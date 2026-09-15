Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii

Au apărut noi informații în ancheta privind moartea lui Hayden Panettiere. Actrița ar fi luat în dimineața decesului o pastilă de oxicodonă contaminată cu fentanil.

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  de  ELLE.ro
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii

Hayden Panettiere ar fi luat o pastilă de oxicodonă contaminată cu fentanil în dimineața în care a murit, potrivit unor noi informații apărute în cadrul anchetei privind decesul actriței în vârstă de 36 de ani. Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru TMZ că actrița din „Heroes” ar fi cumpărat de mai mult timp medicamente eliberate pe bază de rețetă de pe piața neagră, de la un presupus traficant din Los Angeles. Cu o zi înainte de moartea sa, Panettiere ar fi consumat mai multe dintre substanțele cumpărate de la acesta în timpul zborului din Los Angeles către Carolina de Sud.

Anchetatorii cred însă că în dimineața zilei de 16 august actrița ar fi luat o pastilă de oxicodonă care conținea fentanil. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), fentanilul este un opioid sintetic de până la 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina.

Drug Enforcement Administration (DEA) încearcă acum să stabilească proveniența pastilei și dacă aceasta poate fi legată de presupusul traficant. Autoritățile analizează inclusiv relația dintre acesta și actriță, însă eventualele măsuri vor depinde și de rezultatele analizelor toxicologice, care nu au fost încă făcute publice.

„Ancheta este încă în desfășurare. Autoritățile nu au dezvăluit pe cine vizează, însă mi s-a spus că este un caz complex. Sperăm să avem mai multe răspunsuri în curând”, a transmis reprezentantul lui Panettiere.

CDC avertizează că fentanilul este unul dintre principalii factori implicați în supradozele din Statele Unite și că substanța poate fi mortală chiar și în cantități mici. Drogurile cumpărate ilegal pot conține fentanil fără ca acesta să poată fi identificat prin aspect, gust sau miros. Informațiile vin după ce TMZ relata că anchetatorii locali și federali investighează posibilitatea ca o persoană să-i fi vândut lui Panettiere drogurile care ar fi contribuit la moartea sa. O sursă susținea că autoritățile „își concentrează atenția asupra unui posibil traficant de droguri”.

Cauza oficială a morții actriței nu a fost încă anunțată. Page Six a obținut însă înregistrarea unui apel la 911 efectuat de la fața locului, în care era menționată o femeie aflată în stop cardiac, iar ulterior se vorbea despre efectuarea manevrelor de resuscitare în cazul unei presupuse supradoze.

Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă pe 16 august, într-o locuință Airbnb din Greenville, Carolina de Sud, de Zach Hickerson, fratele iubitului ei, Brian Hickerson. Potrivit relatărilor, Brian dormea într-o altă cameră, în timp ce actrița a fost descoperită pe un fotoliu în living.

Un raport al poliției obținut de Page Six menționa și o „pungă cu medicamente” pe care Panettiere le lua în perioada respectivă. La fața locului ar fi fost găsit și Narcan, un medicament folosit pentru a contracara efectele unei supradoze de opioide. Prin avocatul său, Brian Hickerson a cerut ca ancheta să își urmeze cursul și a subliniat că poliția nu a identificat indicii privind o faptă criminală.

„Moartea lui Hayden este în continuare investigată și este important să permitem desfășurarea anchetei”, a transmis avocatul Sloan Ellis. „După cum s-a relatat public, poliția a confirmat că nu existau indicii privind o faptă criminală. Din respect pentru apropiații lui Hayden și pentru ancheta aflată în desfășurare, nu vom face alte comentarii în acest moment.”

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Foto: Getty Images

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