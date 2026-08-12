Mircea Radu, apariție rară în public alături de fiica lui. Cum arată Clara și cum au fost surprinși chiar de băiatul prezentatorului

Prezentatorul și-a surprins fanii cu o fotografie în care apare alături de fiica lui, Clara.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Mircea Radu
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Mircea Radu este unul dintre prezentatorii emblematici din televiziunea românească. Are o carieră de mai bine de trei decenii, dar faima a cunoscut-o după ce s-a lansat emisiunea „Din dragoste' pe Antena 1, fiind prezentatorul acesteia vreme de nouă ani.

Mircea Radu, apariție rară alături de fiica lui

Mircea Radu este cunoscut pentru discreția pe care o are în ceea ce privește viața sa personală, însă de această dată prezentatorul și-a surprins fanii cu o fotografie în care apare alături de fiica lui, Clara.

Imaginea este cu atât mai specială cu cât a fost realizată de Tudor, fiul lui Mircea Radu. În imagine, prezentatorul și fiica lui apar ținându-se de mână, în timpul unei plimbări prin oraș, bucurându-se de timpul petrecut împreună.

„Eu şi Ea. Fotografiați de El”, a notat Mircea Radu.

Mircea Radu a divorțat în secret în urmă cu un an

Mircea Radu și fosta lui soție, Raluca, s-au cunoscut într-o librărie din Iași. S-au căsătorit în noiembrie 2012, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în comuna Ștefănești, județul Botoșani, acasă la părinții Ralucăi, iar de-a lungul timpului au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Sunt părinții a doi copii, un fiu, pe nume Tudor și o fiică, Clara Elena. În timp ce Mircea Radu este cunoscut prin prisma profesiei sale de prezentator TV, fosta lui soție, Raluca, este medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.

Mircea Radu și fosta lui soție, Raluca, au divorțat în mare discreție în urmă cu mai bine de un an. Cei doi au dorit ca despărțirea să se producă departe de ochii curioșilor. Potrivit VIVA!, divorțul dintre Mircea Radu și fosta parteneră a avut loc la notar, într-o manieră civilizată și fără conflicte. Cei doi au ales să păstreze o relație armonioasă și se preocupă în continuare împreună de copiii lor.

„Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!”, a spus Mircea Radu pentru VIVA!

Ce dezvăluia în trecut Mircea Radu despre căsnicia sa

În cadrul unui interviu din 2023, Mircea Radu a oferit mai multe detalii despre căsnicia cu soția lui, Raluca. Prezentatorul TV a surprins cu mărturisirile făcute despre mariajul lor. 

„Timpul a trecut (și trece) fără să-mi dau seama – John Lennon zicea că ‘viața e ceva ce ți se întâmplă în timp ce tu îți faci alte planuri. Dar nu asta e frumusețea, să lași lucrurile să curgă și să se așeze în firescul și rostul lor pe care, poate, la început nu le înțelegeai? Da, am câteodată momente când zic că în cutare perioadă am făcut prea puțin, dar alung rapid gândurile astea fiindcă-s inutile, oricum nu mai pot face nimic. Și-apoi, știu eu dacă aș fi ajuns aici, în punctul ăsta, dacă aș fi luat-o pe un alt drum?”, a declarat Mircea Radu pentru viva.ro.

La vremea respectivă, Mircea Radu povestea că el și soția lui, Raluca, continuă să se descopere unul pe celălalt.

„Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E o camaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne am pierdut busola.

Atunci când pe stradă sau oriunde cineva îmi cere un autograf sau să facem o fotografie împreună, Raluca iese din cadru, este o femeie atentă și discretă. Respectă și înțelege lumea din care eu vin și toate regulile cu care aceasta vine la pachet.”

Raluca, fosta soție a lui Mircea Radu, a explicat într-un interviu motivele mutării familiei din București în Piatra Neamț. Ea a declarat că principalul scop al mutării a fost dorința de a crea un mediu mai sănătos și mai calm pentru cei doi copii, dar și de a petrece mai mult timp împreună ca familie. Raluca Radu a descris această schimbare ca pe un pas natural, subliniind faptul că Mircea Radu a susținut în totalitate această decizie, prioritizând armonia și bunăstarea familiei.

