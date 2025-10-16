Victoria’s Secret Fashion Show 2025: apariții îndrăznețe și un spectacol fabulos

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente fashion ale anului, s-a desfășurat pe 15 octombrie la New York. După o pauză de șase ani și o revenire în forță anul trecut, prezentarea de modă din acest an a inclus personalități din lumea modei, sportului, dar și fețe care și-au făcut debutul și au pășit cu zâmbetul pe buze și cu multă încredere pe podium. Iată care sunt celebritățile de la Victoria’s Secret Fashion Show 2025 pe care trebuie neapărat să le vezi.

Vedetele de la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Distribuția din 2025 de la Victoria’s Secret Fashion Show a reunit o mulțime de vedete îndrăgite de public, fețe noi, dar și modele apreciate și care au defilat de-a lungul timpului de nenumărate ori. Gigi Hadid, Bella Hadid, Alex Consani, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Ashley Graham, Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Lila Moss (fiica lui Kate Moss) și Iris Law (fiica lui Jude Law) au defilat pe podium în piese de lenjerie intimă îndrăznețe.

Jasmine Tookes, supermodel și cofondatoare a casei Brunel, a fost cea care a deschis prezentarea de modă și și-a arătat cu mândrie burtica de gravidă în timp ce a pășit pe catwalk, fiind însărcinată cu al doilea copil cu soțul ei, Juan David Borrero.

O altă prezență notabilă de la Victoria’s Secret Fashion Show 2025 este Angel Reese, care a intrat în istorie ca prima atletă profesionistă care a devenit o atletă de rang înalt. Medaliata cu aur la Jocurile Olimpice a devenit, astfel, prima atletă profesionistă care a devenit pe emblematicul podium. O altă debutantă a mai fost actrița actrița Barbie Ferreira, cunoscută publicului pentru rolurile din serialul Euphoria și filmul Unpregnant. Le poți vedea pe acestea pe catwalk în galeria foto de la acest articol.

Prezentarea de modă Victoria’s Secret are deja o tradiție din a include și momente muzicale, iar acestea au venit de la KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott și TWICE.

Conform Vogue Business, brand-ul Victoria’s Secret își propune să „dezvolte formula prezentărilor de modă” prin echilibrarea fanteziei sale caracteristice cu incluziunea și autenticitatea. Astfel, nu se revine la ceea ce a fost Victoria’s Secret, ci se redefinește ceea ce poate fi.

Prezentarea de modă Victoria’s Secret a revenit în 2024 după o pauză

După o pauză de șase ani, prezentarea de modă Victoria’s Secret a revenit în 2024 pentru a pune accentul pe diversitate și incluziune și a adus o imagine cu totul reîmprospătată, dar ancorată foarte bine la principiile societății actuale.

În trecut, celebrul brand de lenjerie intimă a fost acuzat de lipsă de diversitate. În 2018, fostul șef de marketing, Ed Razek, declara că modelele plus-size și transgender nu își au locul la Victoria’s Secret. În 2019, directorii au anulat evenimentul din cauza faptului că organizatorii voiau să găsească o nouă formulă pentru a relansa prezentarea, deja devenită celebră, dar și criticată pentru că promovează o imagine feminină nerealistă. La acest motiv s-au adăugat criticile față de comentariile privind drepturile persoanelor transgender.

