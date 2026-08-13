Anne Hathaway răspunde zvonurilor potrivit cărora și-ar înscena sarcina și nu ar fi, de fapt, gravidă: "Păr fals, dar..."

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Anne Hathaway a răspuns speculațiilor apărute în mediul online după ce mai multe imagini recente cu burtica ei de gravidă au devenit virale. Actrița, care așteaptă cel de-al treilea copil alături de soțul ei, Adam Shulman, a reacționat după ce unii utilizatori au susținut că sarcina sa nu ar fi reală.

Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum s-a pregătit pentru apariția pe covorul roșu la premiera noului său film, „The End of Oak Street”. În descrierea postării, actrița a răspuns într-o manieră ironică speculațiilor care circulau în mediul online.

„Păr fals, burtică adevărată”, a scris Hathaway. „Bucurați-vă alături de mine de haosul de la petrecerea ‘The End of Oak Street’, în timp ce ținuta mea se topește literalmente din cauza căldurii!!”.

Comentariile au apărut după ce Anne Hathaway a participat duminică, 9 august, la premiera mondială a filmului „The End of Oak Street”, în Los Angeles. Pentru această apariție, actrița a purtat un crop top din mătase și o pereche de jeanși cu talie foarte joasă, ținută care i-a lăsat la vedere burtica de gravidă.

Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, iar unii utilizatori au pus sub semnul întrebării autenticitatea sarcinii.

„Îmi pare rău, dar pare falsă”, a comentat un utilizator la un videoclip cu Hathaway de la premieră, publicat pe TikTok.

„Chiar pare falsă. Are machiaj corporal pe ea”, a scris o altă persoană, în timp ce un alt utilizator a adăugat: „Hai, serios. Nu este adevărată”.

Anne Hathaway așteaptă cel de-al treilea copil

Anne Hathaway și Adam Shulman sunt deja părinții a doi băieți, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, de 6 ani. Actrița a anunțat pe 19 iunie că este însărcinată cu cel de-al treilea copil, prin intermediul unui videoclip publicat pe Instagram.

În imagini, Hathaway apărea într-o rochie albă vaporoasă, intrând în cadru cu brațele în fața abdomenului. Ulterior, actrița a zâmbit, și-a mângâiat burtica și a fugit din cadru.

„Iubire, sunt a ta”, a scris ea în descrierea postării.

Luna trecută, în timpul unei apariții în emisiunea „Late Night with Seth Meyer”, Anne Hathaway a vorbit și despre această perioadă din viața sa, descriind sarcina drept „minunată”. Actrița a recunoscut, de asemenea, că ea și soțul ei au fost „șocați” când au aflat că vor deveni din nou părinți.

„Oh, Doamne. Este minunat. Este minunat”, i-a spus ea prezentatorului Seth Meyers. „Adică, știam ce facem, dar am fost atât de șocați că a funcționat”.

„Am fost atât de șocați că lucrurile au mers în direcția asta, încât îl numim pe acest bebeluș ‘buzzer-beater'”, a adăugat Hathaway râzând.

Actrița din „The Devil Wears Prada 2” a explicat ulterior și motivul din spatele acestei porecle. Într-un interviu acordat Access Hollywood la premiera filmului „The Odyssey” din New York, pe 14 iulie, Hathaway a vorbit despre șansele pe care credea că le mai are de a rămâne însărcinată la 43 de ani.

„Există întotdeauna speranță până când nu mai există, dar când ajungi la o anumită vârstă, acea speranță e de 1% până la 2%”, a declarat ea pentru Access Hollywood. „Așa că am decis pur și simplu să vedem unde ne duce viața, având așteptări foarte, foarte sănătoase și realiste, care erau foarte scăzute”.

Hathaway a vorbit și despre recunoștința pe care o simte pentru faptul că va deveni mamă pentru a treia oară.

„Suntem extrem de fericiți pentru că știm, din experiență personală, că nu toată lumea are parte de asta și, cu siguranță, nu atunci când își dorește, iar uneori niciodată”, a spus actrița.

În același interviu pentru Access Hollywood, Anne Hathaway a descris sarcina drept o „binecuvântare”.

Foto: Getty

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