Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul deschis în Vama Veche de Smiley, Gina Pistol, familia Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan

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Adela Popescu și-a luat prin surprindere fanii cu vestea pe care le-a dat-o la începutul anului 2024. Vedeta și alte celebrități din showbiz-ul autohton – soțul ei, Radu Vâlcan, Gina Pistol, Smiley, Irina și Răzvan Fodor, precum și alte două familii – au achiziționat un hotel pe litoratul românesc, în Vama Veche, pe care l-au reamenajat și acum este deschis publicului larg.

Cât costă o noapte de cazare în lunile august și septembrie 2026 la hotelul lor din Vama Veche

Hotelul se numește Zen Vama Veche și a fost renovat complet, astfel că dotările actuale satisfac chiar și pe cei mai pretențioși turiști. Conform descrierii de pe site, Zen Vama Veche dispune de 14 camere cu pat dublu sau twin, restaurant, piscină, terasă și parcare, oferind garanția unui sejur confortabil, în intimitate. Spațioase, camerele sunt dotate cu TV, mini frigider, climatizare centralizată și o zonă de relaxare (balcon sau terasă cu mobilier de exterior). Sunt amenajate într-un stil autentic, oferind oaspeților tot confortul necesar pentru o ședere plăcută. Fie că vorbim de camerele cu terasă care oferă un răgaz intim, sau de camerele de la etaj cu balcon care se bucură de liniște, acestea oferă un decor original și facilități pentru a satisface toate preferințele. Hotelul se află la mai puțin de 400 de metri de Plaja Vama Veche de centrul stațiunii, într-o zonă mai liniștită a stațiunii.

Dacă ai intenția de a te caza la hotelul deschis de vedetele noastre, trebuie să știi că există cerința de a petrece minim 3 nopți. În plus, nici costul unei nopți de cazare nu este chiar accesibil oricui. În luna august, o noapte de cazare, cu mic dejun inclus, costă 600-750 de lei, iar în septembrie 600-650 de lei, unele date fiind deja indisponibile, semn că hotelul este rezervat în totalitate.

Spre deosebire de anul trecut, prețurile pentru luna august sunt semnificativ mai mici, pentru luna septembrie menținându-se însă la aceleași costuri. Anul trecut, luna august, o noapte de cazare, cu mic dejun inclus, costa 720-950 de lei, iar în septembrie 550-650 de lei.

Ce spune Răzvan Fodor despre hotelul din Vama Veche

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre motivul pentru care s-a asociat cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan și alte persoane din cercul lor.

„Lumea se simte bine, avem feedback foarte bun. E mișto. Adică ne bucurăm foarte mult că oamenii au înțeles ce am vrut noi să facem acolo. Practic, un loc unde să te duci și să fii tu acolo. E o groapă, toată locația partea de jos și arhitectura e într-un fel interesantă și te face să te relaxezi și să te simți bine acolo”, a declarat Răzvan Fodor pentru Cancan.

Răzvan Fodor a mărturisit că scopul aceste asocieri nu a fost pentru a realiza un profit considerabil.

„Nu e genul ăla de business în care să te gândești că în 15 ani scoți investiția, nu. E un business mic, mai ales că suntem mulți acolo. Cei cunoscuți ar fi Smiley și Gina, noi Popeasca și Radu Vâlcan. Și mai avem încă două cupluri de prieteni. Când a apărut în presă (n.red, despre asocierea lor la această afacere), chiar Mircea Badea zicea: ‘Nu îi invidiați pe oamenii ăștia, că ăsta e business mic. Sunt 14 camere la câte cupluri sunt ei acolo!’ Chiar e un business mic. E mai mult de joacă, e de playground-ul nostru să ne întâlnim acolo, să ne simțim bine, dacă avem și oaspeți, să stăm cu ei, să bem un vin, să zâmbim”, a mai spus el.

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Foto: Instagram

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