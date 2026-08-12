Zodiile care sunt urmărite cel mai des de ghinion

Aceste zodii sunt urmărite de ghinion pas cu pas și se simt încercate de viață.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care sunt urmărite cel mai des de ghinion

Zodiile din această listă se confruntă foarte des cu provocări, au impresia că trebuie mereu să muncească în plus pentru obiectivele lor, au parte de eșecuri și se simt prea mult încercate de soartă. 

1. Balanță

Chiar dacă muncesc din greu pentru realizările lor, uneori Balanțele nu au parte de rezultatele așteptate. Deseori se luptă cu tot felul de frământări și gânduri negre, iar din cauza lor se simt copleșite și epuizate din punct de vedere emoțional. Își asumă riscuri pe care mai târziu nu le pot susține, iar asta le va aduce un dezechilbru evident, pe care nu îl pot gestiona în mod eficient. Felul îi care îi critică pe ceilalți este perceput ca un atac personal, iar din cauza asta vor pierde colaborări sau sume importante de bani.

2. Scorpion

Uneori, nativii Scorpion au tendința că totul lucrează împotriva lor. Se simt neînțeleși, neajutorați și au impresia că nimeni nu îi poate ajuta cu adevărat. Consideră că nu pot avea încredere în nimeni și că orice persoană, chiar dacă le este foarte apropiată, ar putea să îi trădeze pe la spate. Frecvent au parte în viața lor profesională de obstacole, se confruntă cu experiențe negative și provocări care le pune răbdarea la foarte mare încercare.

3. Vărsător

Nativii Vărsător consideră că dacă dețin controlul vieții lor, atunci pot evita anumite situații stânjenitoare. Ei bine, nu este chiar așa, iar uneori destinul poate avea alte planuri cu ei. Oricât de mult ar vrea să fie atenți la fiecare detaliu, uneori le mai scapă lucruri, ba chiar importante. Din cauza asta, ajung să piardă din vedere șanse esențiale care le-ar aduce un plus valoare dezvoltării lor personale. Fiecare răsturnare de situație vine în viața lor cu sentimente de panică, neliniște și teamă de necunoscut.

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Foto: PR

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