Dovezi că ți-ai asumat foarte multe responsabilități în cuplu și nici nu-ți dai seama că ești supraîncărcată

Ai vrut să ajuți, să eviți conflictele, să aveți o relație funcțională. Dar în final responsabilitățile nu s-au împărțit corect, iar asta are costuri semnificative.

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  de  Cristescu Catalina
Dovezi că ți-ai asumat foarte multe responsabilități în cuplu și nici nu-ți dai seama că ești supraîncărcată

La începutul relației este firesc să îți dorești să contribui, să ajuți, să fii un sprijin pentru partenerul tău. Însă uneori implicarea sănătoasă se transformă treptat într-o preluare excesivă a responsabilităților. Și, iată, ajungi fără să-ți dai seama să gestionezi nu doar propriile tale obligații, ci și o mare parte din ceea ce îi revine celuilalt. Iar amândoi contribuiți la o dinamică ce în timp poate duce la epuizare și deteriorarea relației.

Ai senzația că totul depinde de tine

Unul dintre cele mai clare semne este sentimentul că întreaga relație funcționează în întregime datorită eforturilor tale. Tu ești cea care organizează activitățile, planifică vacanțele, ține evidența cheltuielilor, își amintește de lucrurile importante și găsește soluții atunci când apar probleme. Dacă pentru o perioadă te-ai retrage din acest rol, ești absolut convinsă că totul s-ar bloca. Te considerai doar responsabilă, implicată, atentă? În realitate porți o încărcătură care ar trebui împărțită la doi.

Oboseală permanentă

Supraîncărcarea nu se manifestă doar prin oboseală fizică, ci și prin epuizarea emoțională. Te surprinzi gândindu-te constant la problemele cuplului, la starea partenerului sau la lucrurile care trebuie rezolvate. Chiar și atunci când ai timp liber mintea ta continuă să lucreze, la fel și seara când mergi la culcare. Uneori poate chiar te trezești din somn și reiei mental lista cu ce trebuie făcut a doua zi. Pe lângă ce implică viața de zi cu zi, relația în sine este o sursă de responsabilități și stres.

Ai dificultăți în a cere ajutor

Persoanele care își asumă prea multe responsabilități ajung adesea să creadă că este mai simplu să facă singure lucrurile decât să ceară sprijin. Poate te gândești că partenerul tău nu va face suficient de bine, că va uita sau că va trebui să verifici oricum rezultatul. O atitudine a ta care întreține dezechilibrul în relație, chiar dacă nu îți place să recunoști asta. Cu cât faci mai multe, cu atât celălalt are mai puține ocazii să se implice și să își asume responsabilitatea.

Singurătate în doi

În loc să te simți real partenera celui cu care îți împarți viața, ai ajuns să coordonezi permanent ceea ce se întâmplă între voi. Monitorizezi ce trebuie făcut, verifici dacă lucrurile au fost rezolvate și te ocupi de toate detaliile importante. Un rol care poate crea sentimentul profund de singurătate în doi, din moment ce porți de una singură greutatea organizării și funcționării vieții de cuplu.

Salvatoarea partenerului

Uneori supraîncărcarea apare pentru că ai ajuns să te simți responsabilă pentru fericirea, succesul sau echilibrul emoțional al partenerului tău. Îi rezolvi problemele, îi gestionezi emoțiile și încerci să îl protejezi de consecințele propriilor decizii. Un rol teribil de obositor și care îi împiedică acestuia dezvoltarea responsabilității personale în relație.

Te simți vinovată când pui limite

Simplul fapt de a spune nu declanșează un conflict interior și un puternic sentiment de vinovăție. Dacă refuzi o cerere, spui că nu mai poți prelua încă o responsabilitate, ai consideri că ești egoistă, lipsită de grijă sau empatie. Dar limitele sănătoase sunt necesare pentru ca relația să rămână echilibrată și ambii parteneri să contribuie la bunăstarea cuplului.

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Foto: PR

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