Noi detalii despre nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Când și unde ar putea avea loc marele eveniment

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc pentru cel mai important pas din relația lor. După opt ani împreună, fotbalistul și creatoarea de conținut vor ajunge în fața altarului.

Recent, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar vestea a fost confirmată chiar de ea, printr-o postare pe rețelele sociale. Rodriguez a arătat impresionantul inel de logodnă, însoțit de un mesaj emoționant: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele.”

Deși cuplul nu a dezvăluit cine a realizat bijuteria impunătoare, experții consultați de Page Six Style au declarat că prețul ar putea varia între 2 și 5 milioane de dolari. Ajay Anand, CEO-ul Rare Carat, estimează că piatra centrală are culoarea D și claritate perfectă, cântărind posibil peste 30 de carate — ceea ce i-ar putea conferi o valoare de până la 5 milioane de dolari.

La rândul ei, Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, a explicat alegerea pietrei: „Diamantele tăiate oval sunt cunoscute pentru fațetele lor strălucitoare, care maximizează sclipirea și oferă pietrei un aspect luminos și plin de viață din orice unghi.”

Ea a estimat că piatra centrală cântărește între 15 și 20 de carate, având un preț de peste 2 milioane de dolari. „Piatra centrală este flancată de diamante laterale semnificative, care adaugă și mai multă strălucire și fac ca piatra principală, deja impresionantă, să pară și mai mare”, a continuat ea, adăugând că, cel mai probabil, montura este din platină pentru mai multă siguranță.

Deși celebrul cuplu nu a oferit încă detalii despre viitoarea nuntă, jurnalistul Alberto Guzmán a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „D Corazón”, precizând când și unde ar putea avea loc marele eveniment.

„Cred că poate avea loc în Portugalia”, a spus acesta la TVE, menționând și cadourile generoase pe care Ronaldo i le-ar fi oferit logodnicei sale.

„Pot să vă spun în exclusivitate că inelul nu a fost singurul cadou. I-a oferit și un Porsche, două ceasuri evaluate la peste 50.000 de euro și haine de la doi designeri cunoscuți, în valoare de peste 30.000 de euro.„

În privința datei, reporterul a explicat că încă nu există o dată oficială.

„Am vorbit cu o persoană apropiată Georginei, pentru că ei se gândesc la momentul în care va avea loc nunta. Se pare că data nu este încă stabilită, Cristiano a tot amânat acest lucru.”

Totuși, Guzmán a adăugat:

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să aibă loc după 19 iulie 2026, când se va încheia Cupa Mondială, pe care Cristiano Ronaldo vrea să o joace, la 41 de ani, și să își ia astfel adio de la fotbalul mondial în stil mare.”

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2017

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și Georgina Rodriguez, în vârstă de 31 de ani, s-au cunoscut în magazinul Gucci unde ea lucra, iar de atunci au devenit inseparabili. Vara trecută, fotbalistul a alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie, când s-a referit la Georgina drept „soția” lui.

„Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez cu soția mea acasă”, a spus el într-un clip distribuit pe Instagram în iulie 2024.

Tot atunci, purtătorul de cuvânt al lui Cristiano Ronaldo declara pentru Page Six: „Nu pot confirma și nici infirma că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu nu știu.”

Fotbalistul are un fiu, Cristiano Ronaldo Jr., de 15 ani, cu o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, și gemenii Eva și Mateo, de 8 ani, născuți cu ajutorul unei mame surogat. De asemenea, împarte fiicele Alana, de 7 ani, și Bella, de 3 ani, cu Georgina. În 2022, cuplul a trecut printr-o tragedie, când fratele geamăn al Bellei, Ángel, a murit la naștere.

