În conversațiile online, când comunici cu un potențial partener, folosești foarte mult AI? De ce asta poate fi o problemă

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În era aplicațiilor de dating și comunicării online nu mai este neobișnuit să ceri unui instrument AI să te ajute să formulezi un răspuns. Poate ai primit un mesaj și te-ai blocat complet, vrei să pari interesată fără să pari prea disponibilă sau pur și simplu ți se pare că nu găsești formularea potrivită. Problema apare atunci când ajutorul punctual se transformă într-o intermediere constantă a comunicării. Îi ceri AI-ului să îți zică în ce manieră să răspunzi, cât de caldă sau distantă să fii, dacă mesajul celuilalt înseamnă ceva special, cum să flirtezi, ce să zici de-a dreptul cuvânt cu cuvânt. Iar atunci conversația începe să fie construită de o a treia voce.

Prea mult… periaj

Când fiecare mesaj este rafinat de AI, interlocutorul primește o variantă mai amuzantă, mai spontană, mai sigură pe sine sau mai empatică decât ești tu în mod natural. Sigur, asta poate părea avantajos la început. Dar o relație presupune ca doi oameni să se descopere reciproc, autentic, nu ca fiecare să prezinte permanent o versiune optimizată a propriei persoane. Desigur, cu cât diferența dintre comunicarea asistată și cea spontană este mai mare, cu atât poate deveni mai dificil să menții ulterior aceeași imagine.

Magia imperfecțiunii

Un mesaj imperfect este mult mai intim decât unul impecabil. O glumă care nu iese tocmai bine, o formulare puțin stângace, o reacție spontană sau chiar faptul că nu știi exact ce să spui pot transmite ceva important, acel sunt aici, cu tine, și reacționez la ceea ce se întâmplă între noi. Cu fiecare răspuns analizat și optimizat înainte de a fi trimis, conversația devine mai corectă, dar mai puțin vie. Și în final, nu prea e reală.

Evitarea vulnerabilității

Uneori nu apelăm la AI pentru că nu știm să scriem într-un fel atrăgător, care să-l fascineze pe celălalt, ci pentru că ne este teamă să ne arătăm așa cum suntem. Cum îi spun că mi-a plăcut fără să par penibilă? Cum îi răspund ca să nu creadă că sunt de-a dreptul disperată? Ce info să îi dau despre trecutul meu fără să prezint un roman? În spatele acestor întrebări poate exista o preocupare legitimă pentru limite și ritm. Iar AI-ul poate deveni o strategie nesănătoasă de control asupra modului în care ești percepută și care să blocheze fix vulnerabilitatea care ajută la crearea conexiunii.

Nu-ți asculți propriile reacții

Mi-a plăcut ce a spus? M-am simțit în largul meu? M-a făcut curioasă? M-a deranjat ceva? Simt că pot fi eu însămi cu acest om? Dacă după fiecare mesaj mergi la AI pentru interpretare, atenția se poate muta de la ce simt eu la ce înseamnă mesajul lui. Adică nu mai este despre tine, ci despre el, cum el să fie încântat de tine nu și viceversa.

O compatibilitate care nu există

AI-ul poate găsi o formulare foarte bună pentru a menține conversația. Dar faptul că poate produce un răspuns potrivit nu înseamnă că între voi există neapărat compatibilitate. Uneori, o conversație care merge foarte bine în chat este susținută de intervențiile repetate ale AI-ului care furnizează întrebări interesante, glume, modalități de a evita momentele moarte. Dar momentele moarte sunt și ele informație. Dacă trebuie să intervii permanent ca interacțiunea să rămână interesantă, cum ar fi conversația fără acest ajutor?

Îți poate afecta dezvoltarea propriului stil relațional

A învăța să flirtezi, să pui întrebări, să exprimi interes, să refuzi sau să repari o neînțelegere face parte din dezvoltarea competenței relaționale. Dacă externalizezi constant aceste sarcini, ai mai puține ocazii să exersezi.

Foto: PR

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