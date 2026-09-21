Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani

Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit. Prima declarație a familiei.

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  . Actualizat 21.09.2026, 07:54,  de  Andreea Ilie
Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani

Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit. Avea 27 de ani.

Presley a murit duminică, 20 septembrie, într-o unitate de reabilitare, potrivit înregistrărilor Biroului Medicilor Legiști din Los Angeles County, obținute de PEOPLE. TMZ a fost prima publicație care a relatat vestea.

„Familia cere intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă.”, a declarat un reprezentant al familiei pentru People.

O autopsie nu a fost încă finalizată, a relatat TMZ.

Cine era Presley Gerber

Presley era fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber. De asemenea, era fratele modelului și actriței Kaia Gerber.

Născut în Beverly Hills, California, în 1999, Presley a fost la rândul său model. În decembrie 2019, a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului (DUI), iar în 2020, și-a făcut un tatuaj pe față pe care scria „MISUNDERSTOOD” („NEÎNȚELES”). (Un an mai târziu, se pare că și-a îndepărtat tatuajul.)

Înainte de moartea sa, Gerber începuse să vorbească deschis despre problemele sale de sănătate mintală și consumul de substanțe.

„După ce m-am confruntat cu probleme de sănătate mintală, depresie și cu alte lucruri care vin la pachet cu acestea, cred că, indiferent dacă ajut o singură persoană sau o sută de persoane să iasă din acel loc în care m-am aflat la un moment dat în viața mea, pentru mine este suficient”, a spus el în cadrul podcastului Studio 22.

„[Sănătatea mintală] este o problemă. Este o parte atât de importantă din viața mea. Este o muncă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și sunt atât de multe lucruri implicate”, a continuat Presley. „Asta este ceea ce vreau cu adevărat să fac: să ajut oamenii, indiferent dacă ești deprimat sau te confrunți cu ceva care are un efect negativ asupra corpului tău. Adică poate fi orice și nu există nicio judecată.”

El a adăugat: „Am văzut multe lucruri și am învățat multe. Ceea ce sper că pot face este să fi făcut eu greșelile în locul altor oameni, astfel încât ei să nu fie nevoiți să facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu.”

Presley Gerber a început să publice pe Instagram videoclipuri intitulate „Mental Health Mondays”. Într-unul dintre videoclipuri, postat în 2024, a vorbit despre participarea la grupuri de recuperare și despre modul în care poate găsi puncte comune cu alte persoane.

Un alt videoclip, postat în iulie 2025, era despre integrarea unor obiceiuri sănătoase în viața sa. El a spus că a crescut fiind un copil „foarte activ”, practicând sport și participând la activități precum surfing, polo pe apă și înot.

Dar când a început să lucreze, a spus că sportul a trecut pe plan secund: „Calitatea vieții a scăzut rapid.” El a adăugat că i-au trebuit „10 ani” pentru a-și da seama că trebuia să se reconecteze cu activitatea fizică.

Într-un videoclip de pe Instagram, șters ulterior, publicat în decembrie 2025, Presley a vorbit deschis despre mai multe medicamente cu efect deprimant pe care le lua, printre care Buprenorphine, Xanax și Valium, pentru a-și trata „atacurile de panică”.

„Din păcate, am trecut recent prin multe pierderi, sub diferite forme, așa că acesta nu este un motiv pentru a mă scuza, dar este motivul pentru care mă aflu acum în situația în care sunt”, a spus el, adăugând în același videoclip că își dorea ca materialul său să ajungă la „oameni în multe feluri”.

„Ca să simți că nu ești singur, pentru că așa mă simt eu în cea mai mare parte a timpului și am impresia că, dacă spun toate aceste lucruri, mulți oameni vor ști măcar că mai există cineva care trece prin ceea ce trec eu”, a spus el. „Iar al doilea lucru este că, sper, voi găsi aici oameni… dispuși să ajute sau care cunosc pe cineva care poate ajuta.”

În numărul din septembrie 2026 al revistei Vogue, Kaia a vorbit despre ceea ce publicația a numit „lupta de un deceniu a lui Presley cu dependența de droguri”.

„Când se întâmplă așa ceva într-o familie, într-un fel îi afectează pe toți”, a spus Kaia, adăugând că, în cele din urmă, și-a pus propriile nevoi pe plan secund. „Cred că acesta este și motivul pentru care am început să mă consider persoana care nu creează probleme și nu am vrut niciodată să cer ajutor. Pentru că mi se părea prea mult ca doi copii să aibă nevoie de atenție.”

Ea a spus că faptul că l-a văzut pe Presley Gerber vorbind atât de deschis despre viața lui a fost reconfortant.

„Părinții mei au fost foarte, foarte discreți în cea mai mare parte a vieții noastre și nu au împărtășit nimic – iar acum îl avem pe acest adevărat profesor, fratele meu, care spune: ‘Voi fi foarte uman în fața tuturor’. Nu poți ascunde decât o anumită cantitate de lucruri de lume”, a spus ea. „Iar încercarea de a pune capac peste ceva nu face decât ca persoana respectivă să simtă că îți este rușine cu ea.”

Presley a semnat cu IMG Models la vârsta de 15 ani. La 17 ani, Presley și Kaia, care avea 14 ani, au început să atragă o atenție considerabilă în calitate de modele. Presley și-a făcut debutul pe podium în cadrul unei prezentări Moschino la Los Angeles, apoi a plecat la Milano pentru o prezentare Dolce & Gabbana și a apărut într-o campanie Calvin Klein.

În 2016, el a declarat pentru revista W că, în timpul primelor sale prezentări de modă, singurul său gând era: „Să nu cad.” A adăugat: „Atât. Îmi spuneam: ‘Te rog, nu te împiedica, doar ajungi până la capăt.’ … Mă distrag foarte ușor, așa că, dacă mă concentrez asupra a ceea ce fac, pot să o fac mai bine.”

În 2018, Presley a declarat pentru PEOPLE că faptul că lucra alături de Kaia făcea ca modelingul să fie „mult mai puțin singuratic”. El a dezvăluit, de asemenea, că, deși obținuse note bune la liceu, intenționa să nu meargă la facultate.

„Am vrut să merg pentru o vreme, iar apoi pur și simplu am început să lucrez. Iar acum mă distrez atât de mult, încât îmi spun: ‘Dacă nu este stricat, nu încerca să-l repari'”, a spus el.

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Foto: Getty

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