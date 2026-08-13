Alexandra Stan, primele declarații despre naștere: „Am trecut printr-o operație foarte dificilă”

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Alexandra Stan a oferit primele declarații după ce a născut. Artista a publicat o imagine emoționantă cu partenerul ei, Ștefan Oprea, și fiica lor, Eva, și le-a mulțumit celor care i-au respectat intimitatea în această perioadă.

Alexandra Stan, primele declarații după naștere

Cântăreața a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă, fără să ofere, deocamdată, mai multe detalii despre experiența nașterii. Alexandra Stan a dat însă asigurări că atât ea, cât și copilul sunt bine și se pregătesc pentru începutul unei noi etape.

Alături de fotografia în care Ștefan Oprea ține bebelușul în brațe, artista a adăugat și mesajul: „Am așteptat o sută de ani…”. Cei doi nu au prezentat încă public chipul copilului și au ales să păstreze discreția în privința primelor momente trăite în noua formulă de familie.

„Bună, tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați respectat intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte dificilă, dar, cu ajutorul medicilor mei, al familiei și prin voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici, sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare!”, a transmis artista pe Instagram.

Vedeta a precizat că va povesti în curând mai multe despre perioada prin care a trecut. În mesajul publicat online, aceasta i-a mulțumit și lui Ștefan Oprea pentru sprijinul oferit.

„Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta în curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut trece prin toate acestea fără tine! @stefan.oprea Îți sunt recunoscătoare!”, a mai scris Alexandra Stan.

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cum își dorește Alexandra Stan să fie ca mamă

Cu puțin timp înainte de a naște primul ei copil, Alexandra Stan a vorbit cu emoție despre această perioadă din viața ei și despre cum își imaginează că va fi ca mamă.

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro.

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Foto: Instagram

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