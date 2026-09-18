10 filme care au surprins femeile dincolo de stereotipuri și așteptări sociale

Aceste filme au arătat că femeile pot fi privite în multiple perspective. Filme care au arătat pe ecrane că femeile nu rămân în umbră și că, prin poveștile lor inspiraționale de viață, pot schimba percepții. 

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  de  Braslasu Iulia
1. Black Swan
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Sunt câteva filme care au arătat pe ecrane că femeile nu rămân în umbră și că, prin poveștile lor inspiraționale de viață, pot schimba percepții. 

1. Black Swan

Natalie Portman a făcut un rol răvășitor în Black Swan. A interpretat-o balerina Nina Sayers, pentru care a fost răsplătită și cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. Filmul dezvăluie pe rând și presiunile la care sunt supuse femeile în lumea dansului și a baletului. Actrița a studiat baletul de la 4 la 12 ani, iar această experiență a ajutat-o în pregătirea rolului.

2. 500 Days of Summer

500 Days of Summer este o comedie romantică imprevizilă despre o femeie care nu crede în existența dragostei adevărate și un bărbat care e un romantic incurabil. Tom, interpretat de Joseph Gordon-Levitt, e convins că Summer, jucată de Zooey Deschanel, e femeia vieții lui, în timp ce ea nu e apropiată de ideea de relații. Cu toate astea, devin mai mult decât prieteni, în ciuda diferențelor de percepție.

3. Cleo From 5 to 7

Scris și regizat de Agnès Varda, Cleo From 5 to 7 este o dramă în care Cléo Victoire, interpretată de Corinne Marchand, așteaptă rezultatele testelor biopsiei de cancer de la medicul ei. Cléo nu se lasă acaparată de anxietatea momentului critic, ci își trăiește în continuare viața. Iar mai presus de tema dramatică pe care o propune filmul, povestea este încărcată și de optimism. 

4. I, Tonya

I, Tonya este un film despre patinatoarea americană Tonya Harding, interpretată de Margot Robbie. Ea are un succes incredibil de la o vârstă fragedă și a fost prima patinatoare căreia i-a reușit săritura triplu axel într-o competiție, ea a rămas în istorie în urma unui complot pe care l-a pus la cale cu soțul ei, pentru ca rivala ei, Nancy Kerrigan, să se accidenteze.

5. 20th Century Women

În filmul 20th Century Women, Dorothea Fields, jucată de Annette Bening, își crește fiul adolescent și conduce o pensiune în California de Sud. Atât mama lui, cât și alte două femei îl ajută să se dezvolte într-un mediu sigur, în care predomină libertatea și dragostea. Având sprijinul prietenei sale cele mai bune, Julie, Jamie își propune să devină un bărbat care are cunoștințe solide despre feminism. Pe lângă cei doi, și Abbie își arată puternic susținerea față de drepturile femeilor.

6. In Her Shoes

În In Her Shoes, rolurile principale, Maggie și Rose, sunt interpretate de Cameron Diaz și Toni Collette. Cele două sunt surori, una fiind sufletul oricărei petreceri, în timp ce a doua este o avocată responsabilă și cu carieră. Dar Maggie este determină să își depășească condiția și să nu rămână la același nivel. 

7. Anchorman

Anchorman ne arată o poveste despre cum reușesc să își facă loc femeile într-o lume dominată de bărbați. Veronica Corningstone este personajul interpretat de Christina Applegate, o reporteră nouă care începe să lucreze într-o echipă formată din bărbați în 1970. Primul film a apărut în 2004, în timp ce al doilea în 2013, iar din distribuție mai fac parte Will Ferrell, Steve Carell și Paul Rudd.

8. Frances Ha

Greta Gerwig o joacă pe Frances, de aproape 30 de ani, în acest film alb-negru despre o începătoare la o școală de dans. Frances încă își dă seama de ceea ce își dorește de la viață. Ea are și o prietenă foarte bună, Sophie, care se mută cu iubitul, iar acest lucru o determină pe Frances să își descopere identitatea dincolo de relația lor de prietenie.

9. Promising Young Woman

Emerald Fennell a scris și regizat Promising Young Woman, în care Carey Mulligan o interpretează pe Cassandra, o tânără care și-a abandonat studiile de la facultatea de medicină și care trece printr-un episod traumatizant după ce prietena ei a fost victima unei agresiuni sexuale. Astfel, Cassandra își face un scop din a se răzbuna pe bărbați și de a arăta felul în care blamarea victimei produce consecințe reale. 

10. Hidden Figures

În filmul Hidden Figures regizat de către Theodore Melfi, acțiunea se petrece în 1961. Actrițele Taraji P. Henson, Janelle Monáe și Octavia Spencer interpretrează rolurile a trei femei de culoare de știință de la NASA, care și-au pus amprenta asupra lansării pe orbită a astronautului John Glenn. Prin munca lor, cele trei își arată reziliența în fața discriminării rasiale și lupta lor continuă într-o societate nedreaptă. 

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Foto: PR

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