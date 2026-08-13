Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare radicală de look la 18 ani. Tunsoarea amintește de look-ul mamei sale

Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a fost surprins cu o nouă schimbare de look, după ce și-a vopsit părul într-o nuanță intensă de roșu.

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  de  ELLE.ro
Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare radicală de look la 18 ani. Tunsoarea amintește de look-ul mamei sale

Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a etalat noua culoare de păr, un roșu închis intens, în timp ce părăsea un curs de Muay Thai din Los Angeles. Tunsoarea cu influențe punk a tânărului în vârstă de 18 ani era foarte scurtă pe părțile laterale, în timp ce partea de sus fusese păstrată mai lungă și tunsă în șuvițe inegale. Pe 5 august, Knox fusese fotografiat cu părul blond decolorat, ceea ce înseamnă că schimbarea de look a avut loc în ultima săptămână.

De-a lungul acestui an, Knox și-a schimbat frecvent culoarea părului. A început anul 2026 cu șuvițe platinate, iar în primăvară a optat pentru o nuanță intensă de portocaliu. În noiembrie anul trecut, acesta a fost surprins cu părul roz și aranjat în țepi, în timpul unei sesiuni de cumpărături în Los Feliz. Tunsoarea pastelată a fost comparată cu bobul roz aprins purtat de mama sa în filmul „Playing by Heart”, lansat în 1998.

Se pare că pasiunea pentru transformări de look există în familie. La sfârșitul anilor ’90, Angelina Jolie a demonstrat că poate purta cu aceeași ușurință atât părul ras, cât și o tunsoare pixie decolorată și aranjată în țepi sau bobul blond platinat și neregulat din „Girl, Interrupted”.

La Globurile de Aur din 2000, actrița a apărut cu o tunsoare scurtă, într-o nuanță de gri-albăstrui, iar în luna martie a aceluiași an și-a primit premiul Oscar purtând părul negru, lung până la talie.

Knox, care a împlinit 18 ani pe 12 iulie, este penultimul dintre cei șase copii ai Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt. El s-a născut cu doar câteva minute înaintea surorii sale gemene, Vivienne.

Cei doi actori din „Mr. & Mrs. Smith” s-au despărțit în 2016 și au petrecut mai bine de opt ani în procese, înainte ca divorțul lor să fie finalizat în decembrie 2024. Toți cei șase copii s-ar fi poziționat de partea mamei lor, iar mai mulți dintre ei au renunțat legal la numele Pitt. Actorul ar fi păstrat foarte puțin sau deloc legătura cu aceștia. În ceea ce îl privește pe Knox, Page Six a relatat în luna iunie că pe diploma sa de la Fusion Academy figura numele „Knox Jolie”.

O sursă a declarat pentru publicație că tânărul, care practică sporturi de contact, și-a sărbătorit absolvirea alături de mama sa, de frații săi mai mari, Pax și Zahara, și de Vivienne. Ulterior, el și-a petrecut seara în ringul unui club din centrul orașului Los Angeles.

„Angie nu mai luptă și nu este furioasă. Își dorește doar ca toată lumea să se vindece”, a declarat luna trecută pentru Page Six o sursă apropiată actriței din „Maleficent”.

Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție, Angelina Jolie, a luat o nouă întorsătură. Actorul solicită instanței să o oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019.

Cererea vine după ce actrița a susținut că, după separarea din 2016, și-a pus „în mare parte cariera pe pauză” și a renunțat la „ani întregi de venituri”. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017–2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situațiile privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces.

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Foto: Getty Images 

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