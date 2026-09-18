Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion, imagini din vacanță. Cine le-a însoțit pe cele două la Paris

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Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion au o relație foarte strânsă, iar recent au petrecut câteva zile împreună într-o vacanță în Paris. Cele două nu au mers, însă, singure. Producătoarea a fost însoțită de soțul ei, Ion, în timp ce actrița a venit alături de iubitul ei, Alexandru Mureșan.

Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion, împreună într-o escapadă la Paris

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că între Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu există o legătură specială. Actrița este fiica adoptivă a producătoarei TV, însă nu și în acte. Dar, acest detaliu nu a fost considerat niciodată vreo problemă. Cele două continuă să meargă împreună în vacanțe, așa cum au fost și recent în Paris, destinația preferată a Ruxandrei Ion. Alături de ele au fost și soțul producătoarei TV, precum și Alexandru Mureșan, iubitul actriței.

Nu este pentru prima dată când merg în escapade în această formulă.

„3 zile de vis la Paris!”, a scris Ruxandra Ion pe Instagram.

De ce Ruxandra Ion nu a înfiat-o cu acte pe Cristina Ciobănașu

În anul 2008, Cristina Ciobănașu a participat la emisiunea-concurs „Dansez pentru tine”, în care echipa formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu au încercat să îi împlinească visul de a studia la o școală de muzică din București și de a-și ajuta familia, care avea dificultăți financiare. Cunoscuta producătoare Ruxandra Ion a remarcat-o pe Cristina Ciobănașu și i-a propus să se mute în capitală și să trăiască, ca membră a familiei, în casa sa.

Viața Cristinei Ciobănașu a luat-o pe un alt drum de când a venit în București și a intrat în familia Ruxandrei Ion. Producătoarea și soțul ei s-au asigurat că actrița are parte de tot ceea ce își dorește și i-au oferit toată dragostea lor. Actrița a locuit o lungă perioadă alături de Ruxandra Ion și soțul ei, inclusiv pe parcursul relației pe care a avut-o cu Vlad Gherman. Cristina Ciobănașu a decis să se mute împreună cu iubitul ei, Alexandru Mureșan, însă, această schimbare nu a afectat deloc relația ei cu producătoarea.

În cadrul unui interviu acordat recent, Cristina Ciobănașu a vorbit cu emoție despre cum i s-a schimbat viața de când a intrat în familia producătoarei Ruxandra Ion.

„Perioada aceea a fost un moment de cotitură în viața mea. Totul s-a schimbat cu o viteză pe care, la vârsta aceea, nici nu știam cum să o gestionez. Faptul că am fost remarcată de doamna Ruxandra Ion a fost o șansă uriașă, care mi-a schimbat destinul. M-a primit în casa ei, în familia ei, cu generozitate și iubire și m-a tratat ca pe propriul copil. Desigur, începutul nu a fost ușor. Eram într-un oraș nou, departe de familie, într-o școala nouă, într-un ritm de viață complet diferit. Dar am avut parte de sprijin, de iubire, de oameni care au crezut în mine. Amintirile din acea perioadă sunt foarte dragi sufletului meu și, privind în urmă, îmi dau seama că toate emoțiile, fricile și momentele de adaptare au făcut parte dintr-un drum care m-a format nu doar ca artist, ci și ca om”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

De asemenea, Cristina Ciobănașu a mai vorbit și despre faptul că Ruxandra Ion nu a înfiat-o niciodată cu acte.

„Nu, nu a fost vorba niciodată despre înfiere cu acte. Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze. A devenit o a doua mamă pentru mine, iar familia ei mi-a devenit și mie familie, cu toată naturalețea din lume. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect. Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea, și cred că asta a fost esențial pentru echilibrul meu emoțional. Am avut norocul să fiu înconjurată de oameni care m-au iubit sincer și care au pus mereu binele meu pe primul loc și pentru asta le voi fi profund recunoscătoare ambelor familii.”

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Foto: Instagram

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