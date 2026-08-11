Alexia Eram, o nouă afacere? Ce ar pregăti în secret creatoarea de conținut

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Alexia Eram a intrat deja în lumea afacerilor cu brand-ul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba?

Alexia Eram, o nouă afacere?

Recent, s-a aflat faptul că Alexia Eram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele, și anume „Alexia”, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro.

Până acum, creatoarea de conținut nu a făcut declarații despre acest subiect și nici nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă, lansase un ruj lichid mat care îi purta numele.

Alexia Eram, despre succesul brandului său

Alexia Eram continuă să își dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape doi ani.

Alexia Eram a vorbit acum ceva timp despre parcursul afacerii sale și a recunoscut că nu și-a imaginat că proiectul va crește atât de repede. Deși spune că în spatele fiecărei colecții stau multă muncă și implicare, creatoarea de conținut se declară mândră de ceea ce a reușit să construiască până acum.

„Cred că sunt perioadele mele preferate din an atunci când vine să fac evenimentele (…) Sincer, nu credeam că o să ajung să am un brand de aproape doi ani și să pot să creez tot ce îmi trece prin cap. E greu, dar reușim să facem ceva out of the box (n.r. în afara tiparelor). În perioada asta, am fost mai mult fan genți, cred că mai mult genți și pantofi (…) Absolut deloc (n.r. nu crede că haina face pe om). Contează ca tu să ai încredere în tine. Poți să porți orice, că dacă ai încredere în tine și emani acest lucru, nu contează”, a declarat Alexia Eram la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Familia, prezentă la fiecare moment important

Pentru Alexia Eram, susținerea celor apropiați rămâne extrem de importantă. De aceea, la evenimentele pe care le organizează încearcă să îi aibă alături pe membrii familiei, care îi sunt mereu aproape.

„Bunicii mei vin și ei la fiecare prezentare. Încerc să îi aduc pe toți cei dragi alături de mine când fac ceva (…), să împărtășesc cu ei o firimitură din ce fac eu”, a mai spus Alexia Eram.

Alexia Eram, despre lecțiile învățate de la mama ei

Alexia Eram a făcut o postare pe Instagram în care a dezvăluit motivul pentru care ea și fratele ei, Aris, o consideră pe mama lor, Andreea Esca, un model din mai multe privințe. Creatoarea de conținut a vorbit despre educația primită de la prezentatoarea TV și principiile aplicate în creșterea ei și a fratelui său.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.

Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.

Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

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Foto: Instagram

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