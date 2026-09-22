Mărturisirea făcută de Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu după doi ani de căsnicie: „A fost dragoste la prima vedere”

Actorul Alexandru Ion și soția lui, antreprenoarea culturală Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit în 2024, într-un cadru desprins din povești, unde au fost înconjurați de familie și de prietenii apropiați.

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  de  ELLE.ro
Evelyne Vîlcu, despre rochia de mireasă
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Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au aniversat recent doi ani de când s-au căsătorit. 

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit doi ani de căsnicie

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, s-au logodit. Actorul a cerut-o în căsătorie după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion i-a oferit partenerei sale de viață un inel de logodnă care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

Actorul Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

Cu ocazia celor doi ani de căsnicie, Evelyne Vîlcu a dezvăluit un detaliu ce ține de rochia ei de mireasă. Ea a mărturisit că a fost prima pe care a probat-o, de care s-a îndrăgostit pe loc, și pe care a ales să o poarte în ziua în care s-a căsătorit. 

„S-a întâmplat ca aceasta să fie prima rochie pe care am probat-o și a fost dragoste la prima vedere. Am încercat să aleg ceva ce îmi va plăcea și peste 30 de ani, când mă voi uita în urmă la fotografiile de la nuntă; de fapt, această filosofie a stat la baza celor mai multe dintre alegerile noastre legate de nuntă. Împlinim doi ani de căsnicie astăzi. Aniversare fericită nouă.”

La rândul său, Alexandru Ion a împărtășit un mesaj în ziua în care a sărbătorit doi ani de căsnicie cu Evelyne Vîlcu.

„Doi ani de căsătorie.”

Alexandru Ion și-a cerut soția în căsătorie într-un mod spectaculos

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a oferit detalii inedite despre cum a planificat să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu. Actorul a ales un loc impresionant în care să aibă acest moment important pentru ei.

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

Cum reușesc Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu să lucreze împreună 

Pe lângă povestea lor de dragoste, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează o echipă și în plan profesional. Cei doi au o companie de producție de spectacole de teatru imersiv.

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Realmente, Alex este o persoană extraordinar de organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan”, a spus Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

Alexandru Ion a mai precizat că este o plăcere să lucreze alături de partenera lui. 

„Nu că am zice altceva, dacă n-ar fi așa. N-am zice: Domne, ne certăm ca chiorii întruna, ceea ce nu-i adevărat. Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta chiar e realitatea de la firul ierbii. Nu e doar ceva ce spunem așa, că avem o cameră și un microfon în față. Chiar lucrăm foarte bine împreună și ne și face plăcere să facem asta.”

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Foto: Instagram

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