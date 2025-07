Irina Shayk, surprinsă în ipostaze pasionale în Italia alături de un actor celebru

Irina Shayk și Michele Morrone au fost surprinși sărutându-se cu pasiune pe străzile din Napoli, Italia, într-un moment care a atras imediat atenția publicului.

Departe de a fi un gest spontan, sărutul intens a făcut parte din filmările pentru o nouă campanie Dolce & Gabbana.

Irina Shayk and Michele Morrone on the Dolce & Gabbana set in Napoli. pic.twitter.com/rh3uJJWopl