerilor endometriozei severe cu care se confrunta. 

Despre relația dintre Lena Dunham și Luis Felber

Lena Dunham și Luis Felber, un muzician care cântă sub numele de Attawalpa, s-au cunoscut în 2021 la o întâlnire aranjată de un prieten comun. Câteva luni mai târziu s-au mutat împreună, iar în septembrie, în același an, s-au căsătorit. În 2025, cei doi au colaborat profesional la serialul Netflix Too Much, care a avut ca sursă de inspirație relația lor de cuplu. De altfel, în trecut au lucrat împreună la videoclipul muzical al lui Felber din 2021 pentru piesa Tucked In Tight, pe care Lena Dunham l-a regizat, precum și la filmul ei, Sharp Stick, unde muzica a fost semnată de Luis Felber.

În luna aprilie a anului 2026, când a apărut în emisiunea Today With Jenna & Sheinelle, Lena Dunham a vorbit despre posibilitatea ca ea și muzicianul britanic Luis Felber să își extindă familia.

„Unii oameni nu visează să fie mame, dar eu visasem. Și o mare parte din identitatea mea era că aveam să fac asta într-o zi și în acest fel. Lucrul uimitor este că de atunci am întâlnit atât de mulți oameni care și-au construit familiile în atâtea moduri diferite și am ajuns într-un punct în care mă simt cu adevărat entuziasmată.”

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Foto: Getty Images

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