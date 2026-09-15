10 comedii romantice de urmărit într-o zi de toamnă

Indiferent de preferințele pe care le ai în materie de filme, toamna este momentul perfect în care să urmărești aceste comedii romantice. Chiar dacă le-ai mai văzut, merită din plin să te bucuri din nou de ele.

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  de  Braslasu Iulia
1. You’ve Got Mail (1998)
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În cazul în care nu ți-ai făcut lista de filme pe care să le urmărești în această toamnă, nu ar trebui să îți faci probleme pentru că venim în ajutorul tău cu aceste recomandări de comedii romantice pe care chiar dacă le-ai mai văzut, merită din plin să te bucuri din nou de ele.

1. You’ve Got Mail (1998)


În comedia romantică You’ve Got Mail, Meg Ryan și Tom Hanks îi interpretează pe Kathleen Kelly, respectiv Joe Fox, protagoniștii unei povești de dragoste care începe în mediul online, dar care se complică în viața reală. Joe este proprietarul unui lanț de librării și se îndrăgostește de Kathleen, însă el nu știe că ea conduce micul magazin pe care compania sa intenționează să îl închidă. 

2. Tortilla Soup (2001)


Actorul Héctor Elizondo îl joacă pe Martin Naranjo, un bucătar și un văduv care și-a pierdut simțul gustului și mirosului. El locuiește într-o casă din Los Angeles alături de cele trei fete, Carmen, Maribel și Letitia, și încă reușește să le pregătească cine delicioase. Pe parcursul filmului, fiicele lui au câte un pretendent, iar într-o zi, el cunoaște o femeie divorțată.

3. Only You (1994)

Faith (Marisa Tomei) crede în găsirea sufletului pereche. Încă din adolescență i s-a spus că destinul ei este alături de un bărbat pe nume Damon Bradley. După mai mulți ani, este logodită cu altcineva, dar pornește într-o călătorie în Italia în speranța că îl va găsi pe Damon, înainte de a se căsători cu partenerul ei.

4. Girls Just Want To Have Fun (1985)

În comedia Girls Just Want To Have Fun, actrița Sarah Jessica Parker o joacă pe Janey, o tânără gimnastă care nu e deloc de acord cu tatăl ei care o mută într-un alt oraș. Noua ei prietenă, Lynne, care are aceeași pasiune pentru dans precum ea, o convinge să dea probă pentru o competiție. Cu toate astea, problema intervine în momentul în care tatăl lui Janey nu pare prea încântat de dorința fiicei sale.

5. Double Wedding (2010)

Comedia romantică Double Wedding ne prezintă povestea surorilor Deanna Warren (Tia Mowry-Hardrict) și Danielle Warren (Tamera Mowry-Housley) care deși au o relație foarte bună, cele două descoperă că se întâlnesc din greșeală cu același bărbat. Deși pare o premisă neobișnuită, te asigurăm că îți va aduce zâmbetul pe buze.

6. When Harry Met Sally (1989)

Chiar dacă este o alegere previzibilă, dar When Harry Met Sally este unul dintre filmele de care nu te poți plictisi. În rolurile principale îi avem pe Ryan și Billy Crystal. Prietenia lor durează de ani de zile, iar viața îi aduce împreună mai tot timpul. Cei doi se tem că o relație sentimentală le-ar putea strica prietenia, deși privesc într-un mod diferit această situație.

7. The Proposal (2009)

Sandra Bullock o joacă pe Margaret Tate, o editoare de carte destul de dură care îl constrânge pe asistentul ei, Andrew Paxton (Ryan Reynolds), să pretindă că sunt logodiți pentru ea să nu poată fi deportată din Statele Unite în Canada. Toată această situație îi determină pe cei doi să se apropie tot mai mult și să înceapă să se îndrăgosteasă unul de celălalt.

8. While You Were Sleeping (1995)

Un alt film perfect pentru o zi de toamnă este și While You Were Sleeping. Lucy se îndrăgostește de Peter, un bărbat pe care nu îl cunoaște, dar pe care îl vede în fiecare dimineață. Peter este atacat de hoți, iar cea care îi salvează viața este nimeni alta decât Lucy. După ce ajung la spital, Lucy se preface că este logodnica lui.

9. Life As We Know It (2010)

Life As We Know It îi are în prim-plan pe Holly Berenson și Eric Messer, care obțin custodia comună a micuței Sophie, după ce părinții ei mor într-un accident de mașină. Holly și Eric nu se suportă deloc la început, însă energia lor se îndreaptă asupra creșterii celei mici. După ceva timp, se îndrăgostesc unul de altul și găsesc o modalitate să formeze o familie.

10. Autumn In New York (2000)

Filmul Autumn in New York va reuși să te emoționeze. Will și Charlotte ajung să se cunoască, iar între ei există o atracție reciprocă. După ce au prima întâlnire, amândoi constată că relația lor nu poate evolua, însă aceștia au motive diferite. În timp ce Will este obișnuit să nu aibă relații de lungă durată, Charlotte îi dezvăluie afecțiunea de care suferă. După ce îi face această mărturisire, Will privește altfel relația cu Charlotte.

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Foto: PR

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