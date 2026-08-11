Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după ce mii de oameni au crezut că s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez în Madeira. Gestul a devenit viral

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În weekend, mii de oameni au crezut, din greșeală, că starul portughez al fotbalului, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, urma să se căsătorească sâmbătă, 8 august, cu partenera sa de lungă durată, Georgina Rodriguez, pe insula Madeira, locul în care s-a născut.

În imaginile și videoclipurile devenite ulterior virale, mii de persoane îmbrăcate în echipamentul fotbalistului au putut fi văzute în fața Catedralei din Funchal, după ce au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora ceremonia de nuntă a lui Cristiano ar fi urmat să aibă loc în interiorul lăcașului de cult, sub un nume fals.

În realitate, mirii nu erau Cristiano și Georgina, ci Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira, un cuplu francez originar din Madeira. Potrivit NDTV, cei doi au fost nevoiți să „își croiască drum cu greu până în interiorul catedralei”.

Sora fotbalistului, Katia Aveiro, ar fi alimentat speculațiile după ce a anunțat că a ajuns în Madeira pentru o „petrecere”, conform aceleiași surse.

Cristiano a reacționat la o știre publicată pe Instagram de contul @jm_madeira, lăsând în secțiunea de comentarii cinci emoji-uri care râd cu lacrimi.

Cristiano și Georgina s-au logodit în 2025, iar fotbalistul ar fi declarat că intenționează să se căsătorească după încheierea Cupei Mondiale. Cei doi sunt părinții a două fiice, Alana, în vârstă de opt ani, și Bella, de patru ani. Cristiano mai are trei copii: gemenii Eva și Mateo, în vârstă de opt ani, și Cristiano Jr., de 14 ani. Unul dintre copiii cuplului, un băiețel, a murit în mod tragic la naștere, în 2022. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie încă din anul anterior logodnei, după ce fotbalistul s-a referit la Georgina drept „soția” sa.

Totuși, este mai mult decât clar că Georgina Rodríguez și Cristiano Ronaldo nu sunt interesați să ducă o viață discretă.

Averea lui Ronaldo a crescut enorm de-a lungul carierei, iar el nu ezită să împărtășească acest stil de viață alături de familie. Totuși, una dintre cele mai recente postări ale Georginei pe Instagram a stârnit controverse online, unii utilizatori considerând-o lipsită de gust și prea ostentativă, ceea ce ridică întrebarea: cât este prea mult?

Fotografia în cauză îi surprinde pe cei doi la o cină liniștită în Madrid, însă ceea ce a atras atenția nu a fost decorul, ci nivelul de lux afișat. De la bijuterii exclusiviste până la un supercar rar, imaginea a devenit rapid virală, în timp ce oamenii au început să estimeze valoarea totală a obiectelor din cadru.

Potrivit unor calcule distribuite intens online, valoarea combinată a elementelor din imagine ar putea depăși 20,6 milioane de dolari. Printre piesele remarcate se numără un Bugatti Centodieci (estimat la 13,5 milioane de dolari), un inel de logodnă de aproximativ 6 milioane de dolari și două ceasuri de lux de la Patek Philippe, unul estimat la 700.000 de dolari și celălalt la aproximativ 450.000 de dolari.

foto: Getty Images

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