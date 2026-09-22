Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre prima vacanță cu Călin Șerban. Gestul cu care partenerul ei a șocat-o: „Am încremenit…”

Anca Țurcașiu a rememorat prima vacanță petrecută alături de Călin Șerban și a dezvăluit o întâmplare care a luat-o complet prin surprindere.

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  de  ELLE.ro
Anca Țurcașiu și Călin Șerban în vacanță
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Anca Țurcașiu a făcut o incursiune în trecut și a publicat mai multe imagini din prima vacanță petrecută împreună cu partenerul ei, Călin Șerban. Cei doi au călătorit prin Italia în mai 2024, iar escapada de zece zile a fost cadoul primit de artistă cu ocazia zilei sale de naștere.

Anca Țurcașiu, imagini din prima vacanță de cuplu

Vedeta a împărtășit câteva dintre momentele care i-au rămas în suflet din acea călătorie, printre care și vizita la Domul din Milano.

„Prima noastră vacanță împreună. Trebuie să vezi finalul…”, a scris Anca Țurcașiu, înainte de a publica o fotografie realizată la celebra catedrală, pe care a însoțit-o de mesajul: „Sus..pe Domul din Milano…vis!”.

Pentru artistă, călătoria a avut o semnificație aparte și pentru că a coincis cu aniversarea sa. „Totul era minunat…era și ziua mea de naștere..”, și-a amintit aceasta.

Anca Țurcașiu a crezut că va fi cerută în căsătorie

Una dintre întâmplările memorabile ale vacanței a avut loc în fața unui altar. Anca Țurcașiu povestește că, încă de la începutul relației, îi spusese lui Călin Șerban două lucruri pe care și-ar dori să le evite: să nu o sperie în glumă, din cauza modului în care reacționează fizic la astfel de momente, și să nu o ceară în căsătorie, pe fondul experiențelor sale anterioare.

Tocmai de aceea, atunci când și-a văzut partenerul așezându-se în genunchi în fața altarului, artista a interpretat imediat gestul drept începutul unei cereri în căsătorie.

„Când l-am văzut în genunchi, în fața altarului, am încremenit… am început să strig: ‘Ridică-te!’ Cu disperare….”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Situația era însă cu totul alta. Călin Șerban nu intenționa să îi ofere un inel, ci încerca doar să creeze cadrul pentru o fotografie romantică. Momentul a fost surprins de Mirela Presecan, care îi fotografia pe cei doi.

„El, dragul de el, voia doar să facem o poză frumoasă, plină de romantism…”, a explicat artista.

Anca Turcașiu, declarație de dragoste

De această dată, vedeta a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii romantice, însoțite de un mesaj care i-a impresionat pe fani.

„Nu avem nevoie de multe… doar unul de celălalt”, a scris Anca Țurcașiu în descrierea imaginilor în care apare alături de partenerul ei.

Mesajul a fost completat de o altă declarație de dragoste, inserată chiar pe fotografii: „Fericirea are chipul tău. Mereu împreună”.

Fotografiile îi surprind pe cei doi relaxați și zâmbitori, îmbrățișați pe malul mării, iar apropierea și naturalețea lor nu au trecut neobservate. Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și numeroase reacții din partea admiratorilor.

„Cât de frumoși și drăgălași sunteți!”, „Îți doresc o viață minunată!”, „Pur și simplu superbi!”, „Meriți din plin tot ceea ce trăiești. Vă doresc sănătate, liniște, să trăiți din plin și cu multă bucurie și recunoștință tot ce vi se întâmplă”, „Așa arată adevărata fericire”, „Sunteți minunați! Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și Dumnezeu să vă țină toată viața împreună!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

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Foto: Instagram

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