Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre problemele din familie și gândurile sinucigașe cu care s-a confruntat: „Durerea era atât de copleșitoare”

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Brad Pitt a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind că, la un moment dat, durerea provocată de problemele din familie l-a făcut să simtă că nu mai există nicio cale de ieșire.

Actorul, în vârstă de 62 de ani, a făcut aceste mărturisiri într-un interviu acordat revistei Esquire, la zece ani de la despărțirea de Angelina Jolie.

În conversația cu Esquire, starul din „Fight Club” a vorbit despre perioada în care s-a confruntat cu gânduri sinucigașe și despre felul în care a reușit să depășească acel moment.

„Nu am avut niciodată gânduri sinucigașe, cu excepția unei scurte perioade. Iar în acea perioadă pur și simplu am simțit că nu mai pot, că nu vedeam nicio cale de ieșire”, a declarat Brad Pitt pentru Esquire.

Brad Pitt a descris apoi intensitatea stării prin care trecea și a precizat că, deși nu intenționa să își facă rău, ajunsese să înțeleagă de ce cineva aflat într-o suferință profundă ar putea vedea sinuciderea ca pe o formă de eliberare.

„Durerea era atât de copleșitoare încât… nu aveam de gând să fac asta, dar puteam să simt… puteam să simt oțelul rece al glonțului în capul meu și mi se părea o eliberare”, a spus el.

„Și m-am gândit: ‘Ah, bine, acum înțeleg’. Înțeleg sinuciderea, în sensul că este vorba pur și simplu despre eliberare. Despre încercarea de a găsi o eliberare de durere. Dar cred, de asemenea, că avem instincte de supraviețuire incredibile. Iar în cazul meu, acestea s-au activat imediat, dar a fost pur și simplu…”, a continuat actorul în interviul acordat Esquire.

După o scurtă pauză, Pitt a adăugat: „Nu e deloc ușor. Și vorbești cu un tip care a câștigat la loterie”.

Brad Pitt, despre problemele din familie

Întrebat de jurnalistul Esquire dacă perioada dificilă despre care vorbea avea legătură cu probleme privind copiii săi, Brad Pitt a preferat să nu ofere detalii.

„Probleme de familie”, a răspuns actorul.

Când discuția a continuat în această direcție, Pitt a reiterat că nu dorește să intre în amănunte.

„Probleme de familie. Putem să ne oprim aici”.

Brad Pitt și Angelina Jolie au împreună șase copii: Maddox, în vârstă de 25 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 21 de ani, Shiloh, 20 de ani, și gemenii Vivienne și Knox, în vârstă de 18 ani.

Angelina Jolie, în vârstă de 51 de ani, a depus actele de divorț în 2016 și a solicitat custodia deplină a celor șase copii, după un presupus incident petrecut între Pitt și copii.

Avocații actriței au susținut ulterior că, în timpul unei confruntări la bordul unui avion privat, Pitt ar fi „strâns de gât unul dintre copii și l-ar fi lovit pe altul în față”, conform documentelor citate de Page Six.

Incidentul a fost investigat de FBI. Potrivit Page Six, autoritățile au desfășurat o investigație amănunțită și au decis să „nu formuleze nicio acuzație” împotriva actorului.

Brad Pitt și Angelina Jolie au fost declarați oficial necăsătoriți în 2019, la trei ani după ce actrița a solicitat divorțul. Procesul dintre cei doi a continuat însă mai mulți ani, iar divorțul a fost finalizat în decembrie 2024. În plus, între Brad Pitt și Angelina Jolie continuă o bătălie juridică legată de domeniul Château Miraval din Franța.

Relația lui Pitt cu o parte dintre copiii săi a rămas tensionată și după încheierea divorțului. Anul trecut, o sursă citată de Us Weekly susținea că actorul nu mai are nicio relație cu majoritatea copiilor săi, în ciuda „mai multor încercări de a restabili legătura” cu aceștia.

În ultimii ani, mai mulți dintre copiii lui Brad Pitt și ai Angelinei Jolie au făcut, de asemenea, demersuri legale sau publice pentru a renunța la numele „Pitt”.

Foto: Getty

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