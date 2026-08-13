6 moduri în care poți obține o piele strălucitoare peste noapte

Dacă îți dorești o piele strălucitoare, ți-am pregătit câteva sfaturi care te vor ajuta să obții acel aspect perfect al tenului.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  de  ELLE
6 moduri în care poți obține o piele strălucitoare peste noapte

O piele strălucitoare, odihnită, plină de vitalitate este ceea ce ne dorim toate, nu? În mod obișnuit pentru a ajunge la acest aspect al pielii este nevoie de un program de somn potrivit, o rutină de îngrijire, precum și un stil de viață sănătos, adică o alimentație potrivită și sport.

Desigur, este greu să reușești toate aceste lucruri în fiecare zi și, dacă ai nevoie să arăți cât mai bine în cel mai scurt timp, poți încerca și aceste sfaturi.

1. Folosește o mască pentru noapte

Există o mulțime de variante de măști care acționează în timpul nopții. Alege varianta care ți se potrivește în funcție de celelalte nevoi ale tenului. Înainte de aplicare, demachiază corespunzător tenul, curăță-l cu produsul pe care îl folosești de obicei și apoi clătește tenul cu apă rece. Apoi, când pielea nu mai prezintă urme de apă, aplică masca.

Las-o să acționeze peste noapte și dimineața folosește un gel de curățare delicat.

2. Fă-ți un scrub cu orez și susan

Este un scrub perfect pentru întregul corp. Lasă în apă cantități egale de orez și susan peste noapte. A doua zi va avea o consistență perfectă de exfoliant, așa că aplică-l pe corp și lasă-l să acționeze două minute. Clătește apoi cu apă rece.

Acest scrub este potrivit pentru tine deoarece susanul hidratează pielea, în timp ce orezul va exfolia delicat blând.

3. Aplică o mască cu miere

Foți folosi această mască și pentru exfoliere. Curăță pielea și apoi aplică un strat subțire de miere. Lasă mierea să acționeze timp de 15 minute pe piele și apoi maseaz-o timp de două minute.

Clătește cu apă rece și apoi aplică o cremă de noapte. În felul acesta elimini celulele moarte și hidratezi pielea în același timp.

4. Aplică laptele

Probabil știi de acest sfat din legendele despre obiceiurile de înfrumusețare folosite de Cleopatra, însă se pare că acesta chiar funcționează. Aplică un strat subțire de lapte cu grăsimi puține și masează-l cu mișcări ascendente până când este absorbit

5. Folosește uleiuri

Dacă ai un ten gras probabil eviți să folosești produsele de tip ulei, însă există numeroase variante pe care le poți încerca, mai ales dacă vorbim despre produse naturale. Dacă ai pielea uscată, aplică uleiul și lasă-l să acționeze peste noapte. Dimineața folosește un scrub delicat.

Dacă ai pielea normală, lasă-l să acționeze o oră și curăță apoi cu un gel de curățare. Poți aplica și un spray de față pentru o senzație de răcorire.

6. Nu uita de îngrijirea ochilor

Pielea din zona ochilor este mult mai delicată, așadar are nevoie de o atenție specială. Cearcănele arată imediat dacă nu ai dormit suficient, așadar aceste trucuri ți-ar putea fi de ajutor.

Folosește un gel-cremă seara, care să acționeze în timp ce dormi. Poartă mereu o mască de dormit și, dimineața, clătește-te cu apă rece. Pentru un efect mai bun folosește și măștile răcoritoare.

Citește și:
Cele mai bune tratamente pentru o hidratare intensă

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum să îți creezi o rutină de îngrijire potrivită tipului tău de ten
Beauty
Cum să îți creezi o rutină de îngrijire potrivită tipului tău de ten
Cum să îți protejezi pielea împotriva poluării aerului
Beauty
Cum să îți protejezi pielea împotriva poluării aerului
10 parfumuri de care ne-am îndrăgostit vara aceasta și pe care merită să le încerci și tu
Beauty
10 parfumuri de care ne-am îndrăgostit vara aceasta și pe care merită să le încerci și tu
Cei 3 pași pentru folosirea corectă a retinolului
Beauty
Cei 3 pași pentru folosirea corectă a retinolului
Când este timpul să arunci produsele de machiaj din trusa ta de make-up
Beauty
Când este timpul să arunci produsele de machiaj din trusa ta de make-up
5 pași simpli care te vor ajuta să ai un machiaj natural în această vară
Beauty
5 pași simpli care te vor ajuta să ai un machiaj natural în această vară
Publicitate
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei! Veste tristă în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta. Adevărul a ieșit acum la lumină
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei! Veste tristă în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta. Adevărul a ieșit acum la lumină
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din beauty
Sfaturi de care trebuie să ții cont pentru a avea un păr sănătos și hidratat pe perioada verii
Sfaturi de care trebuie să ții cont pentru a avea un păr sănătos și hidratat pe perioada verii
Beauty

Părul nostru are destul de mult de suferit pe timpul verii, însă venim în ajutorul tău cu o serie de sfaturi pe care să le aplici pentru a avea grijă de el.

+ Mai multe
Adevărul despre cele mai întâlnite mituri despre vergeturi
Adevărul despre cele mai întâlnite mituri despre vergeturi
Beauty

Vergeturile reprezintă o problemă pentru o mulțime de femei, însă cât este de adevărat tot ce știi despre aceste semne ale pielii?

+ Mai multe
Reguli esențiale pentru un păr blond sănătos și strălucitor
Reguli esențiale pentru un păr blond sănătos și strălucitor
Beauty

Știi cum se spune, orice femeie trebuie să fie blondă, măcar o dată în viață, dar noi mai știm și cât de greu este de întreținut și cât de mult adorăm să avem un păr blond frumos și sănătos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC