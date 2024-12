Motivul pentru care Blake Lively și Ryan Reynolds au fost criticați dur de public: „Ignoranța celor doi trebuie studiată”

Într-un interviu recent pentru The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds a vorbit despre modul în care el și soția sa, Blake Lively, își cresc cei patru copii. Actorul, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că amândoi provin din „clasa muncitoare”, așa că încearcă să le ofere copiilor lor — James, 10 ani, Inez, 8 ani, Betty, 5 ani, și Olin, 1 an — o copilărie obișnuită, departe de lumina reflectoarelor.

„Încercăm să le oferim o viață cât mai normală posibil. Încerc să nu le transmit diferențele dintre copilăria lor și copilăria mea sau a soției mele”, a spus Reynolds.

„Amândoi am crescut într-un mediu de clasă muncitoare și îmi amintesc că, atunci când erau foarte mici, obișnuiam să spun sau să mă gândesc: ‘Doamne, eu nu aș fi primit niciodată un astfel de cadou când eram copil’ sau ‘Niciodată nu aș fi avut luxul de a comanda mâncare la pachet’ sau alte lucruri de genul acesta.”

Fanii celebrului cuplu s-au arătat deranjați de afirmația lui Ryan, subliniind faptul că Lively provine dintr-o familie înstărită, veterană în lumea Hollywood-ului. Tatăl ei, Ernie Lively, a fost actor și regizor, iar mama ei, Elaine Lively, a fost actriță și manager de talente.

Blake a vorbit anterior despre copilăria petrecută pe platourile de filmare. Ea și-a făcut debutul actoricesc la vârsta de 10 ani, în filmul Sandman din 1998, regizat de tatăl său. Apoi, a urmat cursurile liceului Burbank High School, unde a fost majoretă, membră a corului și președinta clasei. De asemenea, a copilărit în cartierul Tarzana, o zonă suburbană din Los Angeles.

Blake are un frate mai mare, Eric, și trei frați vitregi: Lori, Robyn și Jason, dintr-o căsătorie anterioară a mamei sale. Frații ei au lucrat, de asemenea, în industria divertismentului. Agentul de talente al fratelui său mai mare i-a aranjat câteva audiții într-o vară, iar Blake a obținut un rol în filmul The Sisterhood of the Traveling Pants, la doar 16 ani.

După ce The Cut a repostat pe Instagram declarația lui Ryan din interviul acordat pentru The Hollywood Reporter, fanii au criticat rapid afirmația sa despre clasa muncitoare.

Un fan a scris: „La o simplă căutare: A crescut în Tarzana și apoi a mers la liceul Burbank High. Toată familia ei lucra în industria divertismentului. A fost distribuită în Sisterhood of the Traveling Pants când era adolescentă. Aș zice cel puțin clasa mijlocie. Oricum, nimic din toate astea nu contează, pentru că acum este bogată și insuportabilă. Pa.”

Altul a comentat: „Tot folosești expresia ‘clasa muncitoare’. Nu cred că înseamnă ceea ce crezi tu că înseamnă.”

Însă comentariile nu s-au oprit aici.

„Doar pentru că părinții ei au avut un loc de muncă, asta nu îi face parte din clasa muncitoare”, a mai scris cineva, în timp ce un alt internaut a adăugat: „Tot mai des învăț că oamenii bogați spun ‘clasa muncitoare’ când, de fapt, vor să zică ‘aveau un salariu’.”

„Aveam nevoie de o porție bună de râs, mulțumesc”, a intervenit altcineva.

„Ignoranța celor doi trebuie studiată”, a mai scris un fan pe rețelele sociale.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro