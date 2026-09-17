Au început filmările pentru sezonul 19 al emisiunii Chefi la cuțite. Primele imagini din platoul show-ului culinar

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Jurații Chefi la cuțite s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare.

Au început filmările pentru sezonul 19 al emisiunii Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au revenit la masa juriului, dar și în bucătăria trepidantă a amuletelor, pregătiți să se întreacă într-un nou capitol fascinant al competiției, pentru că Irina Fodor a dat startul filmărilor sezonului 19 Chefi la cuțite.

Emoție, pasiune, suspans, adrenalină, ambiție, curaj, talent și excelența în artă culinară – toate fac parte din rețeta savuroasă a show-ului gastronomic.

„Am revenit la platou cu o energie fantastică. Mai mult decât orice, mi-a fost dor de oameni, de echipa aceasta minunată cu care am ajuns acum la cel de-al 19-lea sezon, al șaptelea alături de colegii mei jurați. Avem bateriile încărcate și suntem pregătiți pentru o întrecere pe cinste în bucătărie”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

„Pentru mine a fost o vară plină de proiecte frumoase, nu a fost o vară cu relaxare – dar acesta este ritmul care mă menține în formă. Sunt pregătit să scriu alături de colegii mei un nou capitol memorabil din istoria Chefi la cuțite, unul în care creativitatea culinară, farfuriile spectaculoase și competiția sunt duse la un nou nivel. Misiunea noastră în acest show este dincolo de divertisment: am pornit pe acest drum al revoluției în bucătărie, vrem să schimbăm percepții, abordări gastronomice, să ducem mai departe bucătăria românească și, de ce nu, să schimbăm destine”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Avem în față nu doar o nouă serie de confruntări pentru amulete, care vor încinge platoul… ci și audițiile încărcate de entuziasm, de energia aceea a unui nou început. Bucuria de a descoperi talente, oameni pasionați de arta culinară și idei surprinzătoare în farfurie… Toate astea mă fac să aștept cu atâta emoție, de fiecare dată, începutul filmărilor. Am văzut deja primii concurenți, de-abia aștept să-i întâlnesc pe următorii – și îi invităm pe toți cei care își doresc să participe la preselecțiile Chefi la cuțite să se înscrie acum pe casting.a1.ro”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Nimic nu se compară cu efervescența începutului unui nou sezon. Se fac strategii, gândim abordări și fiecare proiectează rezultate fantastice la amulete – pentru că, nu-i așa, cea mai bună strategie este… să câștigi. Dar și să-ți alegi alături de tine, în echipă, oameni dornici să câștige. Așa că dacă ai experiență în bucătărie sau doar talent culinar, dar și multă pasiune, ambiția de a evolua și a câștiga, înscrie-te pe casting.a1.ro”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Mona Segall, dezvăluiri despre jurații de la Chefi la cuțite

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție.

„Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

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Foto: PR

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