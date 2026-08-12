Alexandra Stan a dezvăluit prima imagine cu fiica ei, Eva. Ce a transmis artista după ce a devenit mamă

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Alexandra Stan a dezvăluit prima imagine cu fiica ei, Eva. Artista a devenit recent mamă pentru dată.

Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista trăiește o poveste de dragoste cu Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii.

Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan Oprea, au ales ca pe fiica lor să o cheme Eva. Artista a născut recent, iar acum a dezvăluit prima fotografie cu copilul ei. În imaginea făcută publică de cântăreață, l-a surprins pe iubitul ei în timp ce o ține în brațe pe fiica lor. Alături de acest cadru emoționant, Alexandra Stan a scris „Everything”, care înseamnă „Totul.”

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cum își dorește Alexandra Stan să fie ca mamă

Cu puțin timp înainte de a naște primul ei copil, Alexandra Stan a vorbit cu emoție despre această perioadă din viața ei și despre cum își imaginează că va fi ca mamă.

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro.

Alexandra Stan, despre o posibilă căsătorie cu iubitul ei

Pentru moment, Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu plănuiesc să se căsătorească. Cei doi preferă să se concentreze pe rolul de părinți și de cum se vor adapta acestui nou capitol din viața lor.

„Nici nu mă uimește întrebarea aceasta. Deocamdată, eu și Ștefan am decis să luăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi în perioada aceasta. Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a adăugat Alexandra Stan pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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