Care este motivul pentru care Alexandra Stan nu poate să nască natural: „Eu am această afecțiune…”

Alexandra Stan a intrat în al treilea trimestru de sarcină și a dezvăluit motivul pentru care nu va putea să nască natural.

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  de  ELLE.ro
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Alexandra Stan a făcut noi declarații despre sarcină, dezvăluind, cu ocazia asta, motivul pentru care va naște prin cezariană.

Alexandra Stan, noi declarații despre sarcină

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii.

Alexandra Stan se află în al treilea trimestru de sarcină și așteaptă cu multă nerăbdare momentul în care își va ține fiica în brațe pentru prima dată. Artista a publicat un video alături de medicul care îi monitorizează sarcina, dezvăluind, cu această ocazie, ce anume o împiedică să nască natural. 

„Am intrat oficial în al treilea trimestru cu Evushka noastră! Yaaay! Eu și @stefan.opreaa suntem extrem de recunoscători că lucrurile au parcurs foarte bine până acum! Doamne ajută să fie așa și de acum încolo! Eu am această afecțiune, de fapt eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia.”

Medicul a explicat ce înseamnă Placenta praevia și de ce această condiție împiedică nașterea naturală. 

„Placenta praevia, într-adevăr, este o specificitate, o unicitate, care apare foarte rar în sarcină și care ține de poziția placentei, mai exact unde este placenta prinsă în relație cu fătul și cu colul. Atunci când placenta se interpune, adică apare între bebeluș și col, această poziție a placentei se numește placenta praevia. Practic, placenta este înaintea bebelușului și atunci din păcate, singura modalitate de a naște copilul în condiții de siguranță este să facem operație de cezariană.”

Cum se vede Alexandra Stan în rolul de mamă

În cadrul unui interviu oferit recent, Alexandra Stan a povestit despre cum se simte acum, fiind însărcinată cu primul ei copil. Artista a mărturisit că a trecut cu bine de perioada grea care a fost la începutul sarcinii, iar acum se bucură din plin de fiecare clipă din această călătorie. Cântăreața și partenerul ei, Ștefan Oprea, au început pregătirile pentru venirea pe lume a fiicei lor, pe care au ales să o cheme Eva. 

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro

Alexandra Stan, despre o posibilă căsătorie cu iubitul ei

Pentru moment, Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu plănuiesc să se căsătorească. Cei doi se concentrează pe faptul că își vor mări familia în curând. 

„Nici nu mă uimește întrebarea aceasta. Deocamdată, eu și Ștefan am decis să luăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi în perioada aceasta. Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a adăugat Alexandra Stan pentru sursa citată. 

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Foto: Instagram

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