Cine este Cindy Crawford: cariera, familia și povestea supermodelului care a definit anii ’90

Cindy Crawford a definit era supermodelelor și a transformat succesul din modă într-o carieră care continuă de peste patru decenii.

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  de  Georgescu Daria
Cindy Crawford la un eveniment Revlon, 1990
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Este greu să vorbești despre moda anilor ’90 fără Cindy Crawford. Alunița de deasupra buzei, părul voluminos, fizicul atletic și acel glamour foarte american au contribuit la imaginea care a transformat-o într-un superstar. Dar succesul ei nu s-a oprit aici. Crawford a făcut parte din generația care a dus modelele din reviste și campanii direct în cultura pop și a înțeles devreme că notorietatea din modă putea deveni baza unei cariere mult mai complexe.

Născută în 1966 în DeKalb, Illinois, Crawford a avut un traseu deloc previzibil spre podium. În adolescență, o fotografie realizată de un fotograf local a atras atenția asupra ei. A terminat liceul ca șefă de promoție și a primit o bursă pentru a studia inginerie chimică la Northwestern University, însă a renunțat după primul trimestru pentru a se concentra asupra modeling-ului. După începuturile din Chicago, s-a mutat la New York, iar cariera ei a accelerat rapid.

Momentul în care modelele au devenit superstaruri

În ianuarie 1990, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington și Tatjana Patitz au apărut împreună pe coperta British Vogue fotografiată de Peter Lindbergh. Imaginea avea să devină una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale începutului erei supermodelelor.

În același an, cele cinci au apărut în videoclipul lui George Michael pentru Freedom! ’90, iar moda a intrat și mai puternic în cultura pop. Câteva luni mai târziu, Gianni Versace a dus energia acelui moment pe podium: Crawford, Campbell, Evangelista și Turlington au încheiat show-ul FW 1991 mergând împreună și mimând versurile melodiei. Imaginea lor a rămas una dintre secvențele definitorii ale modei anilor ’90.

Crawford nu a rămas însă doar pe podium. A prezentat House of Style pentru MTV, într-o perioadă în care televiziunea transforma modelele în personalități cunoscute mult dincolo de publicațiile de modă. Era exact tipul de expunere care a făcut posibil fenomenul supermodelului: campanii, videoclipuri, televiziune și advertising se întâlneau în aceeași persoană. Un profil din 1992 o descria deja drept una dintre cele mai populare personalități ale MTV.

Iar dacă există o imagine care a dus-o definitiv dincolo de lumea fashion, este reclama Pepsi din 1992. Cindy coboară dintr-un Lamborghini într-un maiou alb și o pereche de shorts din denim, într-un spot care avea să devină parte din iconografia pop a deceniului. Jeanșii transformați în shorts pentru filmare erau chiar ai ei, după cum avea să povestească ulterior.

De la supermodel la propriul brand

Una dintre cele mai interesante părți ale carierei sale este felul în care Crawford a privit modelingul ca pe un punct de plecare, nu ca pe destinația finală. Televiziunea, videoclipurile de fitness, beauty și design-ul interior au urmat fashion-ului, iar numele Cindy Crawford a devenit treptat un brand în sine.

În 2004 a lansat Meaningful Beauty, linia sa de skincare, dezvoltată alături de medicul Jean-Louis Sebagh. Două decenii mai târziu, business-ul continuă să existe. Crawford povestea într-un interviu pentru ELLE că a insistat încă de la început să fie partener în companie, nu doar imaginea produselor, o diferență importantă într-o perioadă în care celebritățile lansau mult mai rar propriile afaceri decât astăzi.

Aceeași logică pare să explice și longevitatea sa. Crawford nu și-a construit identitatea profesională exclusiv în jurul nostalgiei pentru anii 90. A continuat să lucreze, să apară în modă și să-și dezvolte proiectele personale, păstrând în același timp o relație foarte clară cu perioada care a făcut-o celebră.

Cindy Crawford și familia Gerber

Viața personală a devenit aproape inevitabil parte din fascinația publicului pentru Crawford. În 1991 s-a căsătorit cu Richard Gere, iar cei doi au devenit unul dintre cuplurile cele mai urmărite ale începutului de deceniu. Căsnicia s-a încheiat în 1995, iar în 1998 Crawford s-a căsătorit cu omul de afaceri Rande Gerber.

Cei doi au avut doi copii, Presley și Kaia Gerber, iar amândoi au ajuns, la rândul lor, în industria modei. Kaia și-a construit o carieră importantă atât în modeling, cât și în actorie, în timp ce Presley a debutat ca model în adolescență și a lucrat pentru brand-uri internaționale. Crawford a vorbit de multe ori despre seriozitatea și disciplina pe care a încercat să le transmită copiilor ei — punctualitatea și profesionalismul fiind, în opinia sa, la fel de importante ca talentul.

Pe 20 septembrie 2026, Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare din Santa Monica. Moartea sa a fost confirmată de reprezentantul familiei și de autoritățile locale. Cauza oficială a morții nu fusese stabilită la momentul publicării, fiind în curs investigații și teste toxicologice suplimentare. Familia a cerut să îi fie respectată intimitatea.

La peste patru decenii de la începutul carierei sale, Cindy Crawford rămâne mai mult decât una dintre imaginile memorabile ale anilor ’90. A făcut parte din generația care a transformat modelele în superstaruri și a fost una dintre cele care au înțeles cel mai devreme că o carieră în fashion poate continua mult dincolo de podium.

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Foto: Getty

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