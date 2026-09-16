Sandra Mutu, despre dorința de a avea al doilea copil cu Adrian Mutu: „Acum cu atât mai mult”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Sandra Mutu traversează o perioadă nouă în plan profesional, după ce și-a făcut debutul în televiziune. Soția lui Adrian Mutu este prezentatoare la Antena Stars, unde poate fi urmărită în weekend, iar noul proiect i-a schimbat considerabil programul. În acest context, ea a vorbit și despre viața de familie și a dezvăluit dacă ea și fostul fotbalist se gândesc să mai aibă un copil.

Sandra Mutu, despre un alt copil în familie

În vârstă de 30 de ani, Sandra Mutu s-a concentrat în ultimii ani în special asupra familiei și a creșterii fiului său, Tiago. Acum, odată cu debutul în televiziune, programul ei a devenit mult mai aglomerat. Întrebată dacă își dorește să devină din nou mamă, Sandra a explicat că, cel puțin în prezent, un al doilea copil nu se află în planurile familiei. Ea și Adrian Mutu preferă să își concentreze atenția asupra lui Tiago, care are la rândul său un program solicitant.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, pentru Click!

Sandra și Adrian Mutu sunt căsătoriți din 2017

Povestea celor doi a început în 2014, la aproximativ un an după divorțul fostului fotbalist de Consuelo Matos. Sandra și Adrian Mutu s-au căsătorit în 2017, an în care a venit pe lume și fiul lor, Tiago. Adrian Mutu a povestit ulterior că o remarcase pe Sandra cu câțiva ani înainte ca relația lor să înceapă, după ce aceasta participase la Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu, pe YouTube.

Tiago este cel mai mic dintre cei patru copii ai fostului internațional român. Din căsnicia cu Alexandra Dinu, Adrian Mutu îl are pe Mario, iar din relația cu fosta sa soție Consuelo Matos Gomez are două fiice, Adriana și Maya. Din 2017, fostul fotbalist este căsătorit cu Sandra Mutu. În prezent, aceasta își împarte timpul între familie și noua etapă profesională începută în televiziune, iar extinderea familiei nu se numără printre prioritățile cuplului.

Soția lui Adrian Mutu intră în lumea televiziunii

Sandra Mutu face un pas neașteptat în lumina reflectoarelor și se alătură echipei Antena Stars. Discretă în aparițiile sale publice și obișnuită să fie mai degrabă în spatele poveștilor care au făcut-o cunoscută, Sandra va fi, de această dată, chiar în centrul lor: intră în lumea televiziunii și va prezenta Retrospectiva Știrilor Antena Stars, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 09:00.

Cunoscută publicului mai ales prin povestea de dragoste pe care o trăiește de peste un deceniu cu Adrian Mutu, Sandra a construit alături de acesta o familie frumoasă, în care Tiago, fiul lor, ocupă un loc cu totul special. Însă, dincolo de rolul de soție și mamă, Sandra și-a croit propriul drum în lumea reflectoarelor, construindu-și o identitate și o poveste care îi aparțin.

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun ‘da’, dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj. Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a declarat aceasta.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro