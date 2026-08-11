Goldie Hawn, apariție spectaculoasă în costum de baie la 80 de ani. Cum a fost surprinsă de fiica ei, Kate Hudson

Goldie Hawn a atras toate privirile la 80 de ani, după ce fiica sa, Kate Hudson, a publicat un videoclip în care actrița dansează în costum de baie, cu o sticlă de vin în mână.

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  de  ELLE.ro
Goldie Hawn, apariție spectaculoasă în costum de baie la 80 de ani. Cum a fost surprinsă de fiica ei, Kate Hudson

Goldie Hawn s-a distrat și a dansat în costum de baie în timpul unei vacanțe recente în străinătate, alături de fiica sa, Kate Hudson, și de alți membri ai familiei.

Hudson a inclus filmulețul amuzant cu mama sa într-o postare publicată săptămâna trecută pe Instagram, descrisă drept o colecție de „scrisori de dragoste pentru Europa”. Vedeta serialului „Running Point”, în vârstă de 47 de ani, poate fi auzită în spatele camerei în timp ce Hawn, de 80 de ani, dansează. „Iat-o!”, a exclamat actrița, încurajând-o.

Hawn ținea într-o mână o sticlă de vin aproape goală și s-a unduit de la un capăt al mesei la celălalt, înainte de a ieși din cadru cu pași încrezători. În imaginile amuzante, publicate pe 3 august, actrița premiată cu Oscar apare îmbrăcată într-un costum de baie întreg, cu un decolteu adânc, peste care purta o piesă lejeră de plajă.

Urmăritorii lui Hudson au apreciat momentul „savuros” oferit de Hawn.

„Sticla are dimensiunea potrivită, Goldie, îi mai trebuie doar un pai”, a comentat cineva. O altă persoană a scris: „O ador pe mama ta. Dansează mereu și este întotdeauna fericită”.

De altfel, într-un interviu acordat în 2022, Hawn dezvăluia că dansul este unul dintre secretele care o ajută să îmbătrânească frumos, glumind că pur și simplu „nu se poate opri din mișcare'.

„Încerc să fac puțină mișcare în fiecare zi. (…) Fac drumeții. Merg cu bicicleta. Încerc să mă distrez cât mai mult posibil”, a adăugat vedeta din „Private Benjamin”.

Luna trecută, Hawn a publicat o fotografie în același costum de baie și a scris că se află în „paradisul din Grecia”. Înainte de această postare, vedeta din „Cactus Flower” mai distribuise o fotografie în costum de baie pentru a sărbători cea de-a 49-a aniversare a fiului său, Oliver Hudson.

„La mulți ani, Oliver al meu. Fiecare clipă petrecută alături de tine este o binecuvântare”, a scris ea în dreptul fotografiei realizate pe o plajă însorită, în septembrie 2025. „Mi-ai cucerit inima din prima clipă! Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte.”

Oliver nu pare să fi fost prezent în cea mai recentă vacanță a actriței. Kate, în schimb, publică încă de la începutul lunii imagini din călătoria lor prin Europa.

Vedeta din „Almost Famous” a descris escapada la Atena drept „începutul perfect al verii” și locul în care se simte cel mai fericită. Printre imaginile postate de Hudson s-au numărat fotografii tandre alături de logodnicul său, Danny Fujikawa, dar și instantanee cu cei trei copii ai ei: fiica Rani, în vârstă de șapte ani, și fiii Bingham, de 15 ani, și Ryder, de 22 de ani.

Goldie Hawn este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, cu o carieră de peste cinci decenii. A devenit celebră la sfârșitul anilor 60, iar rolul din „Cactus Flower” i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Vedeta a mai apărut în producții precum „Private Benjamin”, „Overboard”, „Death Becomes Her” și „The First Wives Club”. Din 1983, aceasta formează un cuplu cu actorul Kurt Russell și are trei copii: Oliver Hudson, Kate Hudson și Wyatt Russell.

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foto: Arhiva ELLE

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