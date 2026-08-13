Te consideri superioară partenerului tău? Ce probleme va genera asta în relație

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La început diferențele dintre voi pot părea complementare. Unul este mai organizat, celălalt mai spontan. Unul este mai ambițios profesional, celălalt mai relaxat. Însă atunci când aceste diferențe nu mai sunt privite cu ochi buni, apreciate, ci sunt trecute prin filtrul superiorității, dinamica relației începe să se schimbe subtil, dar profund. Poate ai impresia că iei decizii mai bune, ai o inteligență emoțională mai dezvoltată sau ai muncit mai mult pentru atingerea obiectivelor tale. Iar partenerul pare mai puțin matur, mai puțin responsabil. Problema nu este că observi aceste diferențe, ci modul în care ajung ele să îți influențeze comportamentul, percepția asupra relației și percepția asupra partenerului în general.

Superioritatea erodează respectul

Atunci când începi să te percepi constant ca fiind mai bună decât partenerul tău, respectul este înlocuit treptat de critică, iritare, aroganță. Devii mai puțin dispusă să îi asculți punctul de vedere, să îi validezi emoțiile sau să iei în considerare opiniile sale. Chiar dacă nu exprimi prin cuvinte invalidarea și părerea din ce în ce mai proastă, ele se transmit prin tonul vocii, expresii faciale sau comentarii aparent nevinovate dar tăioase. Iar în timp nu-ți vei mai privi partenerul ca pe un egal, ca pe o persoană valoroasă.

Ca la școală

Atunci când te poziționezi constant în rolul celei care știe mai bine, face lucrurile mai bine, relația devine dezechilibrată. Nu mai discutăm despre doi adulți care colaborează, ci apare o dinamică în care unul oferă lecții, iar celălalt trebuie să noteze și să-și facă temele cuminte. Chiar dacă intențiile sunt aparent bune, partenerul este evaluat, corectat, considerat insuficient.

Resentimentele…

… se acumulează de ambele părți. Tu simți frustrare deoarece ai impresia că depui mai mult efort, ai mai multe responsabilități. Partenerul acumulează resentimente deoarece nu se simte apreciat, valorizat. O combinație periculoasă pentru relație în care unul se simte superior și împovărat, celălalt se simte inferior și criticat. În loc să funcționați ca o echipă, ajungeți în tabere adverse.

Așa nu te mai uiți la tine

Sentimentul de superioritate este mai puțin despre partener și mai mult despre propriile mecanisme de apărare. Dacă îți este greu să accepți că și tu ai limite, minusuri, zone în care ai nevoie să crești, devine mai simplu și mai ușor să te concentrezi excesiv asupra defectelor partenerului, în loc să te uiți la tine. Asta creează iluzia controlului și a competenței, dar te îndepărtează de propria dezvoltare personală reală.

Intimitatea emoțională scade

Cum să se mai apropie de tine un partener pe care îl judeci sau îl privești de sus? Ca răspuns al superiorității și aroganței, el va deveni mai rezervat și mai defensiv. În loc să se apropie de tine, se va proteja în raport cu tine. Paradoxal, cu cât ești mai imersată în senzația de superioritate, mai sigură de locul tău pe piedestal, cu atât te vei simți mai singură în relație. Pentru că apropierea emoțională nu poate exista într-un climat dominat de critică, exigențe nerealiste, comparație, competiție.

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Foto: PR

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