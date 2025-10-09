Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din istorie. De ce vrea să renunțe la meseria sa

Cristiano Ronaldo a fost declarat primul fotbalist miliardar din lume, după ce averea sa netă a fost calculată și confirmată. În vârstă de 40 de ani, portughezul are o avere estimată la 1,04 miliarde de lire sterline, potrivit unei analize realizate de experții financiari de la Bloomberg, care au luat în calcul veniturile din carieră, investițiile și contractele de imagine, ajustate în funcție de taxele actuale și evoluția pieței.

Cristiano Ronaldo a devenit miliardar

Publicația notează că salariul uriaș al lui Ronaldo din Arabia Saudită „l-a catapultat în fruntea clasamentului celor mai bine plătiți sportivi din lume.” Ronaldo este primul fotbalist inclus în noul Bloomberg Billionaires Index, iar averea sa îl depășește semnificativ pe marele său rival, Lionel Messi, care a ales să joace în SUA, la Inter Miami.

Ronaldo are un contract pe viață cu Nike, evaluat la aproximativ 745 de milioane de lire sterline, cel mai valoros acord comercial al său. Printre brandurile cu care colaborează se numără Tag Heuer, Armani, PokerStars, Samsung, Unilever și Louis Vuitton.

Acasă, Cristiano Ronaldo construiește un complex rezidențial impresionant, estimat la 28 de milioane de lire sterline, și este adesea văzut purtând bijuterii și ceasuri extrem de scumpe, inclusiv un Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon în valoare de 1,13 milioane de lire.

În Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo câștigă aproximativ 300 de lire pe minut, dar a mărturisit recent că și-ar dori „să poată juca doar pentru Portugalia”. Clubul său, Al-Nassr, îi plătește un contract anual de 167,9 milioane de lire, iar fotbalistul deține și o participație în cadrul clubului, fapt ce îi sporește și mai mult averea.

De ce nu mai vrea să joace în Arabia Saudită

Marți seară, în cadrul galei Globo Prestigio de la FPF Arena Portugal din Oeiras, Ronaldo a vorbit despre dragostea pentru echipa națională:

„Sunt la echipa națională de 22 de ani; cred că asta spune totul: pasiunea pe care o am pentru a purta acest tricou, pentru a câștiga trofee, pentru a juca pentru Portugalia. Spun adesea că, dacă aș putea, aș juca fotbal doar pentru echipa națională, nu pentru niciun alt club, pentru că este apogeul carierei unui fotbalist.”

Deși are 40 de ani, Ronaldo se află într-o formă fizică remarcabilă și joacă încă la un nivel înalt. Despre viitorul său, el a spus:

„Am câteva trofee acasă, dar trebuie să spun că acesta este special și frumos. Trebuie să recunosc că mă gândeam astăzi, înainte de ceremonie, dacă nu cumva este un premiu de final de carieră. M-am panicat puțin și mi-am zis: nu se poate!”, a glumit el. „Nu văd acest trofeu ca pe sfârșitul carierei, ci ca pe o continuare a tot ce am făcut până acum. Știu că poate v-ați săturat să mă vedeți la aceste ceremonii, dar cred că mai am multe de oferit echipei naționale și fotbalului. Vreau să mai joc câțiva ani, nu mulți, dar încă mai am de oferit. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei – am învățat de la fiecare dintre ei, inclusiv de la noua generație. Este un privilegiu să fiu alături de voi. Ținta noastră este să câștigăm următoarele două meciuri și să ne calificăm la Cupa Mondială.”

Ambiția lui rămâne clară:

„Evident, scopul nostru este să mergem la Cupa Mondială și să câștigăm, așa cum ne dorim cu toții.”

Deși este în continuare motivat – mai ales pentru a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră (are în prezent 946) – Ronaldo spune că a devenit mai echilibrat:

„Voi fi sincer: nu mai văd asta ca pe o obsesie. Dacă m-ați fi întrebat acum 20 de ani, probabil aș fi spus că vreau să cuceresc lumea, dar acum văd lucrurile diferit. Vârsta ne face să gândim altfel.”

Citește și:

Claudia Iosif, primele declarații despre nunta lui Dorian Popa cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro