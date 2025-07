Ce l-a rugat Eva Mendes în mod public pe soțul ei, Ryan Gosling: „Tot îi cer”

În 2011, Ryan Gosling și Eva Mendes s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile filmului The Place Beyond the Pines, iar de atunci, viața lor s-a schimbat complet. Acum, cu doi copii împreună, restul e istorie.

Eva Mendes, cerință specială pentru Ryan Gosling

Starul din Barbie în vârstă de 44 de ani și actrița din Training Day, care are 51 de ani, formează un cuplu de peste un deceniu. Deși sunt discreți în privința relației și a vieții de familie, nu se feresc să-și arate dragostea unul față de celălalt. Eva Mendes, singura dintre cei doi prezentă pe rețelele sociale, a publicat recent un mesaj în care l-a lăudat cu afecțiune pe partenerul ei, pe care îl numește „bărbatul meu”, și i-a lansat o rugăminte publică: să revină în scaunul de regizor.

În 2014, Ryan Gosling și-a făcut debutul regizoral cu thrillerul fantastic Lost River, în care au jucat Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker, Matt Smith și chiar Eva Mendes. Filmul a avut premiera la Festivalul de la Cannes în acel an, iar în 2015 a fost lansat și în Statele Unite.

Deși la vremea respectivă a primit recenzii mixte, Lost River a câștigat în timp apreciere în cercurile pasionaților de fantezie suprarealistă. Cu toate acestea, Ryan Gosling nu a mai regizat niciun film de atunci – lucru pe care Eva pare hotărâtă să-l schimbe.

Pozând într-un maieu alb cu afișul filmului imprimat pe piept, în fața casei lor, Eva Mendes a scris în postare: „Tot îi cer bărbatului meu să regizeze din nou un film!”. A adăugat apoi: „Am avut parte de cea mai creativă și împlinitoare experiență fiind regizată de el în această poveste întunecată de tip basm, Lost River. Mulțumesc tuturor celor care i-au oferit din nou iubire acum, la aniversarea de 10 ani.”

Acest film a fost, de altfel, și ultimul proiect actoricesc al Evei Mendes până în prezent. Vedeta s-a retras treptat din lumea filmului și de la Hollywood pentru a se dedica rolului de mamă pentru cele două fiice ale cuplului, Esmeralda și Amada. Singura ei revenire în actorie a fost un cameo vocal în desenul animat Bluey, în 2021.

Fanii au reacționat rapid la postarea Evei, susținându-i dorința de a-l vedea pe Ryan regizând din nou. Inclusiv fratele ei, Carlo – și el actor – a comentat glumeț: „Da, ar fi grozav! Pune-mă și pe mine în film, am putea juca rolurile de frate și soră.”

Alți admiratori au lăsat comentarii precum: „Da, da, da! Te rog, convinge-l pe Ryan să scrie și să regizeze din nou! Lost River e un basm întunecat atât de frumos și atât de subestimat,” sau: „Spune-i că așteptăm următorul film!! Și că vrem și un tricou cu Lost River,” ori: „Hai, suntem pregătiți pentru ce urmează!”

În ultimii ani, Eva Mendes s-a concentrat mai mult pe cariera antreprenorială, dezvoltând un brand de produse pentru casă, inclusiv prin achiziționarea companiei de bureți Skura, colaborări de imagine și lansarea cărții pentru copii Desi, Mami, and the Never-Ending Worries.

Totuși, într-un interviu recent pentru The Times, Eva Mendes a declarat că ar reveni pe platouri doar într-o singură condiție: să lucreze din nou cu partenerul ei de viață.

„Asta e singurul lucru pe care mi-aș dori cu adevărat să-l fac.” A lăudat colaborările lor din The Place Beyond the Pines și Lost River, spunând: „El scoate din mine ceva ce nimeni altcineva nu a reușit până acum.” A mai adăugat: „Am avut parte de momente frumoase lucrând cu oameni extraordinari.”

