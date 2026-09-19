Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație

Aceste zodii tind să fie relaxate într-o relație și nu depun eforturi pentru a repara problemele cu partenerul. În continuare vei afla care sunt zodiile care fac parte din această categorie:

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  de  ELLE.ro
Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație

Într-o relație, se presupune că partenerii ar trebui să depună eforturi în mod egal pentru ca povestea lor și ceea ce trăiesc împreună să funcționeze, astfel încât să-și construiască un viitor. Dar, mai sunt și persoane care evită să abordeze deschis o ceartă pe care o întâmpină în relație și care lasă în seama celeilalte să rezolve orice, ceea ce, într-un final, va duce la probleme de comunicare și de înțelegere. În continuare vei afla care sunt zodiile care fac parte din această categorie:

1. Taur

Taurii sunt liniștiți și au stil de viață lipsit de griji. Întotdeauna fac ceea ce simt, iar dacă nu vor să iasă undeva și preferă să se relaxeze, atunci își vor anula toate planurile. Într-o relație de cuplu sunt înțelegători față de partener și nu le place deloc ideea de a se certa cu persoana dragă. Ocolesc informațiile negative și orice i-ar putea supăra.

2. Gemeni

Gemenii se simt relaxați într-o relație și privesc totul din jurul lor cu deschidere. Nu își fac griji atât de ușor și obișnuiesc să amâne discuțiile pe teme serioase sau referitoare la conflictele în cuplu pentru că nu vor să se încarce cu energie negativă. Evită cu orice preț o discuție care i-ar putea face să se simtă rău și care ar duce la resentimente.

3. Săgetător

Săgetătorii sunt cunoscuți pentru faptul că au o minte deschisă și că au un spirit liber. Nu se simt confortabil cu ideea de a se conforma unor norme și au o personalitate puternică, reușind de fiecare dată să spună lucrurilor de nume. Uneori, tind să nu-și ia în serios partenerul, iar asta poate duce la conflicte. Vor să se simtă independenți, fără a da explicații nimănui, nici măcar persoanei iubite.

4. Pești

Peștii se simt relaxați într-o relație amoroasă pentru că au încredere în ei și pentru că sunt convinși că nu pot dezamăgi persoana de lângă ei. Deși uneori pot avea o imagine idealizată a iubirii, își dau repede seama de cum stau lucrurile în realitate. Partenerii de cuplu le pot reproșa acestor nativi faptul că nu sunt interesați să facă atât de multe activități împreună și că nu au niciodată inițiativă.

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Foto: PR

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