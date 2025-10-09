Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din istorie. De ce vrea să renunțe la meseria sa

Cristiano Ronaldo a devenit oficial primul fotbalist miliardar din lume, după ce averea sa netă a fost calculată și confirmată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar din istorie. De ce vrea să renunțe la meseria sa

Cristiano Ronaldo a fost declarat primul fotbalist miliardar din lume, după ce averea sa netă a fost calculată și confirmată. În vârstă de 40 de ani, portughezul are o avere estimată la 1,04 miliarde de lire sterline, potrivit unei analize realizate de experții financiari de la Bloomberg, care au luat în calcul veniturile din carieră, investițiile și contractele de imagine, ajustate în funcție de taxele actuale și evoluția pieței.

Cristiano Ronaldo a devenit miliardar

Publicația notează că salariul uriaș al lui Ronaldo din Arabia Saudită „l-a catapultat în fruntea clasamentului celor mai bine plătiți sportivi din lume.” Ronaldo este primul fotbalist inclus în noul Bloomberg Billionaires Index, iar averea sa îl depășește semnificativ pe marele său rival, Lionel Messi, care a ales să joace în SUA, la Inter Miami.

Ronaldo are un contract pe viață cu Nike, evaluat la aproximativ 745 de milioane de lire sterline, cel mai valoros acord comercial al său. Printre brandurile cu care colaborează se numără Tag Heuer, Armani, PokerStars, Samsung, Unilever și Louis Vuitton.

Acasă, Cristiano Ronaldo construiește un complex rezidențial impresionant, estimat la 28 de milioane de lire sterline, și este adesea văzut purtând bijuterii și ceasuri extrem de scumpe, inclusiv un Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon în valoare de 1,13 milioane de lire.

În Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo câștigă aproximativ 300 de lire pe minut, dar a mărturisit recent că și-ar dori „să poată juca doar pentru Portugalia”. Clubul său, Al-Nassr, îi plătește un contract anual de 167,9 milioane de lire, iar fotbalistul deține și o participație în cadrul clubului, fapt ce îi sporește și mai mult averea.

De ce nu mai vrea să joace în Arabia Saudită

Marți seară, în cadrul galei Globo Prestigio de la FPF Arena Portugal din Oeiras, Ronaldo a vorbit despre dragostea pentru echipa națională:

„Sunt la echipa națională de 22 de ani; cred că asta spune totul: pasiunea pe care o am pentru a purta acest tricou, pentru a câștiga trofee, pentru a juca pentru Portugalia. Spun adesea că, dacă aș putea, aș juca fotbal doar pentru echipa națională, nu pentru niciun alt club, pentru că este apogeul carierei unui fotbalist.”

Deși are 40 de ani, Ronaldo se află într-o formă fizică remarcabilă și joacă încă la un nivel înalt. Despre viitorul său, el a spus:

„Am câteva trofee acasă, dar trebuie să spun că acesta este special și frumos. Trebuie să recunosc că mă gândeam astăzi, înainte de ceremonie, dacă nu cumva este un premiu de final de carieră. M-am panicat puțin și mi-am zis: nu se poate!”, a glumit el.

„Nu văd acest trofeu ca pe sfârșitul carierei, ci ca pe o continuare a tot ce am făcut până acum. Știu că poate v-ați săturat să mă vedeți la aceste ceremonii, dar cred că mai am multe de oferit echipei naționale și fotbalului. Vreau să mai joc câțiva ani, nu mulți, dar încă mai am de oferit. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei – am învățat de la fiecare dintre ei, inclusiv de la noua generație. Este un privilegiu să fiu alături de voi. Ținta noastră este să câștigăm următoarele două meciuri și să ne calificăm la Cupa Mondială.”

Ambiția lui rămâne clară:

„Evident, scopul nostru este să mergem la Cupa Mondială și să câștigăm, așa cum ne dorim cu toții.”

Deși este în continuare motivat – mai ales pentru a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră (are în prezent 946) – Ronaldo spune că a devenit mai echilibrat:

„Voi fi sincer: nu mai văd asta ca pe o obsesie. Dacă m-ați fi întrebat acum 20 de ani, probabil aș fi spus că vreau să cuceresc lumea, dar acum văd lucrurile diferit. Vârsta ne face să gândim altfel.”

Citește și:
Claudia Iosif, primele declarații despre nunta lui Dorian Popa cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum

Recomandari
Reacția Ramonei Olaru după ce Flavia Mihășan a primit rolul de asistentă la "Neatza cu Răzvan și Dani": "Foarte bine au făcut"
People
Reacția Ramonei Olaru după ce Flavia Mihășan a primit rolul de asistentă la "Neatza cu Răzvan și Dani": "Foarte bine au făcut"
Dana Rogoz, mândră de fiul ei. Cum a impresionat-o Vlad: "Mi se pare incredibil"
People
Dana Rogoz, mândră de fiul ei. Cum a impresionat-o Vlad: "Mi se pare incredibil"
Anghel Damian, declarații rare despre copilărie. Ce a dezvăluit regizorul despre părinții săi: "A fost, cumva, un divorț fericit"
People
Anghel Damian, declarații rare despre copilărie. Ce a dezvăluit regizorul despre părinții săi: "A fost, cumva, un divorț fericit"
Aurelian Temișan, declarații inedite despre nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rol va avea artistul la eveniment: "Va fi o bucurie"
People
Aurelian Temișan, declarații inedite despre nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rol va avea artistul la eveniment: "Va fi o bucurie"
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise: "Sunt victima..."
People
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise: "Sunt victima..."
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii: "Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană"
People
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii: "Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană"
Libertatea
Interviu „sălbatic” cu Donald Trump pentru Playboy, descoperit într-un număr din 1990: „Oricărui bărbat îi plac flirturile, nu sunt politician ca să vă mint”
Interviu „sălbatic” cu Donald Trump pentru Playboy, descoperit într-un număr din 1990: „Oricărui bărbat îi plac flirturile, nu sunt politician ca să vă mint”
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de soția lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de soția lui Nicușor Dan
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”
De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie
De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Transformare totală pentru Kris Jenner. A optat pentru blond platinat și un look cu totul nou
Transformare totală pentru Kris Jenner. A optat pentru blond platinat și un look cu totul nou
Mai multe din people
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în secret. Primele declarații: "Nunta mare va fi mai târziu"
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în secret. Primele declarații: "Nunta mare va fi mai târziu"
People

Francisca și TJ Miles au dezvăluit că s-au căsătorit civil. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
A treia echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: "O experiență fără egal"
A treia echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: "O experiență fără egal"
People

Echipele au avut parte de o surpriză la cursa pentru ultima șansă atunci când au aflat că se vor transforma în pionieri pe Drumul Eroilor.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu, imagini din biserică, după ce s-a pocăit. Actrița s-a botezat în religia penticostală
Diana Dumitrescu, imagini din biserică, după ce s-a pocăit. Actrița s-a botezat în religia penticostală
People

Diana Dumitrescu a ținut o cuvântare în biserică.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC