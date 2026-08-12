Ramona Olaru, confesiuni despre relații și teama de a fi rănită: „Aș vrea măcar o dată în viață…”

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Ramona Olaru și-a surprins urmăritorii cu o apariție diferită de cele cu care i-a obișnuit. Cunoscută pentru energia sa, umorul spontan și atitudinea mereu optimistă, asistenta de la „Neatza” a ales de această dată să vorbească despre vulnerabilitate, teama de a nu fi rănită și nevoia de a renunța, măcar uneori, la control.

Ramona Olaru, despre temerile sale

Vedeta urmează în prezent un curs de actorie și a publicat pe rețelele sociale un monolog despre care spune că îi reflectă foarte bine trăirile. Prin intermediul acestuia, Ramona Olaru a dezvăluit că imaginea de femeie puternică reprezintă și o formă de protecție construită în urma experiențelor dureroase.

Ea a mărturisit că sarcasmul, glumele și succesul profesional au ajutat-o să păstreze distanța față de oamenii care ar fi putut să o rănească. Dincolo de această armură, există însă și momente în care și-ar dori să se poată arăta vulnerabilă fără teama că ar putea pierde controlul.

„Toată forța asta vine dintr-un mare: ‘Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni’. Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot… Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren”, a transmis Ramona Olaru pe rețelele sociale.

Ce își dorește Ramona Olaru de la viitorul partener

Monologul a inclus și câteva mărturisiri despre relații. Ramona Olaru a vorbit despre dorința de a avea alături un bărbat care să îi ofere sprijin și siguranță, fără să îi limiteze libertatea. De asemenea, vedeta își dorește un partener care să nu fie intimidat de personalitatea ei directă și de faptul că își exprimă deschis opiniile. După experiențele prin care a trecut, Ramona Olaru spune că ar vrea să trăiască iubirea fără să simtă permanent nevoia de a controla sau negocia ceea ce primește.

„Am nevoie de cineva care să fie, am nevoie de cineva care să mă țină, dar să nu mă țină strâns. Am nevoie de cineva care să nu se simtă inferior doar pentru că am vorbele la mine și pentru că spun de fiecare dată ce gândesc (…) Aș vrea măcar o dată în viață să nu mai fiu în control, să nu mai negociez iubirea”, a mai explicat Ramona Olaru.

Ramona Olaru, declarații oneste despre viața ei

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile.

„Echilibru, perseverență, seriozitate, punctualitate, acestea sunt lucrurile care mă caracterizează în ultimii ani! Nu am fost așa mereu, dar când am descoperit acest ritm de viață, mi-am dat seama că era bine să îl am mai din timp! Sunt foarte bine organizată. Nu dorm niciodată mai târziu de ora 22.00, iar singura zi în care îmi permit să stau până mai târziu este vinerea. Nu vreau să devin un robot, iar prin această seară mai rup rutina”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro.

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Foto: Instagram

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