Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere

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Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată pe 10 august, când a adus-o pe lume pe fiica sa, Eva. La o lună de la naștere, artista a publicat primele imagini cu fetița și a vorbit pentru prima dată despre complicațiile grave prin care a trecut imediat după venirea acesteia pe lume.

Alexandra Stan, noi dezvăluiri despre naștere

Cântăreața a dezvăluit că Eva s-a născut sănătoasă, însă starea ei s-a deteriorat la scurt timp după naștere. Situația a fost suficient de gravă încât medicii să fie nevoiți să intervină și să ia măsuri care, potrivit artistei, i-au salvat viața. Alexandra Stan nu a explicat deocamdată ce complicații au apărut sau ce intervenții au fost necesare, dar a anunțat că va vorbi în curând pe larg despre experiența care a marcat-o profund.

„A trecut o lună de când am născut și abia acum mă simt pregătită să vorbesc despre cea mai frumoasă, dar și cea mai intensă experiență din viața mea. Pe 10 august am venit împreună cu mama și cu @stefan.opreaa pentru a o cunoaște în sfârșit pe Eva. A fost cea mai frumoasă și, în același timp, cea mai grea zi din viața mea. Eva s-a născut perfect, însă, la scurt timp după, eu am trecut printr-o situație foarte dificilă, în urma căreia medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața. Astăzi sunt acasă, cu fetița mea în brațe, și pentru asta le voi fi recunoscătoare toată viața oamenilor care au luptat pentru mine în acele ore. Vreau să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, pentru că a fost o experiență care m-a schimbat pentru totdeauna și care m-a făcut să înțeleg cât de important este să fii pe mâna unei echipe pregătite atunci când ai cea mai mare nevoie. În curând vă povestesc tot. Mulțumesc încă o dată întregii echipe pentru că mi-ați salvat viața”, a fost mesajul transmis de Alexandra Stan pe Instagram.

Alexandra Stan, declarații despre starea ei de sănătate după naștere

Alexandra Stan a trecut printr-o operație de cezariană complicată și a petrecut 24 de ore la Terapie Intensivă pentru a fi monitorizată. Artista a fost însoțită de partenerul ei, Ștefan Oprea, pentru un consult la clinică. Cântăreața și-a scos firele și a dezvăluit că totul este în regulă pentru ea. Alexandra Stan a născut prin cezariană ca urmare a placentei previa, o complicație din sarcină prin care colul uterin este blocat de către placentă.

„Prima poză la clinică în lift fără Eva! E ciudat! Am venit să scoatem firele! Și totul arată bine.”

La câteva zile de când a devenit mamă pentru prima dată, Alexandra Stan a făcut câteva declarații succinte pe social media, prin care a povestit că nu a avut o operație de cezariană ușoară. Artista a dat însă asigurări că atât ea, cât și copilul sunt bine și se pregătesc pentru începutul unei noi etape.

„Bună, tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați respectat intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte dificilă, dar, cu ajutorul medicilor mei, al familiei și prin voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici, sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta în curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut trece prin toate acestea fără tine! @stefan.oprea Îți sunt recunoscătoare!”

Ulterior, Alexandra Stan a revenit cu un nou mesaj referitor la naștere, prin care a dezvăluit că operația de cezariană a fost cu o serie de complicații, din cauza cărora a stat 24 de ore la terapie intensivă.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”

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Foto: Instagram

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