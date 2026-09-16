10 seriale care au fost anulate înainte ca primul sezon să se încheie

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Publicul nu a avut suficient timp la dispoziție să decidă dacă îi place sau nu unul dintre serialele de mai jos, pentru că au fost anulate chiar înainte să fie difuzate episoadele din primul sezon.

1. Freaks and Geeks

Freaks and Geeks este un serial regizat de Paul Feig, în care rolurile principale au fost interpretate de Linda Cardellini, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Starr și Samm Levine. Această comedie cu accente dramatice a urmărit mai mulți adolescenți din anii ’80 dintr-un liceu din Detroit și cum fac față ei presiunilor sociale. Serialul a luat anulat după 15 episoade și a luat sfârșit după 18 episoade, ca urmare a faptului că era programat pe NBC în intervale orare nepotrivite, astfel încât publicul nu a avut timp să îl urmărească.

2. Firefly

Joss Whedon a creat serialul Firefly, despre un echipaj care călătorește în spațiu și își riscă viața în calea războiului. După cele 14 episoade ale primului sezon, difuzate între 2002 și 2003, producția a fost anulată. Iar motivele au avut legătură cu o campanie de promovare slabă și recenziile nu tocmai îmbucurătoare. În 2005, a apărut Serenity, filmul care a oferit serialului finalul pe care îl merita.

3. Trophy Wife

În serialul Trophy Wife, o femeie decide să lase în urmă petrecerile și stilul de viață haotic și să se așeze la casa ei. Dar, când bărbatul de care se îndrăgostește are două foste soții complicate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Acest sitcom nu a obținut cifrele sperate și s-a anulat înainte de difuzarea ultimului episod din primul sezon.

4. The Black Donnellys

În The Black Donnellys, patru frați irlandezi-americani romano-catolici sunt implicați în lumea interlopă a crimei organizate din New York. Deși distribuția, compusă din Olivia Wilde, Jonathan Tucker, Tom Guiry, Billy Lush și Michael Stahl-David, a fost lăudată, povestea nu a fost suficient de consistentă. Așadar, a fost anulat după difuzarea celor 8 episoade din 13. Restul din primul sezon au putut fi văzute pe site-ul NBC.

5. Whiskey Cavalier

Serialul Whiskey Cavalier, despre un agent FBI și o agentă CIA care lucrează împreună pentru salvarea lumii, în ciuda tensiunilor dintre ei, părea promițător, cel puțin la nivel distribuției formate din Lauren Cohan, Scott Foley, Ana Ortiz și Tyler James Williams. A fost anulat înainte de difuzarea ultimelor două episoade, din cauza unui rating nu tocmai grozav.

6. Studio 60 on the Sunset Strip

Aaron Sorkin a creat serialul Studio 60 on the Sunset Strip, despre culisele unei emisiuni de sketch-uri de comedie live. Audiențele au fost sub nivelul așteptărilor, publicul nu a apreciat conceptul serialului, ceea ce a dus la anularea lui după difuzarea a 16 episoade din 22. După un singur sezon, s-a încheiat. Din distribuție au făcut parte, printre alții Matthew Perry, Sarah Paulson, Amanda Peet, Bradley Whitford și Timothy Busfield.

7. FlashForward

Romanul SF din 1999 scris de Robert J. Sawyer a stat la baza serialului FlashForward. În această poveste, FBI-ul cercetează după ce, în urma unui eveniment bizar, fiecare persoană de pe Pământ își pierde cunoștința în același timp și are viziuni despre viața sa din viitor, de peste șase luni. Înainte de a difuza finalul, ABC a decis să îl anuleze, chiar când mai erau 3 episoade din primul sezon, pentru că nu s-a apropiat de așteptările echipei.

8. The Cape

În serialul The Cape, David Lyons l-a jucat pe Vince Faraday, un polițist care se confruntă cu acuzații de crimă. Pentru a se ascunde, devine un supererou cu pelerină. NBC a decis să reducă primul sezon, de la 13 episoade la 10, pentru că publicul nu l-a urmărit așa cum era de așteptat. Finalul nu a putut fi văzut de publicul larg, ci a fost difuzat pe site-ul oficial NBC.

9. Wonderfalls

Creat de Bryan Fuller și Todd Holland, serialul Wonderfalls a avut-o în rol principal pe Caroline Dhavernas. Actrița a interpretat-o pe Jaye Tyler, o tânără care care vinde suveniruri la un magazin din Niagara Falls. Deși avea o viață aparent liniștită, echilibrul îi este zbuciumat după ce figurinele încep să vorbească cu ea și o îndeamnă să fie mai sociabilă cu oamenii. După ce au fost difuzate 4 episoade, Wonderfalls a fost anulat din cauza unui rating slab, iar restul, până la 13 episoade, au fost difuzate pe o rețea din Canada.

10. That ’80s Show

Viața unor tineri în jurul vârstei de 20 de ani din anii ’80 din San Diego a fost redată în That ’80s Show, un spin-off al serialului That ’70s Show. Ce a determinat încheierea lui relativ repede a fost ratingul dezamăgitor. Iar Fox a anulat serialul cu puțin timp înainte de a difuza ultimul episod, acesta având în total 13 episoade.

Foto: PR

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