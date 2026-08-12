Alexandra Stan a dezvăluit prima imagine cu fiica ei, Eva. Ce a transmis artista după ce a devenit mamă

Alexandra Stan a dezvăluit o imagine adorabilă cu fiica ei, Eva. Artista a devenit mamă pentru prima dată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Alexandra Stan a dezvăluit prima imagine cu fiica ei, Eva. Artista a devenit recent mamă pentru dată.

Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista trăiește o poveste de dragoste cu Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii.

Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan Oprea, au ales ca pe fiica lor să o cheme Eva. Artista a născut recent, iar acum a dezvăluit prima fotografie cu copilul ei. În imaginea făcută publică de cântăreață, l-a surprins pe iubitul ei în timp ce o ține în brațe pe fiica lor. Alături de acest cadru emoționant, Alexandra Stan a scris „Everything”, care înseamnă „Totul.”

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cum își dorește Alexandra Stan să fie ca mamă

Cu puțin timp înainte de a naște primul ei copil, Alexandra Stan a vorbit cu emoție despre această perioadă din viața ei și despre cum își imaginează că va fi ca mamă. 

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro

Alexandra Stan, despre o posibilă căsătorie cu iubitul ei

Pentru moment, Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu plănuiesc să se căsătorească. Cei doi preferă să se concentreze pe rolul de părinți și de cum se vor adapta acestui nou capitol din viața lor. 

„Nici nu mă uimește întrebarea aceasta. Deocamdată, eu și Ștefan am decis să luăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi în perioada aceasta. Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a adăugat Alexandra Stan pentru sursa citată. 

Citește și:
Laura Cosoi a dezvăluit când și unde va avea loc botezul micuței Nina, a cincea fetiță a ei: „Sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile’

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul deschis în Vama Veche de Smiley, Gina Pistol, familia Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan
People
Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul deschis în Vama Veche de Smiley, Gina Pistol, familia Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după 10 ani de relație. Cum arată verighetele celor doi
People
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după 10 ani de relație. Cum arată verighetele celor doi
Anastasia Soare a gătit sarmale alături de fiul Sofiei Vergara, îmbrăcați în haine tradiționale românești. Cum au apărut cei doi pe internet
People
Anastasia Soare a gătit sarmale alături de fiul Sofiei Vergara, îmbrăcați în haine tradiționale românești. Cum au apărut cei doi pe internet
Ioana Țiriac, vacanță de lux în Saint-Tropez. Cât costă o singură noapte de cazare la hotelul ales
People
Ioana Țiriac, vacanță de lux în Saint-Tropez. Cât costă o singură noapte de cazare la hotelul ales
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre problemele din familie și gândurile sinucigașe cu care s-a confruntat: "Durerea era atât de copleșitoare"
People
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre problemele din familie și gândurile sinucigașe cu care s-a confruntat: "Durerea era atât de copleșitoare"
Fiica Amaliei Enache a împlinit 10 ani. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV pentru Alma
People
Fiica Amaliei Enache a împlinit 10 ani. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV pentru Alma
Publicitate
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Marin, alături de Nadia Comăneci și Kira Hagi la un eveniment dedicat tradițiilor săsești din Transilvania
Andreea Marin, alături de Nadia Comăneci și Kira Hagi la un eveniment dedicat tradițiilor săsești din Transilvania
People

Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi au participat la Săptămâna Haferland, unde au descoperit tradițiile sașilor din Transilvania.

+ Mai multe
Goldie Hawn, apariție spectaculoasă în costum de baie la 80 de ani. Cum a fost surprinsă de fiica ei, Kate Hudson
Goldie Hawn, apariție spectaculoasă în costum de baie la 80 de ani. Cum a fost surprinsă de fiica ei, Kate Hudson
People

Goldie Hawn a atras toate privirile la 80 de ani, după ce fiica sa, Kate Hudson, a publicat un videoclip în care actrița dansează în costum de baie, cu o sticlă de vin în mână.

+ Mai multe
Alexia Eram, o nouă afacere? Ce ar pregăti în secret creatoarea de conținut
Alexia Eram, o nouă afacere? Ce ar pregăti în secret creatoarea de conținut
People

Alexia Eram ar urma să pună bazele unei noi afaceri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC