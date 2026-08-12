Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer. Cererea romantică a avut loc pe plajă

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Alessandra Ambrosio s-a logodit oficial cu Buck Palmer, după aproape doi ani de relație!

În postarea publicată de cei doi, Palmer, în vârstă de 44 de ani, apare îngenunchind în fața Alessandrei Ambrosio, în vârstă de 45 de ani, care purta un costum de baie, pentru a-i adresa marea întrebare.

„Te-aș alege în această viață și în oricare alta. Pentru totdeauna, iubirea mea.”, a scris supermodelul marți, în dreptul unei serii de fotografii și videoclipuri surprinse în timpul cererii romantice în căsătorie, care a avut loc pe o plajă.

Momentul special s-a desfășurat în interiorul unei inimi desenate perfect în nisip și decorate cu flori tropicale roșii. În timp ce designerul australian de bijuterii îi oferea inelul de logodnă, fostul model Victorias Secret a fost surprinsă atât încântată, cât și uimită.

Într-o altă fotografie, cei doi și-au arătat tatuajele în formă de inimă pe care par să le aibă la încheieturi. În ultimul videoclip, aceștia au făcut cu mâna către o cameră montată pe o dronă, în timp ce se îmbrățișau în mijlocul inimii desenate în nisip. Fanii s-au grăbit să-i felicite în secțiunea de comentarii, iar o persoană a scris: „Ei bine, bună ziua, doamnă Palmer.”

„Cât de frumos!!! Trăiască iubirea!”, a transmis un alt internaut, în timp ce o a treia persoană a adăugat: „Da, da, da! Mă bucur atât de mult pentru voi doi! Sunteți cu adevărat perechea perfectă.”

În luna decembrie, modelul, care are doi copii, pe Anja, în vârstă de 17 ani, și Noah, de 14 ani, din fosta relație cu Jamie Mazur, a fost surprins pozând pentru Palmer pe plajele stâncoase din Pernambuco, Brazilia, în cadrul unei ședințe foto improvizate.

Pentru acea ieșire, Alessandra Ambrosio a purtat un costum de baie albastru regal, decorat cu scoici. Tot atunci, a fost fotografiată sărutându-se cu Palmer, iar ulterior a pozat alături de fiica sa, cu care seamănă izbitor. Înainte de acest moment, Alessandra și Anja îl însoțiseră pe Palmer pe covorul roșu al Bravo Film Festival din Los Angeles, în luna octombrie.

Ambrosio și Palmer și-au confirmat relația în decembrie 2024, când au fost surprinși în ipostaze tandre la un eveniment Art Basel din Miami. Ulterior, în martie 2025, modelul a declarat pentru publicația Us Weekly că ea și Palmer „pur și simplu iubesc să trăiască viața din plin”.

„Ne place să trăim din plin, să petrecem timp împreună și să ne bucurăm de fiecare lucru mărunt”, mărturisea ea la acel moment.

Alessandra Ambrosio este un supermodel brazilian, cunoscut mai ales pentru colaborarea îndelungată cu Victoria’s Secret, în timp ce Buck Palmer este un designer australian de bijuterii și fost model. Cei doi și-au confirmat relația în decembrie 2024 și au apărut de numeroase ori împreună, atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimente.

foto:Getty Images

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