Andreea Marin, alături de Nadia Comăneci și Kira Hagi la un eveniment dedicat tradițiilor săsești din Transilvania

Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi au participat la Săptămâna Haferland, unde au descoperit tradițiile sașilor din Transilvania.

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  de  ELLE.ro
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi
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Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi s-au numărat printre invitații unui eveniment dedicat tradițiilor săsești din Transilvania. Cele trei au participat la Săptămâna Haferland, unde a fost recreat ritualul de nuntă al sașilor de odinioară.

Andreea Marin, alături de Nadia Comăneci și Kira Hagi

Evenimentul s-a desfășurat la biserica din Criț, iar Nadia Comăneci a fost oaspetele de onoare al ediției. Kira Hagi a fost prezentă alături de bunicii săi și le-a prezentat participanților o expoziție de pictură inspirată de istoria familiei sale.

Andreea Marin a avut rolul de gazdă la încheierea festivalului, la care au luat parte reprezentanți ai corpului diplomatic, oficialități și vizitatori din țară și din străinătate. Ulterior, vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini și a povestit ce a însemnat pentru ea această experiență.

„La biserica din Criț, ritualul nunții sașilor din Transilvania de odinioară ne-a fost împărtășit ca o poveste la Săptămâna Haferland. Nadia Comăneci a fost oaspetele de onoare ce a adus bucurie, energie pozitivă și înțelepciunea omului valoros, pentru noi toți. Kira Hagi ne-a împărtășit, prin expoziția ei de pictură, istoria de suflet a bunicilor săi, prezenți alături de ea. Iar evenimentul de încheiere a festivalului, la care au participat invitați din corpul diplomatic, oficialități, oameni veniți din toate colțurile țării și de peste hotare, a fost un nou prilej să îmi amintesc cât de mult iubesc să fiu gazda evenimentelor făcute cu sufletul de către cei ce chiar simt ceea ce fac și dăruiesc mai departe. De fapt, iubesc oamenii. Mulțumesc, Dragos Asaftei, fotografiile tale sunt minunate! Mâine dimineață revin si cu imagini ce îmi sunt dragi, surprinse cu telefonul meu. Nu sunt la fel de luminoase, dar au suflet”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin, pe contul de socializare.

Fosta prezentatoare TV a anunțat că va publica și alte fotografii realizate chiar de ea în timpul festivalului, despre care a spus că au o valoare sentimentală aparte.

Andreea Marin, victima unei fraude online

Recent, Andreea Marin le-a transmis urmăritorilor săi un avertisment important, după ce a aflat că imaginea sa a fost utilizată fără acord în promovarea unei presupuse oportunități de investiții în criptomonede. Materialele false, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, urmăreau să câștige încrederea internauților și să îi convingă să ofere bani sau date personale.

Nu este prima dată când numele unei persoane publice este asociat în mod abuziv cu asemenea campanii. Escrocii folosesc fotografii modificate și articole care imită aspectul publicațiilor cunoscute pentru a face ofertele să pară autentice. În realitate, promisiunile privind câștigurile rapide ascund tentative de fraudă.

După ce a fost informată de mai mulți jurnaliști că imaginea sa circulă din nou în conținut înșelător, Andreea Marin a explicat situația pe rețelele sociale și le-a cerut oamenilor să verifice cu atenție informațiile înainte de a accesa linkuri sau de a furniza date confidențiale.

„Atenție! Eu pot foarte ușor vedea cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur, nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști că sunt, din nou, folosită fără voia mea, ca imagine în știri false, de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dumneavoastră și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de ‘investiții’ în criptomonede. Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare, și mai ales nu oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! E important să fiți informați. Cum altfel ne putem feri de falsuri si dezinformare?”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

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Foto: Facebook 

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