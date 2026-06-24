Ileana Lazariuc, dezvăluiri inedite despre cei doi copii și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac: „Am reușit să păstrăm o relație matură”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cu toate că obișnuiește să fie o prezență discretă în spațiul public, Ileana Lazariuc a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut despre viața ei personală din prezent, relația cu cei doi copii, Alexandru și Noah, și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac.

Ileana Lazariuc, declarații despre cei doi copii ai ei

La sfârșitul anilor 1990, Ileana Lazariuc avea un succes incontestabil împreună cu Lili Sandu în trupa Trinity, alături de Andreea Crișan și, ulterior, de Rocsana Marcu. Astăzi, Ileana Lazariuc a lăsat deoparte cariera muzicală.

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Într-un interviu acordat recent, Ileana Lazariuc a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu foarte multă emoție și admirație despre cei doi copii ai ei, Alexandru și Noah.

„Da, parcă ieri erau mici, iar acum mă uit în sus la ei și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut. Trecerea timpului se vede cel mai frumos și mai curat prin copii. Fiecare etapă și fiecare vârstă are farmecul ei, cu bune și cu provocări. Am crescut împreună cu ei, am învățat unii de la alții în fiecare zi, iar astăzi sunt doi copii buni, calzi și foarte înțelegători. Sunt mândria mea cea mai mare”, a spus Ileana Lazariuc pentru OK! Magazine.

Ileana Lazariuc s-a mutat în Dubai alături de băieții ei după separarea de Alexandru Ion Țiriac, însă de-a lungul timpului a mai revenit în România cu diverse ocazii.

„Noi am avut mereu o viață destul de dinamică și am locuit în locuri diferite, de-a lungul anilor, ceea ce ne-a învățat să fim flexibili și să ne adaptăm oriunde. Însă, indiferent unde ne-au dus pașii pe harta lumii, România a rămas întotdeauna locul unde mă întorc cu sufletul. Aici sunt oamenii dragi, prietenii, amintirile și acea energie caldă care mă încarcă. Nu îmi place să fac planuri rigide pentru viitor, pur și simplu mă bucur de fiecare zi petrecută în țară.”

Ileana Lazariuc, confesiuni despre fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac

Ileana Lazariuc a făcut mărturisiri sincere despre fostul ei partener de viață, Alexandru Ion Țiriac, și despre cum se înțeleg în prezent cei doi, după divorț.

„Este un lucru firesc, până la urmă am fost împreună o jumătate de viață și el a fost și va rămâne o parte extrem de importantă din trecutul meu. Este tatăl copiilor mei și este un tată absolut extraordinar, dedicat și implicat, pentru care voi avea întotdeauna un respect profund. Am reușit să păstrăm o relație matură, caldă și liniștită, bazată pe comunicare și pe respect reciproc, punând mereu pe primul loc echilibrul și fericirea băieților noștri.”

Citește și:

Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de soțul ei, Adrian Sînă: „Absolut aberant'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro