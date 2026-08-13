6 moduri în care poți obține o piele strălucitoare peste noapte

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O piele strălucitoare, odihnită, plină de vitalitate este ceea ce ne dorim toate, nu? În mod obișnuit pentru a ajunge la acest aspect al pielii este nevoie de un program de somn potrivit, o rutină de îngrijire, precum și un stil de viață sănătos, adică o alimentație potrivită și sport.

Desigur, este greu să reușești toate aceste lucruri în fiecare zi și, dacă ai nevoie să arăți cât mai bine în cel mai scurt timp, poți încerca și aceste sfaturi.

1. Folosește o mască pentru noapte

Există o mulțime de variante de măști care acționează în timpul nopții. Alege varianta care ți se potrivește în funcție de celelalte nevoi ale tenului. Înainte de aplicare, demachiază corespunzător tenul, curăță-l cu produsul pe care îl folosești de obicei și apoi clătește tenul cu apă rece. Apoi, când pielea nu mai prezintă urme de apă, aplică masca.

Las-o să acționeze peste noapte și dimineața folosește un gel de curățare delicat.

2. Fă-ți un scrub cu orez și susan

Este un scrub perfect pentru întregul corp. Lasă în apă cantități egale de orez și susan peste noapte. A doua zi va avea o consistență perfectă de exfoliant, așa că aplică-l pe corp și lasă-l să acționeze două minute. Clătește apoi cu apă rece.

Acest scrub este potrivit pentru tine deoarece susanul hidratează pielea, în timp ce orezul va exfolia delicat blând.

3. Aplică o mască cu miere

Foți folosi această mască și pentru exfoliere. Curăță pielea și apoi aplică un strat subțire de miere. Lasă mierea să acționeze timp de 15 minute pe piele și apoi maseaz-o timp de două minute.

Clătește cu apă rece și apoi aplică o cremă de noapte. În felul acesta elimini celulele moarte și hidratezi pielea în același timp.

4. Aplică laptele

Probabil știi de acest sfat din legendele despre obiceiurile de înfrumusețare folosite de Cleopatra, însă se pare că acesta chiar funcționează. Aplică un strat subțire de lapte cu grăsimi puține și masează-l cu mișcări ascendente până când este absorbit

5. Folosește uleiuri

Dacă ai un ten gras probabil eviți să folosești produsele de tip ulei, însă există numeroase variante pe care le poți încerca, mai ales dacă vorbim despre produse naturale. Dacă ai pielea uscată, aplică uleiul și lasă-l să acționeze peste noapte. Dimineața folosește un scrub delicat.

Dacă ai pielea normală, lasă-l să acționeze o oră și curăță apoi cu un gel de curățare. Poți aplica și un spray de față pentru o senzație de răcorire.

6. Nu uita de îngrijirea ochilor

Pielea din zona ochilor este mult mai delicată, așadar are nevoie de o atenție specială. Cearcănele arată imediat dacă nu ai dormit suficient, așadar aceste trucuri ți-ar putea fi de ajutor.

Folosește un gel-cremă seara, care să acționeze în timp ce dormi. Poartă mereu o mască de dormit și, dimineața, clătește-te cu apă rece. Pentru un efect mai bun folosește și măștile răcoritoare.

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Foto: Arhiva ELLE

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