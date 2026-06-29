Doina Teodoru a dezvăluit motivul despărțirii de Cătălin Scărlătescu. Ce a recunoscut despre diferența de vârstă de 17 ani dintre ei: „A fost riscant”

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Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au format un cuplu timp de patru ani. Actrița și juratul de la MasterChef au preferat să își țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor și să fie rezervați în declarații. Cei doi au participat împreună în emisiunea Asia Express, iar în 2024 s-au logodit. Însă, cu toate astea, în vara anului 2025 s-a aflat că relația lor a ajuns la final.

Doina Teodoru, despre diferența de vârstă dintre ea și Cătălin Scărlătescu

Chiar dacă a păstrat discreția, Doina Teodoru a ales ca acum să rupă tăcerea și să vorbească fără rețineri despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Scărlătescu. În ceea ce privește diferența de vârstă de 17 ani care a fost între ei, actrița consideră că acest lucru nu a reprezentat un impediment, însă pe viitor și-ar dori un partener care să aibă o vârstă apropiată cu ea.

„Acum îmi dau seama că nu contează vârsta. 17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu? Adică aș prefera să îmbătrânim împreună”, a spus Doina Teodoru pentru Cancan Exclusiv.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au participat în emisiunea Asia Express la scurt timp după ce s-a aflat că formează un cuplu. Acum, privind în urmă la competiție, actrița este de părere că a fost un risc experiența show-ului.

„Nici nu știu dacă a fost o chestie pozitivă sau negativă, dar a fost riscant pentru că noi am plecat ca și cuplu la puțin timp după ce s-a oficializat această relație. Această fază de „lună de miere” s-a distrus foarte repede cu această emisiune. Este un concurs de anduranță fizică, psihică, nu ai timp să te ocrotești prea mult.”

Doina Teodoru a dezvăluit motivul pentru care ea și Cătălin Scărlătescu au ales să pună punct relației.

„Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă.”

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au fost logodiți timp de un an, iar actrița consideră de bun augur că nu a urmat nunta, pentru că în final s-ar fi ajuns la despărțire.

„Și bine că nu a urmat, ca să nu se întâmple ruptura mai târziu. Am fost logodiți un an de zile.”

Doina Teodoru, declarații rare despre viața ei amoroasă

Într-un interviu acordat recent, Doina Teodoru a ținut să sublinieze că în acest moment nu are nicio relație și nici nu caută un nou partener.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a declarat actrița pentru Click.

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Foto: Arhiva ELLE

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