Fie că ești singură sau în cuplu, de ce este esențial să înveți să-ți gestionezi emoțiile în situații tensionate

Relaționarea cu cei din jur nu este mereu cel mai ușor lucru de făcut. Dacă în relații am fost răniți, în relații ne putem vindeca, tot în relații ne vor fi apăsate butoanele iar și iar până ne luăm lecția necesară și luăm în mână hățurile propriei vieți și alinări sănătoase. Este simplu să zici din cauza ta, tu mă faci să simt așa, pentru că ai făcut x lucru am reacționat în maniera asta care te deranjează. Da, și cel din fața ta are propria lui parte de responsabilitate, așa cum și tu o ai pe a ta în interacțiunea dintre voi. De asemenea, ai responsabilitatea tu față de tine să ceri, să pui limite sănătos, să te uiți la propriul comportament care rănește și să-l corectezi, să te temperezi, ori să pleci chiar dacă doare.

Onestitatea

Sigur că nu poți face schimbarea menționată anterior dacă nu îți asumi maniera disfuncțională de a gestiona o situație care te provoacă. Da, poate că partenerul sau o prietenă a uitat de ceva important pentru tine și asta te face să te simți tristă, să îți zici că tu nu ești importantă pentru persoana respectivă, dar explozia de furie, cu injurii, amenințări sau chiar o formă punctuală de răzbunare cu ce te ajută? Te simți puternică? În control? Dar ce se întâmplă cu conexiunea dintre voi după ce se consumă acest moment? Vei deveni mai apropiată, te va aprecia sau iubi mai mult? Sau mai degrabă se va distanța și își va pune întrebări serioase despre legătura dintre voi?

Repetiția e mama învățăturii

Uneori poate că îți va ieși, uneori poate că emoțiile vor fi atât de copleșitoare încât să repeți tiparele vechi pe care le-ai tot aplicat de-a lungul existenței tale. Și când te apuci de lecții de condus, nu vei știi să iei examenul dacă nu repeți legislația, nu faci teste și nu iei ore de șofat iar apoi să ieși cât mai des la condus. Vorbim despre niște abilități care se învață prin exercițiu. Mică fiind nu ai avut o modelare sănătoasă.

Nu ai avut de la cine să înveți să îți gestionezi emoțiile, căci nici adulții din jurul tău nu făceau asta cu ei, ori să le conțină pe ale tale. Dar poți învăța acum exersând, fără să mai pui în seama altora autoreglarea ta, acum când ești adult și asta este responsabilitatea ta. Alege un adult, o persoană în care ai încredere, care consideri că se pricepe bine la asta, și întreabă-l punctual cum reușește, ce strategii folosește. Demarează un proces terapeutic personal.

Mai puțină impulsivitate

De câte ori nu ai regretat sau te-ai luptat apoi cu consecințele comportamentului tău impulsiv? Să-ți gestionezi emoțiile înseamnă nu doar blândețe și contact real cu propria persoană, ci și empatie sporită în relație cu celălalt. Nu te mai ascunzi în spatele scuturilor de protecție și poți să îl vezi și să-l înțelegi. Gestionarea emoțiilor înseamnă în primul rând și gestionarea gândurilor tale, interpretărilor și scenariilor care te rănesc și amplifică o situație care nu e de fapt atât de gravă sau dramatică.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro