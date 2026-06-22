Certurile cu partenerul te copleșesc emoțional? Cum să te autoreglezi

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Conflictele din cuplu activează emoții foarte intense, te pot vizita furia, teama, tristețea, rușinea sau sentimentul de respingere. Ca atare, în astfel de momente se creează ceea ce numim punte emoțională și nu mai reacționezi doar la situația prezentă, ci și la experiențe foarte vechi. Partenerul tău vorbește peste tine, nu te ascultă așa cum făcea și mama ta în copilărie. Te critică puternic și apoi se retrage emoțional, așa cum făcea tata. Iată de ce unele certuri se simt mult mai greu și dureroase emoțional decât ar sugera subiectul conflictului în sine.

Observă ce se întâmplă în corp

Primul semn al copleșirii emoționale apare adesea la nivel fizic, ai pulsul accelerat, tensiune musculară, senzație de nod în gât, respirație superficială, o agitație puternică. În loc să continui discuția cu partenerul, oprește-te pentru câteva momente și observă-ți aceste reacții. Ele îți indică faptul că sistemul tău nervos este în stare de alertă și că cel mai probabil ești pe punctul de a pierde capacitatea de autoreglare, dar și de a privi cele discutate rațional și realist. Corpul e un barometru care îți spune de la ce punct încolo pierzi controlul și când este util să intervii.

Numește-ți emoția

Dar nu la modul general, de tipul mă simt rău, am o stare proastă. Ce este acolo? Frică, tristețe, dezamăgire, neputință? Care este nevoia neîndeplinită din spatele acestei emoții? Răspunsul te ajută să comunici mai clar, să știi ce să ceri, să nu mai fii dusă de valul emoțional, ci să te ancorezi mai bine, treptat, în rațional.

Pauza

Evident, când emoțiile sunt foarte intense, capacitatea de a comunica eficient scade considerabil. O pauză de 20-30 de minute poate preveni replici sau reacții pe care le vei regreta ulterior. Important este să îi comunici partenerului că nu te retragi din relație sau din discuție, ci că ai nevoie de timp pentru a te liniști și vei reveni asupra subiectului după cele 30 de minute. În această pauză vă lăsați spațiu, nu vă dați mesaje sau telefoane și să continuați astfel disputa. Fă exerciții de respirație abdominală, de scanare corporală, de meditație, strategii prin care să scazi activarea emoțională. Cu ajutorul lor îți poți accesa ulterior partea rațională ca să schimbi gândurile iraționale în gânduri raționale. Funcționează și o plimbare scurtă, exercițiile fizice ușoare, muzica liniștitoare, scrisul într-un jurnal. Scopul nu este să eviți conflictul, ci să te întorci la el mai echilibrată.

Atenție la scenarii

Ce îți spuneai în legătură cu conflictul? Că întreaga relație este oribilă deoarece vă certați acum sau partenerul refuză să facă ceva ce i-ai cerut? Care sunt excepțiile sau dovezile că face și lucruri bune, colaborează cu tine? Ce aspecte frumoase ale relației identifici? Evenimentul este unul punctual, nu o evaluare globală. Știi tu ce gândește partenerul deși nu ți-a zis-o? De când citești gânduri, ai abilitatea aceasta? Construiești scenarii catastrofale sau ghicești viitorul? Cât de logică și rațională este credința ta? Ai dovezi pentru ea? Sunt dovezile acestea conforme cu realitatea? Ce efect are asupra ta credința? Te ajută cu ceva? Ce altceva ai putea să îți spui?

Ce nu este autoreglarea emoțională

Ea nu înseamnă să îți reprimi sentimentele sau să accepți comportamente nepotrivite. Înseamnă să îți gestionezi reacțiile astfel încât să poți răspunde conștient, nu impulsiv. Iar atunci când amândoi învățați să faceți acest lucru, conflictele devin utile pentru dezvoltarea relației.

Foto: PR

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