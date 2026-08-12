Cătălin Măruță revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta din această toamnă și la ce post TV: „Începe pentru mine o nouă aventură”

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Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță”, prezentată de către Cătălin Măruță, a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe PRO TV.

Cătălin Măruță revine în televiziune, la Antena 1, și va prezenta emisiunea Furnicuțele

Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă, iar Denise Rifai va dezvolta un nou proiect ȋn cadrul trustului.

Furnicuțele, formatul care a reuşit să aducă o energie cu totul nouă pe piața media din România, îmbinând dezvăluirile neaşteptate, spontaneitatea, divertismentul şi provocările într-o formulă cu totul şi cu totul inedită revine cu un nou sezon şi o surpriză importantă pentru telespectatori, în această toamnă, la Antena 1. Scamă şi Blană vor avea un nou coleg: Cătălin Măruţă se alătură echipei emisiunii și, ȋmpreună cu cele două Furnicuţe, dar și cu responsabilii cu starea de bine, Ciucă și Oase, vor trece invitaţii prin filtrele celor mai neașteptate ȋntrebări și provocări.

O voce pregnantă ȋn peisajul media din România, cu o carieră solidă construită de-a lungul mai multor decenii ȋn radio, televiziune si podcast, Cătălin Măruţă este gata de o nouă provocare în cariera lui. După ce, în ultimele luni, a dezvoltat alături de echipa sa unele dintre cele urmărite formate din mediul online, acesta este gata să revină la pupitrul unui show de televiziune în care va putea îmbina curiozitatea de a-i cunoaște pe invitați, cu abilitatea de a îi înțelege și de a le oferi mediul perfect pentru a le aduce telespectatorilor cele mai spumoase povești.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la ‘La Măruță’ după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran.

Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, declară Cătălin Măruță.

Denise Rifai, care a prezentat până acum emisiunea, nu părăsește trustul Antena Group, ea urmând să pună bazele unui nou proiect.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi. Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a declarat ea.

Filmările pentru sezonul doi al emisiunii Furnicuţele, de la Antena 1, urmează să ȋnceapă ȋn doar câteva câteva zile, iar în scurt timp, cei de acasă se vor putea bucura de noile ediții.

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Foto: Facebook, PR

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