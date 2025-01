Blake Lively și Justin Baldoni, surprinși într-o ipostază bizară pe platoul de filmare de la It Ends With Us

În mijlocul bătăliei legale dintre Blake Lively și Justin Baldoni legată de filmul lor, It Ends with Us, un videoclip recent lansat oferă o privire asupra conflictului presupus dintre cei doi în culise.

Videoclipul obținut de TMZ și furnizat de echipa lui Justin Baldoni arată imagini cu Lively, în vârstă de 37 de ani, filmând o scenă alături de Baldoni, în vârstă de 40 de ani, în care personajele lor, Lily și Ryle, dansează încet pentru un montaj în slow-motion. Cei doi actori par să vorbească între ei în afara personajelor, în timp ce interpretează o scenă concepută fără dialog.

Într-o plângere depusă pe 20 decembrie, Blake Lively l-a dat în judecată pe Justin Baldoni și pe câțiva dintre asociații săi, acuzându-i de hărțuire sexuală și de o campanie de denigrare ca represalii. În document, actrița a susținut că regizorul și colegul său de platou a manifestat un comportament „tulburător” și „neprofesionist” pe platourile de filmare ale adaptării de succes a romanului lui Colleen Hoover, creând un „mediu de lucru ostil” și provocând „durere, frică, traumă și anxietate extremă.”

Blake Lively și Justin Baldoni, discuție surprinsă într-o înregistrare

Printre acuzațiile vedetei din Gossip Girl se numără și faptul că, în timpul filmării „unei scene de dans lent pentru un montaj în care nu se înregistra sunet,” conform documentului, Baldoni „s-a aplecat înainte și și-a trecut încet buzele de la urechea ei până pe gât, spunând: ‘Miroase atât de bine’… Când doamna Lively s-a opus ulterior acestui comportament, răspunsul lui Baldoni a fost: ‘Nici măcar nu mă atragi.'”

Baldoni a intentat un proces de 400 de milioane de dolari pe 16 ianuarie împotriva actriței, a soțului acesteia, Ryan Reynolds, și a publicistului lor, acuzându-i de defăimare, extorcare și altele. Actorul din Jane the Virgin a dat în judecată și The New York Times pe 31 decembrie pentru calomnie, invadarea vieții private și alte motive, după un articol despre plângerile lui Lively împotriva sa.

În acel articol, Blake Lively a oferit o declarație: „Sper că acțiunea mea legală va dezvălui aceste tactici sinistre de represalii împotriva celor care vorbesc despre comportamente nepotrivite și va proteja alte persoane care ar putea fi vizate.”

—



BLAKE LIVELY IS TOAST



Just-released



VIDEO FOOTAGE OF



Blake Lively and Justin Baldoni shooting the infamous dance scene in It Ends With Us that she claimed he harassed her in.



Notice these things:



1. She tells him to get a nose job



2. She gets defensive… pic.twitter.com/emcYzxySuI — Colonel Kurtz -PopCulture/ Politics/ MarilynManson (@colonelkurtz99) January 21, 2025

Videoclipul recent lansat cu imagini de pe platourile de filmare ale peliculei It Ends with Us pare să includă dovezi conform cărora Lively ar fi menționat nasul lui Baldoni – un detaliu inclus de regizor în contraprocesul său. Conform documentelor depuse de Baldoni, „Lively a ieșit din nou din rol și a început să glumească despre nasul lui Baldoni, la care acesta a râs și a răspuns în glumă, chiar dacă Lively a sugerat că ar trebui să își facă o operație estetică. Lively afirmă în mod eronat că această scenă a fost filmată fără sunet. Baldoni purta un microfon, iar întreaga conversație a fost înregistrată pe cameră.”

Basically Blake Lively was trying to flirt with Justin Baldoni and he turned her down. Thats why she claimed sexual harassment and all of these other frivolous claims. Typical and predictable pic.twitter.com/5JUckNk0SQ — VIPER (@lvuexxx) January 21, 2025

În videoclip, Blake Lively își exprimă opiniile despre cum ar trebui să arate scena în timp ce este filmată. La finalul unui cadru, ea chicotește stânjenită despre faptul că dansează atât de aproape de Baldoni, spunând: „E ca și cum ar fi doar nasuri.”

„Știu, și nasul meu este atât de mare,” răspunde Baldoni, în timp ce amândoi râd. „Da, mă gândeam că ar trebui să discutăm despre asta,” glumește Lively. „Nu e prea târziu. Trebuie doar să închidem. Să chemăm o lună de asigurare și să rezolvăm problema. Glumesc.”

„Nu, este adevărat,” spune Baldoni. Despre actrița care joacă sora personajului său, Allysa, el a adăugat: „De aceea am angajat-o și pe Jenny Slate. Nasurile noastre se potrivesc.” Într-o altă dublă, Lively îi spune: „Probabil că îți las urme de autobronzant.' Râzând, el răspunde: „Miroase bine.”

Într-o declarație privind procesul „fără sens” și „disperat” al lui Baldoni, avocații lui Lively l-au numit „un alt capitol din manualul unui abuzator.” La rândul său, avocatul lui Baldoni a declarat că ea și echipa sa „au încercat să distrugă reputații și mijloace de trai din motive egoiste, folosind manipularea periculoasă a presei înainte chiar de a întreprinde vreo acțiune legală reală.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro