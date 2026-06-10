O nouă lovitură pentru Brad Pitt! Încă un copil pe care actorul îl are cu Angelina Jolie renunță oficial la numele de familie al acestuia

Încă un copil al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt a făcut demersuri legale pentru a renunța la numele de familie al tatălui său, solicitând modificarea oficială a actelor.

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  de  ELLE.ro
O nouă lovitură pentru Brad Pitt! Încă un copil pe care actorul îl are cu Angelina Jolie renunță oficial la numele de familie al acestuia

Fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, Zahara, a urmat exemplul unor frați ai săi și a făcut demersuri legale pentru a renunța oficial la numele de familie al celebrului actor. Potrivit documentelor citate de Page Six, tânăra în vârstă de 21 de ani a solicitat ca numele său legal să fie schimbat din Zahara Jolie-Pitt în Zahara Jolie.

O audiere în instanță este programată pentru 28 septembrie, când un judecător va decide dacă aprobă cererea. O sursă citată de publicația americană a descris acest demers ca fiind rezultatul unei „campanii deliberate de înstrăinare”, afirmând că este „trist să vezi cum un părinte reușește să își îndepărteze copiii de celălalt”.

Zahara a făcut oficial cererea de schimbare a numelui după ce, încă din 2023, renunțase public la numele Pitt. În cadrul ceremoniei de inițiere în sororitatea Alpha Kappa Alpha de la Spelman College din Atlanta, ea s-a prezentat drept „Zahara Marley Jolie”. De asemenea, la absolvirea facultății, în luna mai, când a obținut o diplomă de licență în psihologie, tânăra a ales să folosească doar numele Jolie.

Pe lângă Zahara, Brad Pitt și Angelina Jolie mai au cinci copii: Maddox Jolie, Pax Jolie, Shiloh Jolie și gemenii Knox Jolie și Vivienne Jolie.

Prima care a renunțat legal la numele Pitt a fost Shiloh, imediat după ce a împlinit 18 ani, în mai 2024. Cel mai recent, Maddox a depus o cerere similară în mai 2026, invocând motive „personale”. Înainte de acest pas, el renunțase deja la numele tatălui său în genericul filmului Couture, regizat de Angelina Jolie, unde a lucrat ca asistent de regie.

La rândul său, Vivienne a ales să nu folosească numele Pitt atunci când a participat la producția spectacolului de pe Broadway The Outsiders, în 2024. Potrivit unor surse apropiate familiei, actorul ar fi fost „devastat” de deciziile copiilor săi, însă nu și-ar fi pierdut speranța de a repara relațiile cu ei.

Relația dintre Brad Pitt și copiii săi ar fi devenit tensionată după despărțirea de Angelina Jolie din 2016. Separarea a avut loc după un incident petrecut la bordul unui avion privat, în urma căruia actorul a fost acuzat că ar fi avut un comportament verbal agresiv și fizic față de copii.

Brad Pitt și Angelina Jolie, care și-au început relația în 2005 și s-au căsătorit în 2014, au finalizat oficial divorțul în decembrie 2024, după ani de dispute juridice.

Brad Pitt, o nouă victorie în instanță

Procesul îndelungat dintre două dintre cele mai proeminente celebrități ale vremurilor noastre a înregistrat o nouă victorie pentru Brad Pitt, acesta obținând un avantaj în confruntarea care are la mijloc proprietatea Château Miraval, pe care a achiziționat-o împreună cu fosta sa soție, Angelina Jolie.

Conform documentelor judiciare obținute în exclusivitate de publicația Page Six, un judecător din Michigan a decis joi, 28 mai, că avocații reprezentând Stoli, compania care a achiziționat partea Angelinei Jolie din afacere, au blocat în mod inadecvat mărturiile în timpul unei depoziții esențiale legate de caz. Instanța a constatat astfel că fostul consilier juridic al Stoli, Todd Culyba, a fost instruit să nu răspundă la întrebări în timpul unei depoziții din luna decembrie a anului trecut privind vânzarea din 2021 a cotei Angelinei la afacerea cu vinuri de la Miraval. Respectivele întrebări vizau implicarea lui Yuri Shelfer, beneficiarul final, în vânzarea părții de afacere a lui Jolie către companie.

Judecătorul a stabilit astfel că privilegiul secretului între avocat și client nu se extinde la aspectele comerciale ale tranzacției, în legătură cu care sunt permise interogatorii. Drept urmare, Culyba a fost obligat să răspundă la întrebările la care refuzase să răspundă anterior, dând astfel câștig de cauză echipei lui Pitt.

Actorul în vârstă de 62 de ani a obținut deci o victorie nouă în conflictul cu Angelina Jolie, în procesul pe care Pitt l-a intentat în 2022. Acesta susține că Jolie și-a vândut partea din Miraval către Tenute del Mondo, divizia de vinuri a Stoli Group, în ciuda unui acord anterior conform căruia nici una dintre părți nu ar putea face acest lucru fără aprobarea celeilalte părți. Angelina Jolie nu a recunoscut respectivul acord și susține, printr-un proces intentat de ea, că este victima unui război de răzbunare din partea fostului soț.

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foto: Arhiva ELLE

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