Noi detalii despre nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Când și unde ar putea avea loc marele eveniment

Nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar putea avea loc anul viitor în Portugalia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Noi detalii despre nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Când și unde ar putea avea loc marele eveniment

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc pentru cel mai important pas din relația lor. După opt ani împreună, fotbalistul și creatoarea de conținut vor ajunge în fața altarului.

Recent, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar vestea a fost confirmată chiar de ea, printr-o postare pe rețelele sociale. Rodriguez a arătat impresionantul inel de logodnă, însoțit de un mesaj emoționant: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele.”

Deși cuplul nu a dezvăluit cine a realizat bijuteria impunătoare, experții consultați de Page Six Style au declarat că prețul ar putea varia între 2 și 5 milioane de dolari. Ajay Anand, CEO-ul Rare Carat, estimează că piatra centrală are culoarea D și claritate perfectă, cântărind posibil peste 30 de carate — ceea ce i-ar putea conferi o valoare de până la 5 milioane de dolari.

La rândul ei, Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, a explicat alegerea pietrei: „Diamantele tăiate oval sunt cunoscute pentru fațetele lor strălucitoare, care maximizează sclipirea și oferă pietrei un aspect luminos și plin de viață din orice unghi.”

Ea a estimat că piatra centrală cântărește între 15 și 20 de carate, având un preț de peste 2 milioane de dolari. „Piatra centrală este flancată de diamante laterale semnificative, care adaugă și mai multă strălucire și fac ca piatra principală, deja impresionantă, să pară și mai mare”, a continuat ea, adăugând că, cel mai probabil, montura este din platină pentru mai multă siguranță.

Deși celebrul cuplu nu a oferit încă detalii despre viitoarea nuntă, jurnalistul Alberto Guzmán a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „D Corazón”, precizând când și unde ar putea avea loc marele eveniment.

„Cred că poate avea loc în Portugalia”, a spus acesta la TVE, menționând și cadourile generoase pe care Ronaldo i le-ar fi oferit logodnicei sale.

„Pot să vă spun în exclusivitate că inelul nu a fost singurul cadou. I-a oferit și un Porsche, două ceasuri evaluate la peste 50.000 de euro și haine de la doi designeri cunoscuți, în valoare de peste 30.000 de euro.

În privința datei, reporterul a explicat că încă nu există o dată oficială.

„Am vorbit cu o persoană apropiată Georginei, pentru că ei se gândesc la momentul în care va avea loc nunta. Se pare că data nu este încă stabilită, Cristiano a tot amânat acest lucru.”

Totuși, Guzmán a adăugat:

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să aibă loc după 19 iulie 2026, când se va încheia Cupa Mondială, pe care Cristiano Ronaldo vrea să o joace, la 41 de ani, și să își ia astfel adio de la fotbalul mondial în stil mare.”

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2017

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și Georgina Rodriguez, în vârstă de 31 de ani, s-au cunoscut în magazinul Gucci unde ea lucra, iar de atunci au devenit inseparabili. Vara trecută, fotbalistul a alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie, când s-a referit la Georgina drept „soția” lui.

„Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez cu soția mea acasă”, a spus el într-un clip distribuit pe Instagram în iulie 2024.

Tot atunci, purtătorul de cuvânt al lui Cristiano Ronaldo declara pentru Page Six: „Nu pot confirma și nici infirma că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu nu știu.”

Fotbalistul are un fiu, Cristiano Ronaldo Jr., de 15 ani, cu o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, și gemenii Eva și Mateo, de 8 ani, născuți cu ajutorul unei mame surogat. De asemenea, împarte fiicele Alana, de 7 ani, și Bella, de 3 ani, cu Georgina. În 2022, cuplul a trecut printr-o tragedie, când fratele geamăn al Bellei, Ángel, a murit la naștere.

