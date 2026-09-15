Regizorul Gabriel Azorín vine în România pentru trei proiecții ale filmului „Last Night I Conquered the City of Thebes”, în cadrul Salon des Refusés

Proiectul cultural Salon des Refusés îl aduce în România pe regizorul spaniol Gabriel Azorín pentru mai multe proiecții ale lungmetrajului său de debut, Last Night I Conquered the City of Thebes.

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  de  ELLE.ro
Regizorul Gabriel Azorín vine în România pentru trei proiecții ale filmului "Last Night I Conquered the City of Thebes", în cadrul Salon des Refusés

Salon des Refusés îl aduce în România pe regizorul spaniol Gabriel Azorín, care va fi prezent la trei proiecții ale lungmetrajului său de debut, Last Night I Conquered the City of Thebes / Azi-noapte am cucerit Teba, la Cluj-Napoca, București și Timișoara. Cluj-Napoca se alătură astfel orașelor care găzduiesc Salon des Refusés, programul curatorial dedicat filmelor de autor contemporane care au rămas în afara circuitului convențional de distribuție.

La București, Salon des Refusés revine la Apollo111 Cinema, un spațiu cu care programul pare să-și fi găsit, în sfârșit, casa potrivită: de la deschiderea cinematografului, în primăvara acestui an, Apollo111 a dat o nouă viață cineclubului și s-a dovedit un loc firesc pentru filmele și publicul Salonului.

Cele trei întâlniri cu publicul au loc în perioada 20–23 septembrie, toate proiecțiile fiind urmate de o întâlnire cu regizorul filmului, Gabriel Azorín:

  • Duminică, 20 septembrie, ora 17:00 – Cinema Victoria, Cluj-Napoca: prima proiecție Salon des Refusés la Cluj-Napoca, care marchează extinderea programului într-un nou oraș.
  • Luni, 21 septembrie, ora 19:00 – Apollo111 Cinema, București: Salon des Refusés se întoarce la Apollo111, gazda sa de la București, pentru un nou sezon de proiecții și întâlniri cu cineaști.
  • Miercuri, 23 septembrie, ora 20:30 – Cinema Studio, Timișoara: ultima proiecție outdoor a Salonului din acest an, pe terasa cinematografului. Un film care marchează sfârșitul verii încheie astfel sezonul de proiecții în aer liber, urmând ca, din octombrie, Salon des Refusés să se mute în interior.

Realizat între Spania și Portugalia, Last Night I Conquered the City of Thebes este debutul în lungmetraj al lui Gabriel Azorín și a avut premiera internațională în 2025, în secțiunea Giornate degli Autori a Festivalului de Film de la Veneția. Filmul urmărește doi prieteni, António și Jota, care se întorc de pe front și pornesc împreună cu prietenii lor în căutarea unor băi termale romane antice, reapărute după ce au fost mult timp acoperite de apele unui lac de acumulare.

În spațiul suspendat al acestor ape, pe măsură ce se lasă noaptea, personajele ajung să vorbească despre lucruri pe care nu au avut curajul să le spună până atunci: despre prietenie, apropiere, teamă și posibilitatea pierderii celuilalt. Azorín construiește astfel un film despre intimitatea masculină, memorie și timp, în care prezentul și trecutul se reflectă unul în celălalt. În paralel cu grupul de tineri portughezi apar soldații romani care au construit odinioară băile, cele două lumi fiind despărțite de aproape două milenii, dar apropiate de aceleași neliniști și vulnerabilități.

Întâlnirea directă dintre public și cineaști este, de altfel, în spiritul Salon des Refusés: programul nu își propune doar să readucă în săli filme de autor care au rămas în afara circuitului comercial, ci să creeze contexte în care aceste filme pot fi întâlnite, discutate și recontextualizate împreună cu autorii lor. Gabriel Azorín se alătură astfel seriei de cineaști internaționali invitați de Salon la București, printre care Kazik Radwanski, regizorul canadian al filmului Matt & Mara, prezentat în premieră în România, și Faraz Fesharaki, autorul filmului What Did You Dream Last Night, Parajanov?, un eseu intim despre familie, distanță și apartenență.

„Când am început acest cineclub, în 2023, pornirea a fost mai degrabă una de frustrare: aveam senzația că, pe de o parte, sălile de cinema sunt copleșite de festivaluri care se suprapun, într-o abundență care ajunge paradoxal să facă dificilă alegerea, iar, pe de altă parte, odată ce festivalurile se termină, filmele pe care le-ai ratat dispar aproape complet din peisaj. În multe cazuri, aceleași câteva titluri distribuite de aceiași distribuitori ajung să ruleze în majoritatea cinematografelor, în timp ce spațiile care își asumă cu adevărat o curatoriere proprie a programului rămân puține.

Din această nevoie s-a născut Salon des Refusés: ne-am dorit să construim un fel de carte blanche cinematografică. Să nu vii neapărat pentru că știi deja ce vrei să vezi, ci pentru că ai încredere că vei descoperi un film care, într-un fel sau altul, te va apropia de cinema. Faptul că această propunere, construită în jurul recomandării și al curiozității, începe acum să circule între unele dintre cele mai importante orașe cinefile din România este pentru noi o confirmare și, mai ales, o mare bucurie”, spune Oana Furdea, Urbandada.

Salon des Refusés ajunge la Cluj

Proiecția de la Cinema Victoria marchează prima apariție a Salon des Refusés la Cluj-Napoca. Alegerea partenerului vine firesc: prin programarea sa curatorială și prin atenția acordată cinemaului de autor, Cinema Victoria este un spațiu care se aliniază în mod natural cu propunerile Salonului. Ne bucurăm ca, într-un oraș cu o comunitate cinefilă atât de activă precum Cluj-Napoca, publicul să aibă ocazia de a descoperi și în afara circuitului festivalier filme care altfel riscă să nu ajungă niciodată pe ecranele locale.

Prin întâlnirea cu Gabriel Azorín și prin extinderea programului la Cluj, Salon des Refusés continuă să dezvolte o rețea de contexte locale pentru filmele de autor contemporane care merită o viață dincolo de circuitul convențional al distribuției.

Biletele pentru cele trei proiecții sunt disponibile online:

Cluj-Napoca – Cinema Victoria: 20 septembrie, ora 17:00 · București – Apollo111: 21 septembrie, ora 19:00 · Timișoara – Cinema Studio: 23 septembrie, ora 20:30

Salon des Refusés este un program curatorial dedicat recuperării și recontextualizării filmelor de autor contemporane rămase în afara distribuției comerciale. Selecția propune filme recunoscute în festivaluri internaționale, dar care nu au ajuns să circule în mod obișnuit în cinematografele din România, într-un cadru care pune accent pe experiența colectivă a vizionării și pe dialogul din jurul filmului.

Salon des Refusés este un proiect cultural organizat de Urbandada, în parteneriat cu cinematografele Apollo111 București, Cinema Studio Timișoara și Cinema Victoria Cluj-Napoca.

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