„Ne-am retras într-un context din viața noastră într-un oraș de munte unde ne-am dorit noi să ne creștem copiii, care pe atunci erau mici. Fetița mea avea doi ani când ne-am mutat în Piatra Neamț. Mi se părea că e așa idilic, că e desprins dintr-un film de la Hallmark, cu mâncare de calitate bună, aer proaspăt și am simțit nevoia să ieșim din viața noastră împreună, toți 4 și să ne mutăm într-un loc în care să avem un alt stil de viață. A fost o alegere curioasă pentru toată lumea în momentul în care am decis împreună să venim aici. Este adevărat că ne-am dorit să plecăm din București, fiind amândoi în diferite contexte profesionale, în care eram atât de obosiți, dar și pentru că și aici mie mi se oferise un post undeva la o clinică. Aveam șansele să îmi așez lucrurile și viața astfel încât să pot să stau mai mult cu familia mea și cu copiii. Am avut de ales între Piatra Neamț și Brașov și, desigur, București, pentru că ușa Bucureștiului nu este închisă și niciodată nu va fi închisă în familia noastră, și am venit aici. Ne-am acomodat și ne este deocamdată bine aici”, a declarat Raluca Radu, în podcastul Ceahlăul.

Raluca Radu a vorbit deschis despre relația lor de cuplu, evidențiind faptul că dragostea și respectul reciproc au fost pilonii principali ai familiei lor, mai ales în momentele de schimbare semnificativă. Ea a subliniat că mutarea la Piatra Neamț le-a oferit ocazia de a găsi un echilibru între carieră și viața personală, lucru care a întărit legătura dintre ei.

„Este normal între doi oameni care se iubesc și care sunt împreună. La un moment dat, eu am venit către Mircea. De data asta, Mircea a venit către mine. Data viitoare, probabil că eu voi merge către București și tot așa. Important e să fim împreună și să rămânem împreună”, a spus Raluca Radu.

Citește și:
Doina Teodoru a dezvăluit motivul despărțirii de Cătălin Scărlătescu. Ce a recunoscut despre diferența de vârstă de 17 ani dintre ei: „A fost riscant'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kaia Gerber, fiica lui Cindy Crawford, și Homer Gere, băiatul lui Richard Gere, pictorial împreună la 34 de ani de la povestea de iubire a părinților lor
People
Kaia Gerber, fiica lui Cindy Crawford, și Homer Gere, băiatul lui Richard Gere, pictorial împreună la 34 de ani de la povestea de iubire a părinților lor
Ispitele masculine de la Insula Iubirii 2026. Cine sunt cei 10 bărbați care și-au propus să cucerească participantele la show
People
Ispitele masculine de la Insula Iubirii 2026. Cine sunt cei 10 bărbați care și-au propus să cucerească participantele la show
Rihanna a dezvăluit imagini emoționante cu cei trei copii ai ei, pe strada din Barbados care îi poartă numele
People
Rihanna a dezvăluit imagini emoționante cu cei trei copii ai ei, pe strada din Barbados care îi poartă numele
Cu ce probleme se confruntă Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului: "Trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am..."
People
Cu ce probleme se confruntă Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului: "Trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am..."
Gestul neașteptat făcut de Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Aluzia care a atras atenția tuturor
People
Gestul neașteptat făcut de Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Aluzia care a atras atenția tuturor
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer. Cererea romantică a avut loc pe plajă
People
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer. Cererea romantică a avut loc pe plajă
Publicitate
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cătălin Măruță revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta din această toamnă și la ce post TV: "Începe pentru mine o nouă aventură"
Cătălin Măruță revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta din această toamnă și la ce post TV: "Începe pentru mine o nouă aventură"
People

Cătălin Măruţă este gata de o nouă provocare în cariera lui și a anunțat ce emisiune va prezenta din această toamnă.

+ Mai multe
Emily Burghelea, decizie neașteptată. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "Este momentul pentru un nou început"
Emily Burghelea, decizie neașteptată. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "Este momentul pentru un nou început"
People

Emily Burghelea a luat o decizie radicală împreună cu familia ei.

+ Mai multe
Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul deschis în Vama Veche de Smiley, Gina Pistol, familia Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul deschis în Vama Veche de Smiley, Gina Pistol, familia Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan
People

Dacă ai intenția de a te caza la hotelul deschis de vedetele noastre, trebuie să știi că există cerința de a petrece minim 3 nopți.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC