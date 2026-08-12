Victoria Raileanu, imagini din vacanța în Grecia. Cu ce provocări s-au confruntat actrița și familia ei

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Victoria Raileanu s-a întors din vacanța petrecută împreună cu familia ei în Grecia. Actrița a împărtășit din impresiile din această călătorie și a dezvăluit că a întâmpinat și o serie de peripeții.

Victoria Raileanu, despre vacanța în Grecia

Victoria Raileanu s-a bucurat de o vacanță de vis în Grecia. Actrița, care recent s-a căsătorit religios cu partenerul ei, Adrian Ștefănescu, a împărtășit cu fanii mai multe imagini din această escapadă, de care a profitat din plin.

„Am terminat vacanța din Grecia pe anul ăsta. Highlight-ul de anul ăsta a fost plaja asta nouă pe care am descoperit-o acum. Zic „nouă” pentru că ea nu exista acum câțiva ani. Era totul sub apă.

Vacanța a fost super core memory pentru Maria.

High five @stefanescunadrian

Să mergem dimineața la Bakery și apoi să ne luăm iced latte a fost fix ce trebuie ca să ne intrăm pe film.

Vacanțe cu familia extinsă. Always Yes!

Sau cu prietenii deveniți familie. Always Yes.”

În ciuda amintirilor frumoase din vacanță, Victoria Raileanu a mai povestit că sejurul în Grecia nu a fost lipsit de peripeții. Actrița și familia ei au aflat când au ajuns la aeroport că zborul din Salonic a fost decalat. Această neplăcere nu le-a umbrit călătoria și au privit partea bună a lucrurilor: că mai pot petrece câteva clipe în Grecia.

„Maria și priveliștea.

Maria e priveliștea.

Copilul vară.

Azi dimineață am ajuns la 5 dimineața în fața aeroportului din Salonic ca să aflăm că zborul nostru a fost decalat. A fost o dimineață…interesantă. Dormit pe șezlong, dormit în mașină, dormit încă o oră la cazare (abia când am reușit să intrăm înapoi în cameră) și întors cu copiii în aeroport la ora 11:30.

Ai mei în apusul de aseară.”

Victoria Raileanu, sfaturi pentru vacanțele cu copiii

În mesajul ei, Victoria Raileanu a avut câteva recomandări pentru escapadele alături de copiii. Actrița consideră că odihna este foarte importantă pentru copii, astfel că un program de somn bine pus la punct îi va ajuta pe părinți să aibă parte de o vacanță cât mai relaxantă.

„Doar un gând – un copil odihnit e altă mâncare de pește. Eu am descoperit că un program de somn mai flexibil a făcut toată diferența pentru noi. Toată lumea e mult mai relaxată. Secretul este să înveți să fii tu flexibil și să renunți la a mai încerca să controlezi totul.

Ei doi

Fără el mi-ar fi fost mult mai greu și la dus și la întors cu avionul. Am zburat doar noi trei. Adi a mers cu mașina.

Am băiat mare, iar responsabilizarea lui cu a mă ajuta în tot felul de situații din astea cred că îi face foarte bine.

Cea mai bună idee am avut-o cu stickerele astea. Și la dus și la întors a lipit numai stikere

Multe au ajuns pe mine.

Până data viitoare, Grecia. Până atunci o să muncesc să dau jos kilogramele pe care le-am primit cadou de la tine anu’ asta!”

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Foto: Instagram

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