Citește și:
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată! Actrița și soțul ei au adoptat o fetiță

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Motivul surprinzător pentru care Hailey și Justin Bieber s-ar fi confruntat cu probleme în căsnicie: "Simțea o mare presiune..."
People
Motivul surprinzător pentru care Hailey și Justin Bieber s-ar fi confruntat cu probleme în căsnicie: "Simțea o mare presiune..."
Anca Serea, mărturisiri sincere despre dificultățile menopauzei: "Am avut niște momente complicate"
People
Anca Serea, mărturisiri sincere despre dificultățile menopauzei: "Am avut niște momente complicate"
Florian Rus a devenit tată. Artistul și partenera lui au publicat primele imagini cu copilul lor
People
Florian Rus a devenit tată. Artistul și partenera lui au publicat primele imagini cu copilul lor
Dani Oțil, experiență amuzantă în Marbella. Prezentatorul TV nu a fost primit inițial într-un restaurant de lux
People
Dani Oțil, experiență amuzantă în Marbella. Prezentatorul TV nu a fost primit inițial într-un restaurant de lux
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț: "Tocmai am aflat"
People
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț: "Tocmai am aflat"
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre noul său rol, pasiunea pentru gătit și viața de familie: "Copiilor nu le pasă”
People
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre noul său rol, pasiunea pentru gătit și viața de familie: "Copiilor nu le pasă”
Libertatea
Șiroaie de lacrimi la Insula Iubirii 2025. Bianca Dan e ofticată după ce a văzut imaginile cu Marian Grozavu: „Este naiv! Îl fac astea cum vor ele”
Șiroaie de lacrimi la Insula Iubirii 2025. Bianca Dan e ofticată după ce a văzut imaginile cu Marian Grozavu: „Este naiv! Îl fac astea cum vor ele”
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Mesajul actriței: „Privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate”
Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Mesajul actriței: „Privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Unica.ro
Tunsoarea pe care o vor toate femeile în această perioadă! Întinerește vizibil orice chip, indiferent de vârstă, și e super ușor de întreținut. Nebunia a pornit de pe TikTok! FOTO
Tunsoarea pe care o vor toate femeile în această perioadă! Întinerește vizibil orice chip, indiferent de vârstă, și e super ușor de întreținut. Nebunia a pornit de pe TikTok! FOTO
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii a surprins pe toată lumea!
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii a surprins pe toată lumea!
catine.ro
Stomatologii nu ar face niciodată asta dinților lor. Care sunt lucrurile pe care le evită
Stomatologii nu ar face niciodată asta dinților lor. Care sunt lucrurile pe care le evită
Horoscopul zilei de 23 august 2025. Leii încep un proiect nou. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 august 2025. Leii încep un proiect nou. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Numărul angelic care te poate ghida prin sezonul Fecioarei, conform astrologilor
Numărul angelic care te poate ghida prin sezonul Fecioarei, conform astrologilor
A pierdut tot, iar acum trăiește pe străzi. Cine e actrița celebră care e mai mereu fotografiată în timp ce caută prin tomberoane
A pierdut tot, iar acum trăiește pe străzi. Cine e actrița celebră care e mai mereu fotografiată în timp ce caută prin tomberoane
Mai multe din people
Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit 10 ani de căsnicie! Mesajul emoționant al celor doi
Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit 10 ani de căsnicie! Mesajul emoționant al celor doi
People

Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit 10 ani de căsnicie.

+ Mai multe
Tily Niculae și soțul ei au divorțat! Căsnicia lor s-a încheiat după 15 ani: "Merg mai departe cu demnitate"
Tily Niculae și soțul ei au divorțat! Căsnicia lor s-a încheiat după 15 ani: "Merg mai departe cu demnitate"
People

Tily Niculae a anunțat public divorțul de partenerul ei, după 15 ani de căsnicie.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea "Românii au talent." Actorul face o pauză de la televiziune: "Una dintre cele mai bune decizii"
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea "Românii au talent." Actorul face o pauză de la televiziune: "Una dintre cele mai bune decizii"
People

Dragoș Bucur a anunțat că se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent" de la PRO TV.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC